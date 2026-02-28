Colombia

Gustavo Petro volvió a cargar contra las hidroeléctricas por sobretasa: “Dejaron llenar los embalses y agudizaron la crisis”

El mandatario respondió a la noticia del valor que deberán pagar las generadoras de energía para atender las inundaciones en varios departamentos a inicios de 2026

Guardar
El presidente Gustavo Petro acusó
El presidente Gustavo Petro acusó a hidroeléctricas de provocar las inundaciones en varios departametos - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro se mantiene en su postura con respecto a las razones de las inundaciones en varios departamentos del país, que dejaron miles de familias damnificadas, pérdidas materiales millonarias y muchas críticas al Gobierno por su gestión de la emergencia.

Una vez más, el mandatario se fue en contra de las hidroeléctricas, a las que acusó de provocar que se elevara el nivel del agua a inicios de año, sumado al frente frío que se generó en estas semanas, y por eso aplicó una sobretasa para obtener recursos y atender a las personas afectadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, serían 51 las generadoras de energía que pagarían ese costo adicional, entre hidroeléctricas y termoeléctricas, que operan en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, algunos de ellos sufrieron por la emergencia invernal.

“Por vender su energía a precios de gas”

Uno de los detalles que más se le critica al jefe de Estado son sus publicaciones en redes sociales, en especial cuando responde a algún artículo porque hay informes de cómo sus pronunciamientos afectan a la prensa y pone en riesgo la labor de algunos periodistas que investigan su Gobierno.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro respondió a un artículo sobre la sobretasa a las hidroeléctricas, publicado por el periódico El Tiempo, que señalaba las plantas que tendrían el costo adicional y lo que fue considerado como un “golpe” al sector energético.

Gustavo Petro lanzó nuevas crítica
Gustavo Petro lanzó nuevas crítica contra las empresas generadoras de energía en Colombia por la crisis invernal - crédito @petrogustavo/X

“Pero si fueron las empresas hidroeléctricas las que, por vender su energía a precios de gas, que les multiplica por 10 las ganancias, dejaron llenar los embalses en enero y agudizaron la crisis de la caída inusitada de agua proveniente del frente ártico frío”, escribió el mandatario.

De otro lado, el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, cuestionó que las plantas deban pagar por la emergencia invernal, asegurando que ya ponen demasiados recursos con las otras sobretasas, así como a las empresas petroleras.

La hidroeléctrica de Urrao es
La hidroeléctrica de Urrao es una de las más importantes en Antioquia - crédito Hidroelectrica de Urrao

“Están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre. Están poniendo tasas adicionales a sectores como el petrolero y el minero, que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos”, señaló el dirigente, citado por el medio impreso en su artículo.

“Delito ambiental”

Por las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, el presidente Gustavo Petro cuestionó a inicios de febrero de 2026 las acciones de las empresas generadoras de energía, señalando que la emergencia no responde únicamente a causas climáticas, sino a sus acciones.

El presidente colombiano afirmó que la saturación de represas forzó la liberación de más de 2.500 toneladas por segundo, lo que, a su juicio, representa un “delito ambiental”. Durante una intervención pública, el mandatario insistió en la necesidad de investigar el rol del sector energético, advirtiendo sobre presuntos intereses comerciales ligados a la declaración de escasez de gas en el país.

El Gobierno de Colombia decreta
El Gobierno de Colombia decreta aportes extraordinarios de las empresas hidroeléctricas y térmicas para enfrentar la emergencia ambiental provocada por el mal clima - crédito Colprensa

¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país“. afirmó.

Petro mencionó de forma directa a las represas de Urrá y Hidroituango, y ordenó una investigación inmediata a las superintendencias para esclarecer los hechos ocurridos. Además, exigió la renuncia del gerente de Urrá, asegurando que “el gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar”, subrayó.

El mandatario también planteó dudas sobre la respuesta de las autoridades de control, cuestionando si las superintendencias y magistrados priorizarán proteger las ganancias de las generadoras hidroeléctricas sobre los derechos de los afectados por las inundaciones.

Temas Relacionados

Gustavo PetroHidroeléctricasEmergencia invernalInundaciones en CórdobaGustavo Petro hidroeléctricasColombia-Noticias

Más Noticias

Córdoba, Argentina, quiere entrar en los destinos más visitados por los colombianos: esta es su oferta turística

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, habló en Infobae Colombia, donde recomendó los destinos imperdibles y los alcances de la alianza con la aerolínea colombiana

Córdoba, Argentina, quiere entrar en

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

El plantel afronta el reto decisivo en Paraguay el sábado 28 de febrero, cuando tiene grandes opciones para clasificar al certamen de la FIFA

La selección Colombia femenina sub-20

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

Formación, proyectos sociales y el ejemplo de constancia configuran la hoja de ruta de uno de los mejores ciclistas colombianos en la historia, que afronta una nueva temporada con el Movistar

Nairo Quintana enfrenta su retiro:

James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

El volante del Minnesota United participó de una dinámica junto a sus compañeros de equipo que dio de qué hablar en medio de las especulaciones por la fecha de su debut en la MLS

James Rodríguez escogió a su

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

El volante colombiano ya estaría listo para afrontar su primer encuentro en el campeonato, en condición de local y esperando mostrar todo su talento

Se viene el debut de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle le pusieron

Shakira y Beéle le pusieron título y fecha al lanzamiento de su colaboración: “Que ganas”

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

Deportes

La selección Colombia femenina sub-20

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

Estos son los horarios de Medellín y Tolima para sus partidos en tercera fase previa de la Copa Libertadores