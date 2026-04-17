La Cancillería anunció la apertura de inscripciones para el concurso de carrera diplomática y consular 2028: así puede aplicar

La Cancillería de Colombia lanzó el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2028 con 60 plazas disponibles para tercer secretario de relaciones exteriores - crédito Cancillería

La Cancillería abrió inscripciones para el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2028, permitiendo que ciudadanos colombianos puedan acceder a 60 vacantes como tercer secretario de relaciones exteriores, con salario mensual superior a $4,4 millones y beneficios adicionales, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Resolución 00655 del 19 de enero de 2026.

El proceso, respaldado por los principios de mérito y transparencia, busca promover la equidad y fortalecer la presencia internacional del país a través de una diplomacia con mayor acceso y diversidad.

La convocatoria, que estará abierta desde las 8:00 a. m. del 17 de abril hasta las 5:00 p. m. del 24 de abril de 2026, contempla la realización de pruebas en las 32 capitales departamentales de Colombia y en nueve ciudades internacionales.

“El proceso se desarrollará bajo los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades y estará basado en criterios objetivos y procedimientos públicos, que será difundido en las 32 ciudades capitales de los departamentos de Colombia y en 9 ciudades en el exterior, fortaleciendo el acceso y la participación internacional”, se observa en el comunicado emitido por la Cancillería.

El proceso de selección de la Cancillería ofrece un salario mensual superior a $4,4 millones e incluye una prima especial mayor a $6 millones para los nuevos diplomáticos - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

De acuerdo con lo detallado por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo a través de la cartera de Relaciones Exteriores, quienes superen el proceso tendrán acceso a bonificaciones, entre las que destaca una prima especial superior a $6 millones, incrementando el atractivo económico del cargo.

Para participar, los aspirantes deben cumplir requisitos específicos: ser de nacionalidad colombiana, sin doble nacionalidad; poseer título universitario reconocido en Colombia o validado desde el exterior con los trámites correspondientes; acreditar un nivel mínimo de B1 en un segundo idioma de uso diplomático mediante certificación válida; y presentar documentos que acrediten no estar inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de cargos públicos.

La presentación y validación de cada documento debe hacerse en formato PDF al momento de la inscripción virtual, conforme al Artículo 8 de la Resolución 00655, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la Cancillería, la inscripción se realiza exclusivamente a través del portal www.cancilleria.gov.co, dentro del plazo previamente estipulado, y el proceso se desarrolla bajo lineamientos objetivos y públicos.

La prueba de ingreso se llevará a cabo en las 32 capitales departamentales y en nueve ciudades internacionales, fortaleciendo el acceso y la descentralización - crédito Colprensa

“Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente dentro de las fechas y plataformas establecidas, a través de los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores”, se añadió en el documento.

La oferta busca impulsar, además, una “oportunidad real de empleabilidad y de vida para las personas interesadas”, permitiéndoles convertirse en puentes entre la diplomacia colombiana y el mundo, siempre que cumplan con los requisitos mínimos.

Entre los beneficios académicos, la Academia Diplomática ofrecerá cursos virtuales gratuitos para fortalecer la preparación de los aspirantes al examen de admisión, facilitando el acceso a quienes provienen de distintas comunidades.

Esta iniciativa responde a la meta de democratizar y descentralizar la diplomacia colombiana, llevando el proceso a regiones y sedes internacionales como Madrid, Barcelona, París, Nueva York, San Francisco, Montreal, Ciudad de México, Santiago de Chile y São Paulo.

“El concurso ha sido diseñado con el propósito de garantizar un proceso claro y equitativo desde la etapa de convocatoria hasta la conformación de la lista de elegibles. Para facilitar la participación de los aspirantes, se han habilitado sedes en Colombia y en el exterior, permitiendo mayor acceso en diversas ubicaciones geográficas”, se lee en el comunicado de la Cancillería.

Las inscripciones para la carrera diplomática están abiertas del 17 al 24 de abril de 2026 y se realizan exclusivamente en el portal www.cancilleria.gov.co - crédito Cancillería

Una vez completadas las etapas de inscripción y validación documental, los admitidos serán citados a pruebas escritas y entrevistas que definirán la lista de elegibles.

Posteriormente, los seleccionados recibirán formación especializada durante el año 2027. Quienes logren una calificación satisfactoria en el periodo de prueba serán inscritos formalmente en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en 2028, según anunció la autoridad mediante la Resolución.

El propósito declarado de la Cancillería es garantizar un proceso de selección “claro y equitativo” desde la convocatoria hasta la conformación de la lista definitiva, abriendo las puertas del servicio exterior colombiano a profesionales preparados y comprometidos.