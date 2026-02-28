Envían a casa por cárcel a la funcionaria del Inpec que portaba un arma ilegal durante evento político del Centro Democrático en Tolima

La mujer tenía un arma de fuego durante un evento político del Centro Democrático - crédito Policía Nacional

Una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, permanecerá en prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra, tras su captura en flagrancia durante un evento político del Centro Democrático, encabezado por la candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Honda (Tolima).

El operativo policial se realizó cerca de las 10:40 a. m. del 26 de febrero de 2026, en el sector Alto del Rosario, frente a la catedral, donde se congregaban decenas de asistentes para escuchar a la candidata de derecha.

Según el reporte oficial, agentes de la Estación de Honda efectuaban controles de registro e identificación en los accesos al evento, pero una de las asistentes habría llamado la atención.

Paloma Valencia expresó su preocupación por los hostigamientos de los que ha sido víctima su colectividad - crédito @palomavalencial/Instagram

Fue cuando requirieron a la mujer de 30 años que, al momento de la inspección, portaba en su bolso una pistola calibre 25 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos. La funcionaria no presentó el permiso correspondiente para portar o tener el arma.

Los uniformados procedieron a la captura inmediata de Joven Urbano, que habría expresado, según conoció El Tiempo, que el arma pertenecía a un familiar y que la llevaba consigo debido a “la situación de inseguridad que hay en el pueblo”.

La Policía confirmó su plena identificación y la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Perfil de Mónica Fernanda Joven

La ahora procesada ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017 y, tras un periodo de prueba, accedió formalmente a la carrera penitenciaria en 2019.

El expresidente acompañó a la candidata presidencial Paloma Valencia durante los eventos en Tolima - crédito @AlvaroUribeVel/X

Se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas, en Cundinamarca, centro que alberga a 2.644 personas privadas de la libertad.

Al momento de los hechos, la funcionaria estaba de vacaciones, según confirmó una fuente de la regional central del Inpec al medio citado. Además, está adscrita a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto, lo que le otorga fuero sindical.

El Inpec precisó mediante un comunicado: “Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec”. Además, la entidad abrió investigaciones administrativas y disciplinarias para esclarecer las circunstancias del caso y definir la situación de la funcionaria en el instituto.

La detención de la funcionaria armada en el evento político generó inquietud en la campaña de la candidata Valencia y en el partido Centro Democrático.

La parlamentaria relató en Blu Radio que los policías se alertaron por “movimientos extraños” de la detenida: “Lo que la seguridad ve es que tiene unos movimientos extraños. Cuando usted está filmando, normalmente la gente mira la tarima y luego el celular para ver que esté filmando. La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación, y eso es lo que le llama la atención a la Policía”.

La funcionaria del Inpec, Mónica Fernanda Joven Urbano, permanece con prisión domiciliaria tras ser capturada armada en un evento político en Honda, Tolima - crédito Holman Guevara Paredes/Facebook

Valencia destacó que la funcionaria “no tenía los permisos, está incursa en el delito de porte ilegal de armas” y resaltó la necesidad de revisar los dispositivos incautados para determinar posibles contactos: “Me imagino que las autoridades habrán incautado su celular para saber con quién estaba hablando, qué tipo de mensajes tenía. Creo que ahora viene la investigación de inteligencia”.

El Centro Democrático reiteró que la captura se produjo a escasos cinco metros de la tarima, en una zona donde la seguridad era máxima por las amenazas previas contra candidatos y agresiones recientes en otras regiones.

Valencia recordó las tragedias recientes contra su movimiento como el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, y la destrucción de la sede política en Neiva y agresiones en Soacha y Duitama.

“Me impresionó mucho ver gente llorando después de que la apedrearan y gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar. El nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas, pues es preocupante, y que luego usted encuentre que hay gente armada en las manifestaciones”, expresó la candidata.

La Fiscalía mantiene la investigación abierta y la funcionaria permanecerá bajo detención domiciliaria mientras se define su responsabilidad penal.