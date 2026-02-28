Colombia

Gobernador Rendón confirmó la entrega de William Darío Correa, uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos sexuales

Se entregó agresor sexual que
Se entregó agresor sexual que era buscado por las autoridades en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

La presión social y las acciones policiales han llevado recientemente a la captura o entrega de miembros que componen el cartel de los más buscados por delitos sexuales en el departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó la entrega voluntaria de uno de ellos en horas de la mañana del 28 de febrero de 2026, a través de su cuenta de X, al afirmar que las acciones policiales están dando resultados positivos.

“Uno más: sea porque se capturan o porque ante la presión social se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres. William Darío Correa Arteaga se entregó en San Vicente Ferrer en las últimas horas y fue presentado ante un juez de la República”.

El impacto de la detención de William Darío Correa Arteaga se debe a su pertenencia a un grupo de 18 personas señaladas por delitos sexuales y que, según el comunicado del gobernador, se encuentran bajo una fuerte presión social.

La presentación de Correa Arteaga ante la justicia ocurrió en San Vicente Ferrer, municipio del oriente antioqueño.

La presión social y las
La presión social y las acciones policiales han llevado recientemente a la captura o entrega de miembros que componen el cartel de los más buscados por delitos sexuales en el departamento - crédito @AndresJRendonC/X

Cartel de los más buscados por delitos sexuales

Los más buscados por cometer delitos contra niñas y mujeres en Antioquia integran una lista por cuya información eficiente que conduzca a su captura se ofrece hasta $50 millones. Las autoridades han difundido imágenes y datos de estas personas, relacionadas con delitos graves como feminicidio, acceso carnal violento y actos sexuales abusivos.

Entre los más buscados figuran Jhoanny Andrés Carreazo Arango, Roby Manuel Morales Montiel y Sair Echeverry Zapata, señalados por acceso carnal violento agravado y feminicidio en municipios como Apartadó, Arboletes y Betania. Breiner Alejandro Castaño Rodríguez es requerido por violencia intrafamiliar en San Carlos, mientras que Emilio Miguel Martínez Hernández es buscado por acceso carnal violento agravado en Carepa.

Los más buscados por cometer
Los más buscados por cometer delitos contra niñas y mujeres en Antioquia integran una lista por cuya información eficiente que conduzca a su captura se ofrece hasta $50 millones - crédito Policía de Antioquia

En la lista también aparecen Edwin Alberto Estrada Urda y Eyesid David Amariles, vinculados a tentativas de feminicidio en El Bagre y Santo Domingo, respectivamente. Deyver Rentería Corrales enfrenta cargos por acceso carnal violento agravado en el municipio de Turbo, y Sebastián de Jesús Aguirre Marín por tentativa de feminicidio en Zaragoza. Jose Miguel Álvarez Ramos está señalado por actos sexuales con menor de catorce años en San Juan de Urabá.

Otros nombres destacados son Wilian Darío Correa Arteaga, por actos sexuales con menor de catorce años en San Vicente Ferrer, y Freddy Gil Hernández, por acceso carnal violento agravado en San Rafael. Diego Alejandro Pérez Ramírez es buscado por acto sexual violento agravado en Betania, Jorge Iván Mestra Henao por acto sexual con menor de catorce años en El Retiro y Abel Antonio Liconia González por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en Apartadó.

En la relación también figuran Cristian Arley Hoyos Ángel, acusado de acceso carnal violento agravado en Granada, Argiro Domicó Domicó por feminicidio en Ituango y Luis Aristóbulo Hoyos Salazar, requerido por acto sexual con menor de catorce años en Zaragoza.

El gobernador de Antioquia resaltó
El gobernador de Antioquia resaltó la entrega voluntaria de uno de ellos en horas de la amañana del 28 de febrero de 2026, a través de su cuenta de X, al afirmar que las acciones policiales estan dando resultados positivos - crédito Periódico El Caribe

Las autoridades han dispuesto las líneas 3146887759, 3213947094 y el número 123 para recibir información que permita la localización y captura de estas personas. La campaña cuenta con el respaldo de la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional de Colombia.

La estrategia conjunta entre autoridades y ciudadanía ha fortalecido la búsqueda y captura de personas vinculadas a delitos sexuales en Antioquia. La entrega de uno de los integrantes del cartel refleja la efectividad de la presión social y policial, mientras continúan los esfuerzos institucionales para localizar a los restantes señalados.

