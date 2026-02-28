Periodista denunció que fue víctima de la delincuencia: lo encañonaron en restaurante de exclusivo sector del norte de Bogotá

Periodiasta Diego Guauque fue robado en exclusivo sector de Bogotá - crédito @diego_reportero/Instagram

La seguridad en el norte de Bogotá se vio nuevamente cuestionada tras el testimonio del periodista Diego Guauque, que relató haber sido víctima de un asalto violento en horas de la tarde del 27 de febrero de 2026 mientras se encontraba departiendo con otras personas.

Por medio de sus redes sociales compartió un video en el que contó los angustiantes momentos que vivió por cuenta de la delincuencia de la capital del país.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de Usaquén”, narró Guauque, añadiendo que el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. mientras almorzaba “con dos abogados por un tema periodístico”.

La descripción del asaltante sobresale por su precisión. Guauque detalló: “Entra un tipo tan armado de una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, recalcó.

El agresor se dirigió de inmediato a uno de los abogados, exigiendo con amenazas “quítese el reloj, gran hijue… Bueno, toda esa vaina”. A diferencia de lo habitual, el objetivo era exclusivo: “El tipo no pidió celulares, el tipo no pidió dinero. Entró solo por ese reloj”, puntualizó el periodista, que observó cómo su propio teléfono quedó sobre la mesa sin ser tomado.

El robo ocurrió en menos de un minuto, según el relato de Guauque, quien señaló el actuar del delincuente: “Le arrancó el reloj, una pieza costosa, y salió con suma calma. Huyó en una motocicleta junto a su cómplice”.

La rapidez y precisión del asalto llevaron al comunicador a plantear una reflexión sobre el estado actual de la seguridad: “Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”.

El impacto de lo vivido llevó a Guauque a plantear dudas contundentes: “¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? Por Dios”.

Colega reaccionó al robo

El reciente asalto sufrido por Diego Guauque en un restaurante de Usaquén, al norte de Bogotá, motivó una reacción inmediata de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, quien advirtió que “es urgente enfrentar el hampa”.

Dávila expresó su preocupación tras ver el video del incidente y resaltó la necesidad de enfrentar la delincuencia en el país: “Un Bloque de Búsqueda Antihampa es nuestra propuesta, inteligencia, recompensas, cámaras, drones, más pie de fuerza, colaboración ciudadana. Y trabajo de equipo con alcaldes y gobernadores”, manifestó, enumerando sus propuestas de seguridad.

La candidata describió el asalto ocurrido el mismo día: “Hoy le tocó al periodista Diego Guaque, estaba con dos personas más en un restaurante de Usaquén en Bogotá, un hombre llegó con pistola en mano y los encañonó. Le quitó el reloj a un abogado que estaba en la mesa y salió, todo en un minuto”, relató, poniendo el foco en la rapidez y violencia con la que actuó el agresor.

Dávila también transmitió un mensaje personal para las víctimas: “Un abrazote. Me alegra inmensamente saber que Diego y sus acompañantes están a salvo”, señaló la periodista, mostrando su solidaridad en medio de la creciente sensación de inseguridad en la ciudad.

El incidente genera inquietud entre la ciudadanía sobre la vulnerabilidad ante hechos delictivos en espacios cotidianos. La percepción de inseguridad afecta la confianza de los habitantes y resalta la necesidad de soluciones eficaces que garanticen la tranquilidad en la vida diaria.