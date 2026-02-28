Colombia

Envían a casa por cárcel a la funcionaria del Inpec que portaba un arma ilegal durante evento político del Centro Democrático en Tolima

Un grupo de policías realizó la detención luego de identificar a la mujer, que aseguró portar el objeto por razones personales, y que le pertenecía a un familiar

Guardar
La mujer tenía un arma
La mujer tenía un arma de fuego durante un evento político del Centro Democrático - crédito Policía Nacional

Una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, permanecerá en prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra, tras su captura en flagrancia durante un evento político del Centro Democrático, encabezado por la candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Honda (Tolima).

El operativo policial se realizó cerca de las 10:40 a. m. del 26 de febrero de 2026, en el sector Alto del Rosario, frente a la catedral, donde se congregaban decenas de asistentes para escuchar a la candidata de derecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial, agentes de la Estación de Honda efectuaban controles de registro e identificación en los accesos al evento, pero una de las asistentes habría llamado la atención.

Paloma Valencia expresó su preocupación
Paloma Valencia expresó su preocupación por los hostigamientos de los que ha sido víctima su colectividad - crédito @palomavalencial/Instagram

Fue cuando requirieron a la mujer de 30 años que, al momento de la inspección, portaba en su bolso una pistola calibre 25 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos. La funcionaria no presentó el permiso correspondiente para portar o tener el arma.

Los uniformados procedieron a la captura inmediata de Joven Urbano, que habría expresado, según conoció El Tiempo, que el arma pertenecía a un familiar y que la llevaba consigo debido a “la situación de inseguridad que hay en el pueblo”.

La Policía confirmó su plena identificación y la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Perfil de Mónica Fernanda Joven

La ahora procesada ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017 y, tras un periodo de prueba, accedió formalmente a la carrera penitenciaria en 2019.

El expresidente acompañó a la
El expresidente acompañó a la candidata presidencial Paloma Valencia durante los eventos en Tolima - crédito @AlvaroUribeVel/X

Se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas, en Cundinamarca, centro que alberga a 2.644 personas privadas de la libertad.

Al momento de los hechos, la funcionaria estaba de vacaciones, según confirmó una fuente de la regional central del Inpec al medio citado. Además, está adscrita a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto, lo que le otorga fuero sindical.

El Inpec precisó mediante un comunicado: “Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec”. Además, la entidad abrió investigaciones administrativas y disciplinarias para esclarecer las circunstancias del caso y definir la situación de la funcionaria en el instituto.

La detención de la funcionaria armada en el evento político generó inquietud en la campaña de la candidata Valencia y en el partido Centro Democrático.

La parlamentaria relató en Blu Radio que los policías se alertaron por “movimientos extraños” de la detenida: “Lo que la seguridad ve es que tiene unos movimientos extraños. Cuando usted está filmando, normalmente la gente mira la tarima y luego el celular para ver que esté filmando. La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación, y eso es lo que le llama la atención a la Policía”.

La funcionaria del Inpec, Mónica
La funcionaria del Inpec, Mónica Fernanda Joven Urbano, permanece con prisión domiciliaria tras ser capturada armada en un evento político en Honda, Tolima - crédito Holman Guevara Paredes/Facebook

Valencia destacó que la funcionaria “no tenía los permisos, está incursa en el delito de porte ilegal de armas” y resaltó la necesidad de revisar los dispositivos incautados para determinar posibles contactos: “Me imagino que las autoridades habrán incautado su celular para saber con quién estaba hablando, qué tipo de mensajes tenía. Creo que ahora viene la investigación de inteligencia”.

El Centro Democrático reiteró que la captura se produjo a escasos cinco metros de la tarima, en una zona donde la seguridad era máxima por las amenazas previas contra candidatos y agresiones recientes en otras regiones.

Valencia recordó las tragedias recientes contra su movimiento como el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, y la destrucción de la sede política en Neiva y agresiones en Soacha y Duitama.

“Me impresionó mucho ver gente llorando después de que la apedrearan y gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar. El nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas, pues es preocupante, y que luego usted encuentre que hay gente armada en las manifestaciones”, expresó la candidata.

La Fiscalía mantiene la investigación abierta y la funcionaria permanecerá bajo detención domiciliaria mientras se define su responsabilidad penal.

Temas Relacionados

Funcionaria del InpecCentro DemocráticoHondaTolimaInstituto Nacional Penitenciario y CarcelarioPorte Ilegal de ArmasPrisión DomiciliariaPaloma ValenciaÁlvaro Uribe VélezColombia-Noticias

Más Noticias

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

El artista puertorriqueño, reciente ganador del Premio Lo Nuestro, llegará a la capital con su “ROA LATAM TOUR”, mezclando su éxito en el streaming y colaboraciones con grandes figuras del género

ROA, figura en ascenso del

Fico Gutiérrez increpó a Petro por atribuirle anulación de Jorge Carrillo Cardoso como presidente de ISA: “Estás loco”

El mandatario aseguró la anulación del nombramiento de Carrillo por parte del Consejo de Estado se trató de “un golpe político de Fico”

Fico Gutiérrez increpó a Petro

Asistentes de evento político sufrieron de una intoxicación tras recibir platos de lechona en mal estado, en Villavicencio

Los participantes afectados acudieron a centros asistenciales con síntomas de intoxicación. También se reportaron intoxicados ajenos al evento que recibieron porciones del alimento

Asistentes de evento político sufrieron

Estos son los tres casos de sarampión que confirmó el Ministerio de Salud y que activa la vigilancia epidemiológica en el país

El Gobierno anunció la adopción de medidas adicionales para aumentar la inmunización y la detección oportuna de la enfermedad, en respuesta al reciente hallazgo de casos en adultos jóvenes

Estos son los tres casos

CNE falló a favor de Dilian Francisca Toro y ordenó al representante Duvalier Sánchez ofrecer excusas públicas por violencia política de género

La decisión se da tras un video publicado en redes sociales, en el que el congresista hizo comentarios sobre el aspecto físico de la gobernadora y la comparó con otra líder política del Valle del Cauca

CNE falló a favor de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

ROA, figura en ascenso del

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

A pesar de que se busca erradicar la imagen de Pablo Escobar, serie sobre su hijo recibió auxilio tributario en Colombia

Deportes

América daría un golpe a

América daría un golpe a la mesa en la Liga BetPlay: ficharía delantero con pasado en Atlético Nacional

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

Figura de la selección Colombia reveló que Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para Rusia 2018

Equipos grandes se le revelarían a la Dimayor: meten presión por repartición de los derechos de televisión

Javier Reyes, el colombiano que lleva la bandera de Colombia a la UFC: hora y dónde ver su debut