Colombia

La Registraduría anunció traslado y cambios en los puntos de votación del 8 de marzo por efectos del frente frío: estas son las modificaciones

Un ajuste logístico fue definido por el ente electoral, en respuesta a las inundaciones ocasionadas y para garantizar entornos adecuados a quienes participarán en los procesos legislativos y de consultas presidenciales

Guardar
Algunas sedes electorales actualmente sirven
Algunas sedes electorales actualmente sirven de refugio a personas damnificadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció modificaciones en los puntos de votación para las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se celebrarán el domingo 8 de marzo en Colombia.

La decisión responde a las afectaciones provocadas por el frente frío que ha generado inundaciones y dificultades operativas en varios municipios del departamento de Córdoba. El objetivo principal es salvaguardar el derecho al voto y garantizar condiciones seguras para los sufragantes en la elección del nuevo Congreso de la República y en las consultas presidenciales, cuyos resultados definirán a los candidatos oficiales para la primera vuelta del 31 de mayo.

El traslado de los puestos de votación fue resultado de un proceso de monitoreo interinstitucional, donde se evaluaron criterios de acceso, seguridad y funcionamiento de las sedes, algunas de las cuales actualmente sirven como refugio para personas damnificadas por el fenómeno climático.

En Montería, inicialmente se contemplaron más traslados, pero una reducción en los niveles de agua y una nueva revisión permitieron mantener algunos puntos en sus ubicaciones originales. Finalmente, se trasladaron 13 puestos de votación en la capital de Córdoba, distribuidos entre nueve en el área urbana y cuatro en la zona rural.

En Montería se reubicaron 13
En Montería se reubicaron 13 puntos de votación, nueve en zonas urbanas y cuatro en áreas rurales, tras una revisión de la situación climática - crédito Registraduría Nacional

En los municipios de Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta, también se efectuó el cambio de un puesto de votación por localidad. Dos de estos traslados obedecen a problemas en la infraestructura física de los recintos, ajenos a las condiciones meteorológicas. La Registraduría enfatiza que estas modificaciones buscan proteger a los votantes y facilitar la logística del proceso electoral en contextos adversos.

Puestos de votación que cambian de lugar

A continuación, se detallan los puestos de votación trasladados en Córdoba, junto con el número de mesas asignadas a cada uno:

Montería: área urbana

  • I. E. Dorado – Universidad Santo Tomás CAU Montería (28 mesas)
  • Liceo San Francisco de Asís – I. E. Escuela Normal Superior Juan XXIII (1 mesa)
  • I. E. Santa María Santa Fe – I. E. Liceo Guillermo Valencia (27 mesas)
  • I. E. General Santander – I. E. Mercedes ábrego (5 mesas)
  • I. E. Mogambo – I. E. Mogambo Esc. Urb Mixta Francisco Miranda (25 mesas)
  • I. E. Santa Rosa de Lima – I. E. Santa Rosa de Lima Sede Esc. Urb Mixta Seis de Marzo (14 mesas)
  • I. E. San José - La Floresta – Liceo Montería (34 mesas)
  • I. E. José María Córdoba – I. E. José María Córdoba Sede Camilo Lamadrid (11 mesas)
  • I. E. INEM Lorenzo María Lleras – I. E. Camilo Torres Mocari Sede Escuela Urbana Mixta Mi Amiguito (1 mesa)

Montería: área rural

  • Martinica – Leticia (3 mesas)
  • I. E. Juan XXIII Sede El Vidrial – Centro Cultural Guillermo Valencia Salgado (3 mesas)
  • I. E. Guasimal - Esc. Nueva El Carmen – I. E. Liceo Miguel Antonio Caro Sede Principal (1 mesa)
  • I. E. Guateque - Esc. Nueva Medellín Córdoba – Centro Cultural Guillermo Valencia Salgado (1 mesa)

Lorica

  • Cotocá Arriba – C. E. Cotocá Arriba Sede Isla de Sabá (3 mesas)

Chinú

  • Las Lomas, C. E. Las Lomas – Las Lomas, Salón de reuniones junta de acción comunal y cabildo indígena (1 mesa)

San Antero

  • I. E. Miguel Antonio Caro – I. E. Julio César Miranda (35 mesas)

Tierralta

  • Los Pollos – San Clemente (6 mesas)

Cereté

  • I. E. Severá – I. E. Severá sede Berenjena (5 mesas)
Municipios como Cereté, Chinú, San
Municipios como Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta, también registran modificaciones en un puesto de votación por localidad debido a problemas estructurales y meteorológicos - crédito Registraduría Nacional/X

Cómo consultar su lugar de votación

Para que la ciudadanía pueda ejercer su voto con normalidad, la Registraduría Nacional recomienda verificar previamente el lugar asignado para sufragar. Es indispensable estar inscrito en el censo electoral y presentar la cédula de ciudadanía original en formato físico, color amarillo con hologramas.

Quienes residen en el exterior podrán votar entre el 2 y el 8 de marzo en consulados y embajadas, siempre que hayan inscrito previamente su documento en el punto correspondiente. En estas mesas, los colombianos podrán votar tanto para el Senado de la República como para la curul internacional a la Cámara y las consultas presidenciales.

Para consultar el puesto de votación, la Registraduría ofrece diversas alternativas digitales:

  • Desde cualquier dispositivo, ingrese a un buscador y escriba “consultar puesto de votación”. El primer resultado lo redirigirá al portal oficial de la Registraduría, o puede acceder directamente en https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.
  • Una vez en el sitio, escriba el número de cédula y haga clic en “Consultar” para visualizar la ubicación, dirección y número de mesa asignados.
  • También está disponible la aplicación oficial ‘aVotar’, gratuita en Play Store y App Store, donde solo debe seleccionar “¿Dónde votar?”, digitar la identificación y consultar los datos electorales.

Desde cualquier dispositivo, ingrese a un buscador y escriba “consultar puesto de votación”. El primer resultado lo redirigirá al portal oficial de la Registraduría, o puede acceder directamente en https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

Una vez en el sitio, escriba el número de cédula y haga clic en “Consultar” para visualizar la ubicación, dirección y número de mesa asignados.

La Registraduría recomienda a cada
La Registraduría recomienda a cada ciudadano verificar previamente el lugar designado para votar, consultando el portal oficial o la aplicación 'aVotar' - crédito Visuales IA

También está disponible la aplicación oficial ‘aVotar’, gratuita en Play Store y App Store, donde solo debe seleccionar “¿Dónde votar?”, digitar la identificación y consultar los datos electorales.

La entidad recuerda a los ciudadanos la importancia de revisar con anticipación su punto de votación actualizado, especialmente en zonas afectadas por emergencias climáticas, y acudir puntualmente con los documentos requeridos para participar en los comicios.

