Capturados tres ‘rompevidrios’ en Pontevedra, Bogotá, cuando intentaban huir tras presunto hurto de vehículos: así fue el operativo

Las detenciones se realizaron luego de que un automóvil sospechoso intentara evadir a los agentes, quienes encontraron una tableta robada durante el procedimiento y activaron un plan candado

La investigación sobre el robo de automóviles en Suba permitió identificar a una cuarta persona implicada como colaborador en la selección de vehículos - crédito Policía Bogotá

Durante un operativo policial, se logró la captura de tres presuntos ‘rompevidrios’ en el sector de Pontevedra, en la localidad de Suba, en Bogotá.

Las autoridades activaron el plan candado tras detectar la huida de un vehículo que aceleró al notar la presencia policial, lo que desencadenó una persecución y la posterior interceptación del vehículo.

Así como explicó el teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía en Suba: “La Policía Metropolitana de Bogotá logra un importante resultado con la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de hurto calificado y agravado. Los hechos se presentan en el barrio Pontevedra de la localidad de Suba, momento en el cuales esas personas rompen el vidrio de un vehículo que se encontraba estacionado en vía pública, sustrayendo del mismo un elemento”.

El oficial agregó que “nuestras zonas de atención al momento de percatarse de la situación, inicia una persecución a esos sujetos que se movilizaban en un vehículo, tipo automóvil de color blanco”.

Tres presuntos integrantes de una
Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de automóviles fueron capturados en flagrancia en Pontevedra, Suba por la Policía Nacional - crédito Policía Bogotá

Durante la inspección del automotor, los agentes hallaron una tableta escondida en el maletero. Los ocupantes mostraron una actitud nerviosa ante la revisión, lo que reforzó las sospechas de los uniformados.

Paralelamente, en el punto de origen, se presentó un ciudadano que reportó el daño en una de las ventanas de su vehículo y la sustracción de un dispositivo tecnológico. Al mostrarle la tableta recuperada, el afectado pudo acreditar que era de su propiedad.

“Es así como logran interceptarlo, logrando la captura de esas tres personas, la recuperación del elemento y la inmovilización de este vehículo. Al adelantar las verificaciones logramos establecer de que dos de esas personas capturadas ya presentaban anotaciones judiciales por el delito de hurto”, detalló el coronel Julio Botero.

Durante la inspección, los tres hombres descendieron del vehículo con signos de nerviosismo. La Policía indicó que, tras ser identificados, dos de ellos registraban anotaciones judiciales previas por hurto. Este dato refuerza la hipótesis de que se trataba de una banda dedicada a la sustracción de objetos de valor mediante el quiebre de vidrios de automotores.

Dos de los detenidos por el método rompevidrios presentan anotaciones judiciales previas por delitos de hurto en Bogotá - crédito Policía Bogotá

Las primeras pesquisas permitieron identificar la posible participación de un cuarto implicado, señalado como el encargado de vigilar y seleccionar los vehículos objetivo. Las autoridades han intensificado la búsqueda de este sujeto, considerado pieza clave para el esclarecimiento de la modalidad delictiva.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que mantenga la colaboración activa con las autoridades. Se invita a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.

“La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la comunidad a mantenernos informados de cualquier situación especial o la presencia de personas sospechosas en su barrio, con el fin de nosotros adelantar los controles correspondientes”, concluyó el oficial.

Esta acción se desarrolla dentro de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”, que busca fortalecer los patrullajes y la reacción ante delitos frecuentes como el hurto a automotores, una problemática que reclama respuestas coordinadas y sostenidas.

La Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar situaciones sospechosas al número de emergencia 123 - crédito Colprensa

La modalidad ‘rompevidrios’ en Bogotá

La práctica conocida como ‘rompevidrios’ consiste en fracturar ventanas de automóviles estacionados para sustraer objetos de valor, una técnica que ha generado reiteradas alertas entre residentes y conductores de distintas localidades de la ciudad.

Las autoridades insisten en la importancia de no dejar elementos visibles al interior de los vehículos y reportar cualquier movimiento inusual en los alrededores.

La reciente captura se suma a otros operativos realizados en Bogotá contra bandas especializadas en hurtos a automotores, evidenciando la persistencia de este tipo de delitos y la necesidad de acciones coordinadas entre policía y comunidad.

