Junta directiva de ISA retira a Jorge Andrés Carrillo tras fallo del Consejo de Estado y nombra presidente encargado

La junta directiva de ISA suspendió temporalmente el contrato de Jorge Andrés Carrillo luego de la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección, mientras se define en firme el proceso judicial

Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM - crédito Jorge Andrés Carrillo / X

La junta directiva de ISA decidió retirar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía y suspender temporalmente su contrato de trabajo, luego de la decisión emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección, según información obtenida por Semana. La medida fue adoptada durante una reunión realizada en la noche del 27 de febrero, en la que también se definió la designación de un presidente encargado mientras se resuelve de manera definitiva el proceso judicial.

La determinación se produjo después de que el alto tribunal concluyera que en el proceso de elección se presentaron irregularidades relacionadas con los criterios de evaluación, situación que llevó a declarar la nulidad del nombramiento, citado por Semana. De acuerdo con ese medio de comunicación, la sentencia señaló que el proceso habría estado afectado por vicios de expedición irregular, infracción de normas y cuestionamientos sobre los requisitos de elegibilidad dentro del proceso de selección.

Como consecuencia directa del fallo, la junta directiva informó que Jorge Andrés Carrillo dejará de ejercer las funciones de presidente y representante legal de ISA desde el momento de la decisión, mientras su vínculo laboral queda suspendido hasta que la sentencia quede en firme. En el comunicado oficial, citado por Semana, la empresa explicó que la suspensión del contrato será temporal y que una vez la decisión judicial tenga carácter definitivo se procederá a la terminación del vínculo laboral.

Foto: Twitter Jorge Andrés Carrillo

La decisión judicial que originó este cambio en la administración de la compañía fue emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la noche del 26 de febrero. En el pronunciamiento, el tribunal explicó que el análisis de la demanda permitió identificar una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso de selección ya se encontraba avanzado y se había realizado una primera calificación de los aspirantes. Según el alto tribunal, esta variación habría incidido directamente en los resultados finales del proceso.

El Consejo de Estado indicó que los demandantes argumentaron que el acto de elección presentaba irregularidades que comprometían la legalidad del procedimiento. En su análisis, la corporación judicial sostuvo que el cambio en los parámetros de evaluación se produjo en una etapa avanzada del proceso, lo que afectó el equilibrio en la valoración de los candidatos y terminó por alterar el orden inicial de los aspirantes. Estas consideraciones llevaron a la declaratoria de nulidad de la elección.

Tras conocerse la decisión, la junta directiva de ISA evaluó las implicaciones legales y administrativas del fallo y optó por aplicar una medida preventiva mientras se agotan las etapas jurídicas correspondientes. En el comunicado divulgado por la empresa, se explicó que la suspensión del contrato busca garantizar el cumplimiento de la decisión judicial y mantener la estabilidad institucional durante el periodo de transición.

Dentro de las decisiones adoptadas, la compañía anunció la designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada, actual vicepresidente del negocio de transmisión de energía, como presidente encargado. Su nombramiento tendrá vigencia mientras se define el proceso para seleccionar a un nuevo presidente en propiedad o hasta que la situación jurídica quede completamente resuelta.

ISA señaló que la transición administrativa se realizará sin afectar la operación diaria de la empresa ni el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus diferentes grupos de interés. En el mismo pronunciamiento, la compañía reiteró que mantiene su respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y que continuará operando con normalidad en todos sus frentes estratégicos.

El cambio en la presidencia ocurre en un momento clave para la compañía, que mantiene operaciones en el sector energético y de transmisión en varios países de la región. Por esta razón, la junta directiva destacó la importancia de garantizar continuidad en la gestión y estabilidad institucional mientras se define el futuro del proceso legal que involucra la elección anulada.

La empresa también subrayó que el nombramiento del presidente encargado responde a la necesidad de asegurar la dirección ejecutiva y la representación legal de la organización durante este periodo. La junta directiva indicó que continuará evaluando el panorama jurídico para adoptar las decisiones correspondientes una vez exista un pronunciamiento definitivo.

El caso ha generado atención en el ámbito empresarial y jurídico debido a las implicaciones que tiene la nulidad de un proceso de elección en una compañía de relevancia estratégica. Sin embargo, la empresa insistió en que el funcionamiento operativo no se verá alterado y que los proyectos en marcha continuarán desarrollándose bajo los lineamientos establecidos.

Mientras tanto, la decisión del Consejo de Estado sigue su curso dentro de las etapas procesales previstas. En paralelo, la administración temporal encabezada por Melguizo Posada asumirá la conducción de la compañía hasta que se defina el escenario final sobre la presidencia de ISA y se determine el procedimiento para la elección de un nuevo titular en propiedad.

