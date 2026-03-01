Colombia

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Nayalibe Arroyo mostró una prensa rosada que su padre usó en presentaciones y que hoy considera su favorita; el traje caracterizó al intérprete de “Rebelión” y “Pa’l bailador”

La memoria de Joe Arroyo cobra fuerza en redes sociales tras un video publicado por su hija Nayalibe Arroyo - crédito @nayalive/TikTok

La memoria de Joe Arroyo vuelve a escena a través de un video que publicó su hija Nayalive Arroyo en TikTok. La joven mostró una prenda que, según contó, ocupa un lugar especial en sus recuerdos familiares: una chaqueta rosada que su padre usó en tarima y que hoy considera su favorita.

Nayalibe, que mantiene una presencia activa en esa red social, comparte contenidos sobre su vida cotidiana, anécdotas del artista y momentos musicales junto a sus hermanas. En varias ocasiones aparece con Eykol y Adela (sus hermanas) mientras interpretan canciones de “El Joe” y evocan episodios del pasado. Esta vez, el centro del relato fue una pieza de vestuario.

En el video, la hija del intérprete de Rebelión, Pa’l bailador y Sabré olvidar se puso la chaqueta y la muestra con detalle. La prenda, de tono rosado intenso, destaca por su diseño llamativo y su estructura firme.

Nayalive compartió una fotografía realizada con IA con su papá, Joe Arroyo, con el fin de recordarlo - crédito @nayalive/Instagram

¿Cómo es la prenda favorita de Natalive Arroyo?

La pieza responde a una estética tropical y festiva que definió la imagen pública del cantante. Su corte tipo torera, con hombros marcados y relieves visibles, construye una silueta imponente; además, los apliques en pasamanería forman espirales en rosa neón que recuerdan la ornamentación de los trajes de luces.

El cuerpo de la chaqueta presenta un brocado con hilos metálicos que reflejan la luz. El patrón combina bandas horizontales con motivos geométricos y triangulares en fucsias, dorados y cobres. Los bordes inferiores terminan en punta hacia el centro y cierran con botones dorados discretos, muy del estilo de “El Joe”.

La joven acompañó su video con “💕 tan hermosa y especial" y agregó: “Mi chaqueta favorita de mi papá”. Las frases captaron de inmediato el interés de sus seguidores, que no dudaron en evocar el legado que dejó el artista.

Nayalive, activa en redes sociales, compartió imágenes en las que luce la prenda de su papá, Joe Arroyo, con orgullo - crédito @nayalive/TikTok

El “Centurión de la Noche”, como es conocido Joe Arroyo, construyó una identidad escénica que mezcló herencia africana, carnaval y exuberancia, por lo que la chaqueta rosada resume esa apuesta estética. No se trata solo de vestuario; representa carácter y presencia, como su familia y colegas lo recuerdan.

Y es que cabe destacar que Joe Arroyo murió el 26 de julio de 2011 a los 55 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio tras una crisis de salud compleja. Su partida dejó una huella en la música tropical colombiana y en su entorno cercano, pero su legado sigue intacto.

Nayalive, conocida como “Peloti” en el ámbito familiar, participa en la preservación de su memoria junto a su hermano Eykol. Ambos impulsan iniciativas ligadas a la Fundación Joe Arroyo; además, en sus redes, ella insiste en mantener viva la voz del artista y en contar historias que conecten a nuevas generaciones con su legado.

Joe Arroyo con sus hijas Eykol (Tatico) y Nayalive (Peloti) - crédito @mimary44/Instagram

Así reaccionaron en redes sociales al recuerdo de la prenda de Joe Arroyo

Al recordarlo en la red social con esa chaqueta y contar que es una de sus preferidas, generó una ola de comentarios positivos. Muchos resaltaron que se trata de uno de los cantantes colombianos más queridos y de una figura clave en la permanencia de la cultura folclórica del país. El gesto impactó tanto a sus seguidores habituales como a otros usuarios que no conocían a Nayalive.

Muchos usuarios comentaron en el video de TikTok: “como que tú papá es el joe”; “Dios si él no es para mí, que parezca doja cat con una chaqueta del Joe”; “Porque una hija del Joe es tan linda? Jejeje tu mamá salvó la raza! Recuerdos lindos del Joe”; “Nooooo idoloooo Joe Arroyo, jamás habrá alguien con esa voz, saludos desde el Perú 🥰“.

