Capturado por intento de robo en el CAN, en el occidente de Bogotá, había violado ocho veces la detención domiciliaria

Equipos investigativos analizan los hechos y buscan esclarecer la posible participación de otros implicados en el intento de robo - crédito Mebog

Un hombre identificado como Keymet Andrey Piravagüen Murillo, de 25 años, fue capturado por la Policía Nacional tras un intento de robo a una funcionaria del Ejército Nacional en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, en la calle 26.

El detenido cumplía una condena de 6 años por hurto en su residencia en la localidad de Suba y portaba un brazalete electrónico, según confirmó Caracol Radio.

El arresto se produjo el 13 de abril de 2026, durante un enfrentamiento armado entre los asaltantes y los uniformados. Piravagüen Murillo resultó herido de bala en una pierna al momento de su detención, informó el medio citado.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio de comunicación, el proceso penal de Murillo ha sido tramitado por varios despachos: inicialmente, el juzgado 85 penal municipal lo sentenció a 14 meses y 12 días de prisión por hurto, con la suspensión de la ejecución de la pena. El caso pasó luego al juzgado 33 que, el 14 de junio de 2024, ordenó el uso del brazalete electrónico tras la firma de un acta de compromiso en octubre de 2024. Posteriormente, el 26 de marzo de 2026, el expediente fue reasignado al juzgado 19, que actualmente conoce el proceso.

La intervención inmediata de los agentes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales impidió que el robo se concretara - crédito Captura video Redes sociales

A pesar de las medidas ya mencionadas, se conoció que el detenido acumuló ocho violaciones a la detención domiciliaria mientras usaba el dispositivo de monitoreo. El Centro de Reclusión Virtual del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), comunicó esas irregularidades al juez de ejecución de penas, pero no se adoptaron medidas adicionales.

Según el reporte, cualquier decisión en torno a la revocatoria de la detención domiciliaria recae exclusivamente en el juez asignado, fuera de la competencia de Instituto y del Ministerio de Justicia.

Detalles del hecho

Un intercambio de disparos entre la Policía y presuntos delincuentes dejó un sospechoso herido y detenido en el lugar del asalto - crédito Captura video Redes sociales

El intento de robo que alertó a la comunidad del norte de Bogotá terminó con la captura de dos hombres a escasas cuadras de instalaciones del Ejército y el Ministerio de Defensa. El operativo policial resultó en la recuperación de un teléfono móvil y la incautación de dos motocicletas, piezas clave del incidente.

La acción policial se desencadenó tras una alerta emitida por la Dirección de Protección (Dipro), que identificó movimientos sospechosos en la zona. Fuentes oficiales informaron que los sospechosos intentaron despojar de sus pertenencias a una mujer, pero la intervención inmediata de los agentes evitó que el robo se concretara.

En el intercambio de disparos que se produjo en ese momento, uno de los presuntos asaltantes resultó herido en una pierna y fue trasladado de inmediato a un centro médico. El segundo capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La acción policial se desencadenó tras una alerta emitida por la Dirección de Protección (Dipro), que identificó movimientos sospechosos en la zona - crédito Mebog

Durante la intervención, el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía Teusaquillo, subrayó: “En el marco de la estrategia institucional, seguridad, dignidad y democracia, zonas de atención adscritas a la estación de policía de Teusaquillo y unidades de la Dirección de Protección de la Policía Nacional logran la captura de dos hombres, quienes minutos antes habían hurtado a una ciudadana su equipo móvil”.

Las autoridades informaron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico y se encontraba cumpliendo una pena de seis años por hurto. El oficial agregó: “Uno de los hombres posee un brazalete electrónico, quien se encuentra cumpliendo una pena de seis años por el delito del hurto”.

El operativo se desarrolló a partir de una alerta de Dipro, cuyos agentes detectaron movimientos sospechosos cerca de instalaciones estratégicas. Así, la reacción coordinada permitió la captura de los implicados y frustró el robo.

De acuerdo con los reportes policiales, tras cometer los delitos, estos individuos “cambiaban el color de las motocicletas para evadir el control de las autoridades”. El procedimiento finalizó con la entrega de los capturados para los trámites judiciales correspondientes.