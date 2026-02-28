Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Gorillaz lanzó su nuevo LP 'The Mountain' con colaboraciones que van desde Johnny Marr hasta Trueno y Bizarrap - crédito @gorillaz/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante el cierre de febrero de 2026.

Heredero presenta “Cartagena”, su nuevo sencillo

Fiel a su esencia, el intérprete de carranga fusiona una lírica sensible con los sonidos tradicionales que lo han posicionado como uno de los grandes referentes actuales de la música popular con raíces campesinas.

La canción nació de un sueño compartido durante años: ir a Cartagena como promesa de amor, como plan seguro, como destino inevitable. Sin embargo, la vida cambió el rumbo y dejó ese viaje suspendido en la memoria.

Paola Jara le apuesta a la cumbia en “No Voy A Cambiar”

Luego de su maternidad, la antioqueña regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nueva canción, una declaración firme sobre la decisión de soltar y seguir adelante cuando se tiene la certeza de que nadie cambia por otra persona.

Según dio a conocer su equipo de trabajo, el tema marca el incio de una nueva fase de su carrera con matices novedosos, pero sin perder el sentimiento profundo que la ha convertido en referente del género regional colombiano.

Maca y Gero lanzaron “Último Favor”

El dúo lanzó un nuevo adelanto de su próximoa larga duración. Originalmente escrita en 2022, solo hasta ahora fue considerada para estrenarse oficialmente.

“Nos enfocamos en ponernos en la piel de quien narra esta historia y extraer las emociones más dolorosas y difíciles de enfrentar que surgen en una situación como la que describe la canción”, comentaron en un comunicado de prensa.

Superlitio presenta “Sal”

La emblemática agrupación colombiana publicó el tercer sencillo de su esperado álbum de estudio Días Perfectos, el cual verá la luz el próximo 23 de abril.

Surgida de una improvisación, aborda el contraste entre el refugio del hogar y la inevitable irrupción del mundo exterior, con guitarras atmosféricas y un coro envolvente.

“Sal habla de ese refugio que es para uno el hogar; ese espacio donde uno puede respirar tranquilo y meditar acerca del mundo exterior. Curiosamente, la canción contrasta con el hecho de que no hay forma de evitar que ese mundo te irrumpa y te obligue a salir de esa quietud para ser un humano funcional”, manifestó el cantante Pipe Bravo en un comunicado de prensa.

Alkilados sumó a Sebastián Yepes en su nueva versión de “Indeleble”

La agrupación risaraldense sumó al que fuera vocalista de Sanalejo (banda autora de la canción) en esta reinterpretación que aborda en su letra temas como la dependencia emocional y las huellas de las rupturas, sumando matices de reggae, rocksteady y dub.

La conexión personal de Juanito, vocalista de Alkilados, con la canción surge de una experiencia en un concierto de Sanalejo. “Recuerdo un concierto en el estadio Palogrande de Manizales donde Sanalejo compartía escenario con Juanes y Bacilos. Fui con mi familia, mucho antes de que existiera cualquier idea de Alkilados. Ver el estadio lleno, escuchar a la gente cantar sus canciones, ver a una banda del Eje Cafetero en ese escenario… eso me ayudó a creer. Ese día pensé: ‘si ellos pueden llegar hasta ahí, yo también podría algún día atreverme a hacer música y soñar con un proyecto propio’. Esa imagen se me quedó grabada”, recordó en un comunicado de prensa.

Paula Arenas presenta “Llévame”, su nuevo sencillo

Dedicada a Beto Pérez, su esposo, forma parte de un giro emocional para la cantautora nominada al Latin Grammy. Si en trabajos anteriores exploró los vínculos desde la memoria o la nostalgia, en esta ocasión lo hace desde el amorq ue se construye.

“Esta canción nace desde un lugar muy distinto al que había habitado antes. Es un amor que no duele para existir, que no necesita drama para sentirse profundo. Es un amor que se elige todos los días”, afirmó la artista en un comunicado de prensa.

Kei Linch sacó su lado más personal en ‘La Nena Tiene Una Estrella’

La rapera presentó su más reciente EP con seis temas marcados por una vibra nocturna donde los versos duros conviven con un gancho pop ineludible, en lo que constituye un esfuerzo marcado por la vulnerabilidad y el afrontamiento de las adversidades.

“Es un EP demasiado mío, no siento que le quepan invitados. Siento que en el álbum que viene seguramente sí, pero este concepto fue demasiado pensado en mí, en lo que pasa en mi cabeza y lo que pasa en mi corazón”, contó la cantante en diálogo con Infobae Colombia.

Nanpa Básico lanza su sencillo “Solo lo haces tú”

Una de las figuras en ascenso del género urbano presentó una pista de tono introspectivo que gira en torno a la figura de una musa y a esa conexión emocional que solo una persona puede provocar, reflexionando sobre la intimidad, la exclusividad afectiva y la manera en que ciertos vínculos se convierten en refugio.

J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake unieron fuerzas en “Tonto”

Uniendo las intervenciones más pop de Balvin, las más callejeras de castro y los ritmos irresistibles del francés, esta colaboración se desarrolla como “una fantasía musical de gánster”, de acuerdo con lo expresado por el sello Universal Music en un comunicado de prensa.

Con un videocluip ambientado en las calles de Nueva York, los colombianos se mueven con abrigos largos de piel y una actitud fría y calculadora, evocando el cine negro de los años 30.

Alejandro Sanz y Elena Rose presentan el videoclip de “Rimowa”

Una de las canciones más íntimas de ¿Y ahora qué +?, y considerada por los fans como una de las joyas ocultas del proyecto, encontró su forma definitiva gracias a la complicidad creativa entre ambos artistas, quienes comparten la autoría del tema. La colaboración se desarrolló durante la sesión de grabación en 5020 Miami, donde la primera toma vocal de Elena Rose emocionó tanto al equipo que terminó formando la base de la versión final del tema.

La grabación del videoclip tuvo lugar en Madrid durante una lluviosa jornada de febrero, un clima que terminó aportando una textura emocional inesperada al resultado final. Lejos de ser un obstáculo, la lluvia añadió un tono íntimo y melancólico que acompaña a la perfección el espíritu del tema.

Aviónica presentó nueva versión de “Sale El Sol”

La agrupación boliviana liderada por el cantautor José Mrochek presentó el segundo adelanto oficial de su álbum en vivo Una Noche En Miami, reinterpretando una de las pistas de su placa YOSSI (2025), inspirada en los sentimientos que le generó la pérdida de sus padres.

“Siempre que estábamos pasando por un mal momento, mi papá nos decía que pase lo que pase mañana ‘saldrá el sol y será otro día’. Cuando perdí a mis papás en 2020, me repetía esa frase todo el tiempo. Por eso escribí esta canción: para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre vendrán tiempos mejores”, contó el cantante en un comunicado de prensa.

Arte Elegante presenta “No Quise Dejarte Sola”

El rapero chileno incursiona en la bachata para su más reciente estreno, sin abandonar la crudeza emocional que define su trayectoria. La composición es un homenaje a la mujer que acompañó en los momentos más difíciles, convirtiéndose en refugio y fuerza cuando todo parecía derrumbarse.

Con una interpretación directa y honesta, el artista transita entre el romance callejero y la esperanza, cantándole a un amor que no solo resiste, sino que transforma.

La Gabi presenta “Maldita Guerra”

La artista dominicana publicó un sencillo donde los ritmos afro se entrecruzan con influencias de kizomba, mientras retrata en su letra el momento en que una relación se vuelve insostenible. Eso sí, no desde la victimización, sino desde la decisión consciente de no volver atrás.

Gorillaz lanzó ‘The Mountain’

El proyecto multimedia de Damon Albarn y Jamie Hewlett presentó su noveno larga duración inspirado en un viaje que ambos realizaron a la India. Más contemplativo y tranquilo que sus trabajos previos, cuenta con colaboraciones de figuras como Trueno, Bizarrap, Sparks, Johnny Marr, IDLES o Bobby Womack.