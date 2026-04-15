“No es fracaso exploratorio”: geólogos contradicen a Petro sobre la realidad energética del país

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto fracaso en la exploración energética del país | ( Federico Ríos)

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto fracaso en la exploración energética del país. El pronunciamiento se dio en respuesta a recientes declaraciones del mandatario sobre el futuro del petróleo y el gas, según información obtenida por Revista Semana.

El gremio aseguró que Colombia sí cuenta con potencial energético, pero enfrenta dificultades para desarrollar los recursos disponibles. Esta postura contradice la idea de un colapso en la exploración y plantea un enfoque más técnico sobre la situación del sector, según información obtenida.

Los expertos advirtieron que simplificar el panorama energético como un fracaso desconoce factores estructurales que afectan la ejecución de proyectos. La discusión se centra en la capacidad operativa y las condiciones para invertir, más que en la existencia de recursos.

Los expertos advirtieron que simplificar el panorama energético como un fracaso desconoce factores estructurales que afectan la ejecución de proyectos | EFE/Martin Divisek

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Gremio rechaza visión de fracaso en exploración

El pronunciamiento fue liderado por el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, Flover Rodríguez Portillo, quien respondió directamente a los señalamientos del presidente sobre la industria energética.

El mandatario había afirmado que las exploraciones han fracasado y que el petróleo dejaría de comercializarse, lo que generó preocupación en distintos sectores del país.

Frente a esto, Rodríguez Portillo sostuvo: “Esto es importante porque es la oportunidad que tenemos para desarrollar a nuestras sociedades, para superar la pobreza energética e impulsar el desarrollo territorial sostenible”, citado por Revista Semana.

FOTO DE ARCHIVO. El mandatario había afirmado que las exploraciones han fracasado y que el petróleo dejaría de comercializarse, lo que generó preocupación en distintos sectores del país | REUTERS/José Miguel Gómez

El directivo insistió en que el análisis del sector no puede limitarse a interpretaciones simplificadas, ya que involucra variables técnicas, regulatorias y económicas que determinan la viabilidad de los proyectos.

Además, explicó que el debate energético debe abordarse con una visión integral, teniendo en cuenta el abastecimiento de recursos y la autosuficiencia del país en el mediano y largo plazo.

Desarrollo de recursos y retos estructurales

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del gremio es que el problema no radica en la capacidad de encontrar hidrocarburos, sino en la posibilidad de desarrollarlos de manera efectiva.

En ese sentido, Rodríguez Portillo afirmó: “Pero interpretar esto como un fracaso exploratorio es simplificar un fenómeno mucho más complejo. El problema no está en la capacidad de encontrar recursos. Está en la capacidad de desarrollarlos”, citado por ese medio de comunicación.

El gremio también destacó que la explotación responsable de recursos energéticos puede convertirse en un motor clave para el desarrollo regional, especialmente en zonas apartadas donde estas actividades generan empleo, regalías e inversión social.

Asimismo, subrayó que el acceso a energía confiable sigue siendo un desafío para millones de personas, por lo que el debate debe considerar su impacto en la calidad de vida y en la reducción de brechas sociales.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos reiteró que el país cuenta con un potencial geológico significativo, pero advirtió que este podría no materializarse si no existen condiciones adecuadas para la inversión y la ejecución de proyectos.

Finalmente, el gremio señaló que, en el marco de la transición energética, el gas natural continuará siendo un recurso fundamental como respaldo del sistema mientras se consolidan las energías renovables. Esta posición plantea la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo de nuevas fuentes limpias y el aprovechamiento de los recursos existentes.