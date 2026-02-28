Fico Gutiérrez increpó a Petro por atribuirle anulación de Jorge Carrillo Cardoso como presidente de ISA: “Estás loco”

El alcalde Federico Gutiérrez criticó a Petro por afirmar que la anulación de la elección del nuevo presidente de ISA estuvo influenciada por Gutiérrez - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, continuó con el tenso rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario afirmara que la anulación de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión de Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) fue un acto plenamente político.

El jefe de Estado destacó previos logros de la gestión de Carrillo Cardoso, que ejerció como cabeza de la empresa energética desde el 2024, de acuerdo con los registros que figuran en la información de la corporación.

Sin embargo, dijo que la nulidad de la elección, que fue determinada por el Consejo de Estado, fue “un golpe político de Fico”, en referencia al alcalde de la capital del departamento de Antioquia.

El mandatario distrital de Medellín no se quedó callado y continuó el tenso hilo de intercambios textuales con el mandatario.

Gustavo Petro culpó a Fico Gutiérrez por anulación de elección de Jorge Carrillo Cardozo - crédito @petrogustavo/X

“Petro, estás loco. Esto no es un golpe político, es una decisión judicial del Consejo de Estado que declara ilegal el nombramiento que realizó la junta de ISA encabezada por tu gerente de Ecopetrol. Hicieron todo para tomarse ISA y nombrar a Carrillo, a pesar de las advertencias por enfrentar investigaciones y cargos por graves hechos durante la administración de su aliado —referencia a Daniel Quintero—que se robó a Medellín", escribió Gutiérrez.

Y agregó: “Y si quiere hablamos de lo que hicieron con Afinia. Hay denuncias en Fiscalía de cómo le habrían pagado a su aliado político, al que se robó a Medellín, entre 5 y 8 millones de dólares para poner el gerente en Afinia. Para las verdades el tiempo. Usted es aliado, muy amigo, de los que se robaron a Medellín. Muchos de ellos están en su gobierno (sic)”.

Federico Gutiérrez le respondió a Gustavo Petro por caso ISA - crédito @FicoGutierrez/X

En cuanto a las bondades de la gestión de Carrillo, según el presidente, está la obtención de “mil millones de dólares para sincronizar todo el sistema eléctrico del Caribe”, que habría sido gestionada por el presidente cuya elección fue anulada.

“Quedará un sistema robusto para otorgarle energía limpia a toda Colombia y probablemente a Venezuela. Ese será el mejor legado de Carrillo al frente de ISA”. agregó el jefe de Estado.

Las irregularidades que denunció el Consejo de Estado en la elección de Carrillo

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el 26 de febrero de 2026 la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), tras considerar que el proceso de selección presentó vicios de expedición irregular.

Según el comunicado oficial difundido por voceros del alto tribunal, la decisión respondió a irregularidades detectadas en la modificación de los criterios de evaluación durante el concurso para ocupar la presidencia de la empresa.

De acuerdo con la sentencia, los magistrados concluyeron que la Junta Directiva de ISA alteró los parámetros de calificación cuando el proceso ya se encontraba avanzado, de manera que Carrillo Cardoso pasó de los últimos lugares a las primeras posiciones, mientras que la puntuación de otros aspirantes disminuyó. El fallo estableció que tal alteración incidió de manera determinante en el resultado final del concurso.

El CEO de ISA, Jorge Carrillo no podrá estar en la presidencia de la empresa eléctrica - crédito ISA

El documento oficial indicó que la Junta Directiva también asumió competencias técnicas de evaluación y depuración que correspondían exclusivamente al Comité de Talento Organizacional, cuyo rol consiste en remitir la terna de candidatos para la elección. La Sala determinó que esta intervención directa excedió el ámbito competencial de la junta y vulneró el principio de separación de funciones dentro del proceso de selección.

La sentencia también resaltó que los resultados de la evaluación realizada por la firma cazatalentos, encargada de analizar la viabilidad de los aspirantes, fueron ignorados sin una justificación objetiva y verificable.

El informe de esta firma advertió que Carrillo Cardoso no cumplía con el perfil requerido para la presidencia de una empresa de infraestructura pública de gran tamaño y sofisticación financiera, como lo es ISA.