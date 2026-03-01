Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Este fue el momento exacto del atentado con drones contra el Ejército en el sur de Bolívar, que dejó 14 uniformados heridos - crédito @EEZapateiro/X

El general (r) Eduardo Zapateiro arremetió públicamente contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, tras el ataque con drones explosivos que dejó al menos 14 soldados heridos, dos de ellos de gravedad, en una base del Ejército Nacional en el sur de Bolívar.

A través de una publicación, vía X, el excomandante del Ejército cuestionó la ausencia de operaciones nocturnas y criticó la estrategia oficial, advirtiendo que la respuesta del Gobierno se limita a recompensas sin abordar la protección efectiva de la tropas y evidenciando una “mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zapateiro afirmó puntualmente: “Ministro, ya no ofrezca más recompensas. Le pregunto a usted como excomandante del Ccoes: ¿Y dónde quedaron las operaciones nocturnas? Mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación (sic)“.

El general Eduardo Zapateiro critica la gestión del ministro de Defensa por la falta de operaciones nocturnas tras el ataque con drones en San Lucas - crédito @EEZapateiro/X

Y agregó: “Con operaciones nocturnas se minimiza en altísimo porcentaje (%) este tipo de hechos. Dejaron perder el sur de Bolívar. Ahora pretenderán que ofreciendo una recompensa solucionan el tema. ¡No, ministro y mandos! ¿Se perdió la iniciativa? (sic)”.

El exoficial insistió en la necesidad de proteger a la tropa y retomar la iniciativa operacional, recalcando la importancia de la aviación militar y el entrenamiento nocturno; además, sostuvo que con la llegada de un nuevo gobierno, “muy pronto volveremos a ser un Ejército nocturno; nuestra aviación militar no podemos descuidarla. ¡Entrenen! ¿Ya no hay para horas de entrenamiento? (sic)”.

El general retirado Eduardo Zapateiro pidió al Ministerio de Defensa más estrategia y menos recompensas - crédito Colprensa

Detalles del ataque contra soldados en Montecristo, sur de Bolívar

La autoría del ataque ocurrido en la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural de Montecristo, fue atribuida por el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

López Barreto describió la acción como un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”. Y confirmó que la evacuación de los heridos se realizó con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y bajo estrictos protocolos de seguridad: “Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”.

14 soldados de la Brigada 19 del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en la base militar de San Lucas, sur de Bolívar - crédito @Marovaan/X

Las autoridades militares aseguraron la continuación de la ofensiva contra el ELN para recuperar el control territorial y neutralizar las acciones delictivas, enfatizando que “no permitiremos que acciones terroristas alteren nuestra misión. Seguiremos avanzando con determinación hasta neutralizar estas amenazas y consolidar el control territorial”.

Ante la situación, el Ministerio de Defensa puso en marcha una nueva fase de su estrategia de seguridad en el sur de Bolívar, que incluye el aumento del pie de fuerza, mejoras en la infraestructura y la reactivación de recompensas para capturar a los cabecillas de estructuras armadas ilegales, anunció criticado por Zapateiro.

En este esquema de recompensas se ofrece hasta $640 millones por información sobre los principales cabecillas del clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá, y hasta $3.244 millones por alias Omar, alias Mauricio o alias Casinga del ELN. También se ofrecen $1.641 millones por alias Mara y alias Arbey.

El ministro anunció el despliegue de 300 soldados adicionales, a los que se sumarán otros 300 en abril, así como el refuerzo policial con 50 uniformados y la instalación de un componente del Grupo de Operaciones Especiales en Simití y municipios cercanos.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas, que superan los $3.000 millones, contra líderes de grupos armados ilegales que operan en el sur de Bolívar

Informó también la asignación de cuatro tenientes coroneles para reforzar distritos estratégicos, la posible construcción de bases en Magangué y Lobas, y el mejoramiento de la estación de Policía en Montecristo. Además, se instalarán mesas técnicas para garantizar la seguridad de los alcaldes y avanzar en la formalización de más de 1.400 mineros.

Las líneas nacionales 107, 147, 157 y 167 permanecen habilitadas para reportar información sobre grupos ilegales, garantizando la reserva de identidad.