Ministro de Defensa aclaró si saldrá del cargo para convertirse en comandante de la Fuerza Aeroespacial: “No hemos hablado con el señor presidente”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, negó que exista una conversación con el presidente sobre su salida del cargo en medio de versiones difundidas en redes sociales- crédito Prensa Senado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó las versiones que en las últimas horas han circulado sobre su posible salida del cargo y un eventual retorno a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la situación operativa de la aviación militar y las condiciones presupuestales que enfrenta esa institución.

En sus declaraciones el jefe de la cartera respondió directamente a los rumores difundidos principalmente en redes sociales y algunos espacios de análisis. Según indicó, no existe ninguna conversación en curso sobre su permanencia en el Gobierno ni sobre cambios en su rol actual dentro del gabinete.

“Lo que ha circulado en algunas redes sociales de esa posibilidad es totalmente falso, no hemos hablado con el señor presidente de ese tema”, afirmó el ministro.

Las versiones sobre su eventual salida se han intensificado en medio de una coyuntura que involucra a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), institución a la que Sánchez perteneció durante 35 años antes de su retiro como mayor general. Su perfil técnico y trayectoria han sido mencionados como factores que alimentan la especulación sobre un posible regreso a funciones operativas dentro de la institución aérea.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana enfrenta un déficit cercano a los $244.000 millones que ha dejado al 67% de su flota sin seguro vigente- crédito composición fotográfica: MinDefensa; InfoDefensa

Sin embargo, el funcionario descartó en declaraciones recogidas por Caracol Radio que cualquier posibilidad de retomar actividades en la vida militar activa y enfatizó que su situación actual es definitiva en ese aspecto, sin margen para interpretaciones sobre un eventual retorno. “Sí quiero dejar claro que mi presente y mi futuro es como retirado. Durante treinta y cinco años tuve el inmenso honor de haber servido como militar activo a esta hermosa patria”, señaló.

El contexto en el que surgen estas versiones incluye una situación presupuestal que afecta directamente la operatividad aérea. De acuerdo con la información conocida, el 67% de la flota de la FAC no cuenta actualmente con seguro vigente, debido a un faltante cercano a los 244.000 millones de pesos.

El accidente de un avión Hércules el 23 de marzo, que operaba sin póliza, aumentó la presión sobre la gestión de recursos en el sector defensa- crédito REUTERS/Luisa González

Esta condición ha generado preocupación sobre la capacidad de respuesta y los riesgos asociados a las operaciones aéreas en diferentes regiones del país.

A esto se suma el accidente de un avión Hércules ocurrido el pasado 23 de marzo, aeronave que, según se ha indicado, operaba sin póliza de seguro al momento del incidente.

El hecho incrementó la presión sobre la conducción de la Fuerza y abrió cuestionamientos sobre la gestión de recursos destinados al mantenimiento, aseguramiento y operación de equipos estratégicos para la seguridad nacional.

No obstante, el propio Sánchez evitó referirse a eventuales modificaciones y defendió la continuidad del equipo actual al frente de las Fuerzas Militares. “En este momento le puedo decir que hay una cúpula que usted ya conoce muy bien y que hay un ministro de defensa que es el que le está hablando en este momento y que cumpliremos nuestra tarea hasta el último día como si fuera el primero”, sostuvo.

Sánchez aseguró que se mantendrá en el cargo y que su prioridad es cumplir la misión asignada al frente del Ministerio de Defensa.- crédito Ministerio de Defensa

Las especulaciones también han circulado en espacios digitales vinculados a personal en retiro y a discusiones sobre defensa, en donde se ha planteado la hipótesis de un “relevo de mando” como mecanismo para enfrentar las dificultades en la coordinación entre el Ministerio y la cúpula militar, particularmente en lo relacionado con los recursos para la aviación y la sostenibilidad de las operaciones aéreas.

En medio de este panorama, el ministro reiteró que su prioridad está centrada en el cumplimiento de las funciones asignadas dentro del Gobierno y en la ejecución de las políticas del sector defensa. “Mi tarea en este momento es cumplir la misión encomendada como ministro de Defensa”, indicó.

Hasta el momento, no se han anunciado decisiones oficiales sobre cambios en la estructura del Ministerio de Defensa ni en la dirección de la Fuerza Aeroespacial. Entretanto, la situación de la flota aérea, el déficit presupuestal y los cuestionamientos sobre la gestión continúan siendo puntos de atención dentro del sector defensa, mientras persisten las versiones no confirmadas sobre eventuales ajustes en el liderazgo institucional.