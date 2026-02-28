Cantante Julián Daza no se salvó de la inseguridad de Bogotá, lo robaron junto a su equipo de trabajo: “Nos puso un arma”

El robo se presentó el viernes 27 de febrero de 2026 en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá) - crédito @juliandaza/IG

La serie de hechos de inseguridad en Bogotá sumó un nuevo caso en la misma semana en que se reportó el presunto secuestro extorsivo de la diseñadora de modas Diana Ospina, quien tomó un taxi después de asistir a un local nocturno en la localidad de Chapinero, Theatron.

En esta ocasión, el artista de música popular Julián Daza denunció haber sido víctima de un robo mientras realizaba una gira por medios de comunicación en la capital colombiana, como parte de la promoción de su nuevo sencillo Si la ves, Dios Me Dijo y A Media Noche.

El caso se presentó el viernes 28 de febrero de 2026, cuatro días después de que se confirmó que Ospina, dejada a su suerte por el grupo de ladrones en taxi en un punto remoto de los cerros Orientales de Bogotá, y que llegó caminando hasta el CAI Mirador (localidad de Santa Fe, centro de la ciudad), volvió con su familia luego de permanecer más de 40 horas retenida, en un caso que también fue calificado como ‘paseo millonario’.

En el caso de Julián Daza, el músico y compositor oriundo del municipio de San Carlos (Antioquia), compartió los detalles de este infortunado episodio que vivió en Bogotá, por cuenta de los ladrones.

El cantante contó cómo los encañonó el ladrón luego de salir de un canal de televisión en la capital colombiana - crédito @juliandaza/IG

“¿Qué tal, familia? ¿Cómo vamos? Hombre, qué berriondera... que pasen cositas no tan agradables. Salíamos ahorita de una entrevista en un canal de televisión y pues llegó una persona armada y se nos robó los equipos de nuestro filmmaker, su equipo de audiovisuales, nuestro teléfono, el teléfono de otro compañero que andaba con nosotros", inició su testimonio.

El músico antioqueño dejó en evidencia su malestar por lo que le ocurrió a él y sus compañeros afuera de las instalaciones del canal Rtvc, ubicado en la localidad de Fontibón, a pocos metros de la avenida El Dorado (calle 26): “¿Sabe lo que más berriondera le da a uno? Es que uno solicita que le ayuden con las cámaras para uno por lo menos poner el denuncio, que esto no se siga repitiendo, pero nada, nada”.

Al final el artista de música popular calificó la situación como “una rogadera pa’ que faciliten unas grabaciones de video”.

“¿En qué estamos, pues, hombre? Afuera de un canal de televisión. Gracias a Dios no pasó nada porque la persona pues siempre venía un poquito alterada y nos puso un arma a todos. Ahí les cuento. Dios los bendiga", cerró el música antioqueño en la historia que compartió desde su perfil de Instagram.

Por medio de una historia en su perfil de Instagram, el artista denunció el momento amargo que le dejó la rueda de medios de comunicación en Bogotá como parte de la promoción del lanzamiento musical 'Si la ves' - créditos @juliandaza/IG | archivo Colprensa