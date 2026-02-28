Colombia

Periodista denunció que fue víctima de la delincuencia: lo encañonaron en restaurante de exclusivo sector del norte de Bogotá

Por medio de sus redes sociales, Diego Guauque compartió un video en el que contó los angustiantes momentos que vivio por cuenta de la delicuencia de la capital del país

Guardar
Periodiasta Diego Guauque fue robado
Periodiasta Diego Guauque fue robado en exclusivo sector de Bogotá - crédito @diego_reportero/Instagram

La seguridad en el norte de Bogotá se vio nuevamente cuestionada tras el testimonio del periodista Diego Guauque, que relató haber sido víctima de un asalto violento en horas de la tarde del 27 de febrero de 2026 mientras se encontraba departiendo con otras personas.

Por medio de sus redes sociales compartió un video en el que contó los angustiantes momentos que vivió por cuenta de la delincuencia de la capital del país.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de Usaquén”, narró Guauque, añadiendo que el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. mientras almorzaba “con dos abogados por un tema periodístico”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La descripción del asaltante sobresale por su precisión. Guauque detalló: “Entra un tipo tan armado de una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, recalcó.

El agresor se dirigió de inmediato a uno de los abogados, exigiendo con amenazas “quítese el reloj, gran hijue… Bueno, toda esa vaina”. A diferencia de lo habitual, el objetivo era exclusivo: “El tipo no pidió celulares, el tipo no pidió dinero. Entró solo por ese reloj”, puntualizó el periodista, que observó cómo su propio teléfono quedó sobre la mesa sin ser tomado.

El robo ocurrió en menos de un minuto, según el relato de Guauque, quien señaló el actuar del delincuente: “Le arrancó el reloj, una pieza costosa, y salió con suma calma. Huyó en una motocicleta junto a su cómplice”.

El periodista Diego Guauque narra el aterrador momento en que fue testigo de un asalto a mano armada en un restaurante de Usaquén, una de las zonas más exclusivas de Bogotá. El delincuente tenía un objetivo claro y actuó en menos de un minuto - crédito @diego_reportero/Instagram

La rapidez y precisión del asalto llevaron al comunicador a plantear una reflexión sobre el estado actual de la seguridad: “Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”.

El impacto de lo vivido llevó a Guauque a plantear dudas contundentes: “¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? Por Dios”.

Colega reaccionó al robo

El reciente asalto sufrido por Diego Guauque en un restaurante de Usaquén, al norte de Bogotá, motivó una reacción inmediata de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, quien advirtió que “es urgente enfrentar el hampa”.

Vicky Dávila sobre robo de
Vicky Dávila sobre robo de Diego Guauque - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila expresó su preocupación tras ver el video del incidente y resaltó la necesidad de enfrentar la delincuencia en el país: “Un Bloque de Búsqueda Antihampa es nuestra propuesta, inteligencia, recompensas, cámaras, drones, más pie de fuerza, colaboración ciudadana. Y trabajo de equipo con alcaldes y gobernadores”, manifestó, enumerando sus propuestas de seguridad.

La candidata describió el asalto ocurrido el mismo día: “Hoy le tocó al periodista Diego Guaque, estaba con dos personas más en un restaurante de Usaquén en Bogotá, un hombre llegó con pistola en mano y los encañonó. Le quitó el reloj a un abogado que estaba en la mesa y salió, todo en un minuto”, relató, poniendo el foco en la rapidez y violencia con la que actuó el agresor.

Dávila también transmitió un mensaje personal para las víctimas: “Un abrazote. Me alegra inmensamente saber que Diego y sus acompañantes están a salvo”, señaló la periodista, mostrando su solidaridad en medio de la creciente sensación de inseguridad en la ciudad.

La seguridad en el norte
La seguridad en el norte de Bogotá se vio nuevamente cuestionada tras el testimonio del periodista Diego Guauque, que relató haber sido víctima de un asalto violento en horas de la tarde del 27 de febrero de 2026 mientras se encontraba departiendo con otras personas - crédito @SenadoGovCo/X

El incidente genera inquietud entre la ciudadanía sobre la vulnerabilidad ante hechos delictivos en espacios cotidianos. La percepción de inseguridad afecta la confianza de los habitantes y resalta la necesidad de soluciones eficaces que garanticen la tranquilidad en la vida diaria.

Temas Relacionados

Diego GuauqueRobo en BogotáPeriodistaInseguridadDelincuenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 24 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

María Fernanda Cabal cuestionó cifras de desempleo por las que Petro ‘sacó pecho’: “Manipulan, mienten y ocultan verdades”

“¿Dónde está el dato de empleo informal?”, le dijo Cabal al presidente Gustavo Petro, por cuenta de la cifra de desocupación que compartió el jefe de Estado para enero de 2026

María Fernanda Cabal cuestionó cifras

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

La presentadora sorprendió al revelar, entre risas y complicidad, su intención de someterse a una operación íntima, generando debate sobre el bienestar femenino y la maternidad

Sara Uribe confesó que quiere

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda encabezan intención de voto presidencial a tres meses de la primera vuelta, según encuesta Guarumo

El sondeo revela un escenario polarizado con un alto porcentaje de indecisos y un notable voto en blanco entre los electores

Abelardo de la Espriella e
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe confesó que quiere

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

El actor Raúl Ocampo presentó oficialmente a su nueva pareja, a casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe

Ana Lucía Domínguez deslumbró con una sesión de fotos y lanzó una pregunta provocativa a sus seguidores

Pipe Bueno recordó a Yeison Jiménez en medio de un partido de fútbol: “Nos hemos despedido de mil maneras”

Shakira y Beéle le pusieron título y fecha al lanzamiento de su colaboración: “Que ganas”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 24 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción en el clásico de Alemania

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"