Colombia

Jefe de sicarios del Tren de Aragua y seis ciudadanos venezolanos fueron expulsados en Bucaramanga, Santander

Migración Colombia confirmó la detención y expulsión de los siete presuntos integrantes de la red criminal internacional, tras un episodio de alteración del orden público

Guardar
Alias Colín, el ciudadano venezolano
Alias Colín, el ciudadano venezolano que, tras ser capturado, confesó ser uno de los jefes de sicarios al servicio del Tren de Aragua - crédito Migración Colombia

Voceros oficiales de Migración Colombia confirmaron la expulsión de Miguel David Núñez Machado, conocido como “Colín”, también señalado como presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua, junto a seis ciudadanos venezolanos que habrían estado envueltos en un episodio de alteración al orden público en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas en la frontera con Venezuela, luego de los hechos, en los que se encuentran acciones contrarias a la convivencia y fraude a resolución administrativa, todos considerados graves para el orden público local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Núñez Machado, también de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria delictiva que, según las autoridades, ya supera los 16 años y tiene órdenes de captura vigentes en Venezuela por homicidio y porte ilegal de armas. Además, se le atribuye participación en al menos 40 homicidios.

Tras su expulsión, fue entregado de inmediato a las autoridades venezolanas para responder por los cargos en su país.

Estos fueron los 6 venezolanos
Estos fueron los 6 venezolanos que participaron con alias Colín en alteraciones al orden público en Bucaramanga - crédito Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que más allá de que los resultados corresponden “trabajo articulado y constante de nuestros oficiales de Migración Colombia en Bucaramanga, que diariamente aportan a los logros en materia de seguridad”, los procedimientos se realizaron con estricta coherencia con la ley, “garantizando los derechos humanos y el debido proceso de las personas migrantes”.

La institución continuará con operativos de verificación migratoria en coordinación con autoridades nacionales y locales, reafirmando su misión de fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.

Cayó alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, en Colombia

El 24 de febrero del año en curso, las autoridades colombianas también reportaron la detención de una de las fichas clave del Tren de Aragua, alias Cucaracho, que se refugiaba en Colombia.

“Cucaracho” había sido tachado con notificación roja de la Interpol desde Venezuela, señalado por los delitos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.

El venezolano fue capturado en
El venezolano fue capturado en una zona residencial de Santa Marta - crédito Policía Nacional

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que “con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe.

El resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Ciudadano norteamericano causó indignación por afirmar que venía a “tener sexo con colombianas” tras detención

Rabia y tristeza causó un viajero norteamericano tras ser inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, luego de ser sorprendido con un equipaje compuesto únicamente por preservativos, potenciadores y juguetes sexuales.

Durante la inspección, adoptó una actitud desafiante y realizó la “v” de victoria al ser fotografiado por funcionarios de Migración Colombia.

Pero no solo eso, de acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia, el hombre confesó abiertamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. La entidad determinó su retorno inmediato en el mismo vuelo, como parte de una política más estricta para combatir el turismo sexual.

Según el reporte de Migración,
Según el reporte de Migración, el extranjero solo tenía en su equipaje preservativos, potenciadores y juguetes sexuales - crédito Migración Colombia

El endurecimiento de los controles incluye entrevistas exhaustivas, inspección detallada de equipaje y cotejo de antecedentes mediante cooperación internacional.

En 2025, 110 personas fueron inadmitidas en el país bajo sospechas de explotación sexual, de las cuales 45 eran ofensores sexuales y 65 tenían antecedentes por delitos contra menores, según la plataforma Angel Watch.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió que la inadmisión de extranjeros por motivos relacionados con explotación sexual se ha incrementado en 2026. En lo que va de 2026, ya se han negado 11 ingresos en Antioquia por relación directa con turismo sexual, una cifra que resalta la preocupación de las autoridades frente al auge de esta modalidad en Medellín y su área metropolitana.

Temas Relacionados

Alias ColínSicariosTren de AraguaMigración ColombiaBucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno otorgará alivios extraordinarios a beneficiarios del Icetex en zonas afectadas por la ola invernal

La entidad implementa una suspensión temporal de cobros e intereses a beneficiarios cuyos hogares han sido afectados por emergencia climática

Gobierno otorgará alivios extraordinarios a

Así puede reaccionar si su EPS lo traslada a otra entidad sin que usted lo pida: tiempos y reglas que debe conocer

Con la expedición del Decreto 0182, el Gobierno ajustó las reglas del sistema y podría generar traslados en distintas regiones. Conozca cómo funciona el proceso y qué implica para los usuarios

Así puede reaccionar si su

Familia de Kevin Acosta denunciará a Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y a la Nueva EPS: “Nadie está por encima de la ley”

El defensor de la familia expuso varios de los argumentos que tiene la familia para exigir la justicia por la muerte del pequeño, que murió a la espera de su tratamiento contra la hemofilia y que además sufrió un accidente

Familia de Kevin Acosta denunciará

Video: así quedó San Juan de Urabá, Antioquia, tras erupción de volcán de lodo; vías agrietadas, sin energía y riesgo hídrico

El fenómeno natural ocasionó daños en caminos rurales, acumulación de lodo y llamas visibles durante la noche, lo que provocó la evacuación de residentes y limitó el acceso a corregimientos cercanos

Video: así quedó San Juan

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

Las cafeteras no pudieron clasificar al mundial ante la Albiceleste, que la superó con doblete de Mercedes Diz y un tanto de Denise Rojo, dejando a la Tricolor esperando por lo que pase entre Venezuela y Brasil

Humillante cierre de la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara,

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Deportes

Primera polémica con James Rodríguez

Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027