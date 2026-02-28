Gustavo Petro volvió a cargar contra las hidroeléctricas por sobretasa: “Dejaron llenar los embalses y agudizaron la crisis”

El presidente Gustavo Petro acusó a hidroeléctricas de provocar las inundaciones en varios departametos - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro se mantiene en su postura con respecto a las razones de las inundaciones en varios departamentos del país, que dejaron miles de familias damnificadas, pérdidas materiales millonarias y muchas críticas al Gobierno por su gestión de la emergencia.

Una vez más, el mandatario se fue en contra de las hidroeléctricas, a las que acusó de provocar que se elevara el nivel del agua a inicios de año, sumado al frente frío que se generó en estas semanas, y por eso aplicó una sobretasa para obtener recursos y atender a las personas afectadas.

Hasta el momento, serían 51 las generadoras de energía que pagarían ese costo adicional, entre hidroeléctricas y termoeléctricas, que operan en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, algunos de ellos sufrieron por la emergencia invernal.

“Por vender su energía a precios de gas”

Uno de los detalles que más se le critica al jefe de Estado son sus publicaciones en redes sociales, en especial cuando responde a algún artículo porque hay informes de cómo sus pronunciamientos afectan a la prensa y pone en riesgo la labor de algunos periodistas que investigan su Gobierno.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro respondió a un artículo sobre la sobretasa a las hidroeléctricas, publicado por el periódico El Tiempo , que señalaba las plantas que tendrían el costo adicional y lo que fue considerado como un “golpe” al sector energético.

Gustavo Petro lanzó nuevas crítica contra las empresas generadoras de energía en Colombia por la crisis invernal - crédito @petrogustavo/X

“Pero si fueron las empresas hidroeléctricas las que, por vender su energía a precios de gas, que les multiplica por 10 las ganancias, dejaron llenar los embalses en enero y agudizaron la crisis de la caída inusitada de agua proveniente del frente ártico frío”, escribió el mandatario.

De otro lado, el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, cuestionó que las plantas deban pagar por la emergencia invernal, asegurando que ya ponen demasiados recursos con las otras sobretasas, así como a las empresas petroleras.

La hidroeléctrica de Urrao es una de las más importantes en Antioquia - crédito Hidroelectrica de Urrao

“Están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre. Están poniendo tasas adicionales a sectores como el petrolero y el minero, que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos”, señaló el dirigente, citado por el medio impreso en su artículo.

“Delito ambiental”

Por las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, el presidente Gustavo Petro cuestionó a inicios de febrero de 2026 las acciones de las empresas generadoras de energía, señalando que la emergencia no responde únicamente a causas climáticas, sino a sus acciones.

El presidente colombiano afirmó que la saturación de represas forzó la liberación de más de 2.500 toneladas por segundo, lo que, a su juicio, representa un “delito ambiental”. Durante una intervención pública, el mandatario insistió en la necesidad de investigar el rol del sector energético, advirtiendo sobre presuntos intereses comerciales ligados a la declaración de escasez de gas en el país.

El Gobierno de Colombia decreta aportes extraordinarios de las empresas hidroeléctricas y térmicas para enfrentar la emergencia ambiental provocada por el mal clima - crédito Colprensa

“¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país“. afirmó.

Petro mencionó de forma directa a las represas de Urrá y Hidroituango, y ordenó una investigación inmediata a las superintendencias para esclarecer los hechos ocurridos. Además, exigió la renuncia del gerente de Urrá, asegurando que “el gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar”, subrayó.

El mandatario también planteó dudas sobre la respuesta de las autoridades de control, cuestionando si las superintendencias y magistrados priorizarán proteger las ganancias de las generadoras hidroeléctricas sobre los derechos de los afectados por las inundaciones.