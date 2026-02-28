Subintendente de la Policía fue asesinado por un francotirador en Cesar: “Estaba adecuando las trincheras”

El subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro adecuó las trincheras con el fin de proteger a sus compañeros - crédito @DirectorPolicia/X

La violencia en Colombia sigue afectando a la fuerza pública y dejando víctimas fatales. El 27 de febrero de 2026, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, informó a través de su cuenta de X sobre el asesinato de un uniformado en Río de Oro, Cesar.

De acuerdo con el director, la víctima es el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años, que recibió un disparo de un francotirador. “Hoy me invade una tristeza que no cabe en las palabras. Me duele informar que, en Río de Oro, Cesar, las balas de la cobardía nos arrebataron a uno de los nuestros, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro”, expresó.

El ELN habría estado detrás del ataque en el que murió el subintendente - crédito Brasil de Fato/Flickr/Europa Press

El ataque fue perpetrado cuando el uniformado se encontraba “adecuando las trincheras de la estación”. Esto, con el fin de proteger a sus compañeros de cualquier acción armada que se presentara en el sitio. Según indicó El Tiempo, la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro de salud, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Al parecer, el policía falleció mientras era operado.

El medio informó que en ese mismo hecho de violencia también resultó herido otro uniformado, cuya identidad se desconoce, al igual que su estado de salud. Presuntamente, ambos policías habrían sido víctimas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así las cosas, el general Rincón expresó su solidaridad con la familia del subintendente y aseguró que las autoridades no escatimarán esfuerzos en identificar y encontrar a los responsables del asesinato. “Pienso en su familia y no hay palabras que calmen este vacío, pero sí la promesa de que capturemos a los responsables de este cruel crimen”, indicó.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, condenó el asesinato del subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro - crédito @DirectorPolicia/X

Por estos hechos, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que se tuvo que suspender las jornadas de capacitación de los jurados de votación que prestarán servicio en las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso y votará las consultas presidenciales. “El Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la entidad en un comunicado.

La Alcaldía de Río de Oro, por su parte, ordenó a la ciudadanía resguardarse en sus hogares para garantizar su seguridad. Aunado a ello, se convocó a una reunión para evaluar la situación de seguridad del municipio y tomar acciones de cara a los comicios que se aproximan.

“Debido a esta situación de orden público, las autoridades evalúan la citación a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, con el propósito de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo”, detalló.

El secretario de Gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel López, anunció el desarrollo de un consejo de seguridad por el asesinato del subintendente - crédito @GobdelCesar/X

La Registraduría advirtió que no puede asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación de los jurados hasta que haya plena certeza de que su seguridad no estará en riesgo.

Por si parte, el secretario de Gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel López, se pronunció sobre lo ocurrido, asegurando que las autoridades convocaron a un consejo de seguridad con el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Ramón Osorio Rincón, y con representantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, con el fin de “tomar decisiones de fondo”.

“La Gobernación del departamento del Cesar lamenta la muerte de Jorge Luis Taborda Chamorro, subintendente de la Policía Nacional, de 36 años de edad, 13 años de servicio a la institución, en un vil asesinato que se da nuevamente en el municipio de Río de Oro. Muy solidario con los familiares de Jorge Luis Taborda Chamorro se muestra la gobernadora Elvia Milena Sanjuán”, indicó el funcionario.