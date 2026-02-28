Jefe de sicarios del Tren de Aragua y seis ciudadanos venezolanos fueron expulsados en Bucaramanga, Santander

Alias Colín, el ciudadano venezolano que, tras ser capturado, confesó ser uno de los jefes de sicarios al servicio del Tren de Aragua - crédito Migración Colombia

Voceros oficiales de Migración Colombia confirmaron la expulsión de Miguel David Núñez Machado, conocido como “Colín”, también señalado como presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua, junto a seis ciudadanos venezolanos que habrían estado envueltos en un episodio de alteración al orden público en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas en la frontera con Venezuela, luego de los hechos, en los que se encuentran acciones contrarias a la convivencia y fraude a resolución administrativa, todos considerados graves para el orden público local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Núñez Machado, también de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria delictiva que, según las autoridades, ya supera los 16 años y tiene órdenes de captura vigentes en Venezuela por homicidio y porte ilegal de armas. Además, se le atribuye participación en al menos 40 homicidios.

Tras su expulsión, fue entregado de inmediato a las autoridades venezolanas para responder por los cargos en su país.

Estos fueron los 6 venezolanos que participaron con alias Colín en alteraciones al orden público en Bucaramanga - crédito Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que más allá de que los resultados corresponden “trabajo articulado y constante de nuestros oficiales de Migración Colombia en Bucaramanga, que diariamente aportan a los logros en materia de seguridad”, los procedimientos se realizaron con estricta coherencia con la ley, “garantizando los derechos humanos y el debido proceso de las personas migrantes”.

La institución continuará con operativos de verificación migratoria en coordinación con autoridades nacionales y locales, reafirmando su misión de fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.

Cayó alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, en Colombia

El 24 de febrero del año en curso, las autoridades colombianas también reportaron la detención de una de las fichas clave del Tren de Aragua, alias Cucaracho, que se refugiaba en Colombia.

“Cucaracho” había sido tachado con notificación roja de la Interpol desde Venezuela, señalado por los delitos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.

El venezolano fue capturado en una zona residencial de Santa Marta - crédito Policía Nacional

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que “con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe.

El resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Ciudadano norteamericano causó indignación por afirmar que venía a “tener sexo con colombianas” tras detención

Rabia y tristeza causó un viajero norteamericano tras ser inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, luego de ser sorprendido con un equipaje compuesto únicamente por preservativos, potenciadores y juguetes sexuales.

Durante la inspección, adoptó una actitud desafiante y realizó la “v” de victoria al ser fotografiado por funcionarios de Migración Colombia.

Pero no solo eso, de acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia, el hombre confesó abiertamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. La entidad determinó su retorno inmediato en el mismo vuelo, como parte de una política más estricta para combatir el turismo sexual.

Según el reporte de Migración, el extranjero solo tenía en su equipaje preservativos, potenciadores y juguetes sexuales - crédito Migración Colombia

El endurecimiento de los controles incluye entrevistas exhaustivas, inspección detallada de equipaje y cotejo de antecedentes mediante cooperación internacional.

En 2025, 110 personas fueron inadmitidas en el país bajo sospechas de explotación sexual, de las cuales 45 eran ofensores sexuales y 65 tenían antecedentes por delitos contra menores, según la plataforma Angel Watch.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió que la inadmisión de extranjeros por motivos relacionados con explotación sexual se ha incrementado en 2026. En lo que va de 2026, ya se han negado 11 ingresos en Antioquia por relación directa con turismo sexual, una cifra que resalta la preocupación de las autoridades frente al auge de esta modalidad en Medellín y su área metropolitana.