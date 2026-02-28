Colombia rechazó la guerra en Oriente Medio y exigió el cese de hostilidades: “Multiplica el sufrimiento”

Estados Unidos e Israel atacaron Irán, declarando la guerra - crédito Associated Press

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que rechazó los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en Irán el 28 de febrero de 2026. Además, indicó que el país no puede ser ajeno a las circusntancias que se están presentando a nivel internacional y que involucran acciones armados que profundizan la inestabilidad en Oriente Medio.

“El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones políticas ni militares. Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”, precisó la Cancillería.

Los ataques en Irán habrían dado como resultado la muerte del líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei - crédito Reuters

En consecuencia, instó a los países a cesar inmediatamente las hostilidades y a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Recordó, además, que hay una obligación jurídica y moral que no se debe desconocer: la protecciónd de la sociedad civil.

Aunado a ello, envió un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmando que no puede ser “inferior” a los retos de la guerra. Advirtió que es necesario tomar acciones prontas para proteger la vida de la ciudadanía.

“Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación y evite una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la estabilidad global. La guerra no puede ser el camino. La paz no admite dilaciones”, concluyó.

La Cancillería Colombia pidió el cese de hostilidades en Oriente Medio - crédito @CancilleriaCol/X

Detalles de los ataques: presunta muerte de Alí Jamenei

Los ataques tendrían como objetivo acabar con el régimen iraní, controlado por su líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei. Bajo su mandato, los mujeres y niñas han visto restringidos sus derechos con normativas que establecen, incluso, estrictos códigos de vestimenta para ellas.

Según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Jamenei estaría muerto. “Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Jameneifue destruido en el corazón de Teherán, y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, precisó el primer ministro en una alocución.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos iraníes a enfrentar al régimen y tomar el control del Gobierno. Afirmó su tiempo de libertad está cerca y que, tal vez, esta sea una oportunidad única para sublevarse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la ciudadanía de Irán a tomar el control del Gobierno - crédito Reuters

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida (...). Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será de ustedes. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones (...). La hora de su libertad está cerca”, dijo el jefe de Estado norteamericano en una alocución.

Mientras Netanyahu y Trump exponen los resultados de las operaciones ofensivas, en los medios de comunicación denunciaron la muerte de decenas de niñas por cuenta de un ataque a la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el condado de Minab, provincia de Hormozgán. Las víctimas mortales serían al menos 85, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (Irna, por sus siglas en inglés), otras 60 menores de edad habrían resultado gravemente heridas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, advirtiendo que las acciones ofensivas de Estados Unidos e Israel en su territorio no serán ignoradas. “El edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeado a plena luz del día, cuando estaba lleno de alumnas. Sólo en este lugar han sido asesinados decenas de niños inocentes. Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”, afirmó el

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, rechazó ataque contra una escuela que dejó decenas de alumnas muertas - crédito @araghchi/X