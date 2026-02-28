Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda encabezan intención de voto presidencial a tres meses de la primera vuelta, según encuesta Guarumo

Encuesta Guarumo-EcoAnalítica 2026: Cepeda y De la Espriella lideran intención de voto con alta indecisión - crédito @quinterocalle/Instagram, @delaespriella_style/Instagram, Vicky Dávila/Facebook y Google

A tres meses de la primera vuelta presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dominan la intención de voto, según la encuesta presencial de Guarumo y EcoAnalítica.

El escenario político registra una incipiente fragmentación del voto, la persistencia de un número considerable de indecisos y un voto en blanco que supera a la mayoría de los candidatos, proyectando una competencia abierta tanto para la primera como para la eventual segunda vuelta.

Escenarios presidenciales: De la Espriella y Cepeda encabezan la competencia

En un primer escenario abierto con 29 aspirantes, Iván Cepeda, de izquierda, aglutina el 31,7% de la intención de voto, seguido de Abelardo De la Espriella con 22,6% y Paloma Valencia con 10%.

Más atrás figuran Claudia López con 5%, Sergio Fajardo con 3,6% y Vicky Dávila con 2,7%. La opción en blanco recibió el respaldo del 8,6% de los encuestados.

Tabla de intención de voto presidencial según la encuesta Guarumo-EcoAnalítica, mostrando a Cepeda y a De La Espriella como favoritos - crédito Encuesta Guarumo

En otro escenario más reducido, Cepeda mantiene el liderazgo con 33,4%, seguido de De la Espriella (22,7%), Paloma Valencia (11,2%) y Claudia López (6,3%). Se destaca un aumento del voto en blanco, que llega al 15,2%, lo que refleja un notable descontento o indecisión frente a los candidatos principales.

Iván Cepeda: 31.7%

Abelardo De la Espriella: 22.6%

Paloma Valencia: 10.0%

Claudia López: 5.0%

Sergio Fajardo: 3.6%

Vicky Dávila: 2.7%

Juan Manuel Galán: 2.5%

Enrique Peñalosa: 2.2%

Juan Carlos Pinzón: 1.5%

Aníbal Gaviria: 1.4%

Santiago Botero: 1.1%

Roy Barreras: 1.1%

Juan Daniel Oviedo: 1.0%

Daniel Quintero: 0.8%

Camilo Romero: 0.6%

Carlos Caicedo: 0.6%

Daniel Palacios: 0.5%

Felipe Córdoba: 0.4%

David Luna: 0.4%

Clara López: 0.3%

Miguel Uribe Londoño: 0.3%

Luis Gilberto Murillo: 0.2%

Mauricio Lizcano: 0.2%

Leonardo Huerta: 0.1%

Juan Fernando Cristo: 0.1%

Martha Viviana Bernal: 0.1%

Edison Lucio Torres: 0.1%

Héctor Elías Pineda: 0.1%

Mauricio Cárdenas: 0.1%

Blanco: 8.6%

Proyecciones para segunda vuelta: ventaja de Cepeda, alto porcentaje de indecisos

Intención de voto al Senado según la encuesta Guarumo-EcoAnalítica, con el Pacto Histórico y el Centro Democrático al frente de las preferencias - crédito Encuesta Guarumo

Los posibles duelos de segunda vuelta muestran un panorama volátil son:

Cepeda supera a De la Espriella con 39,1% frente a 35,2%, mientras que un 25,7% no apoyaría a ninguno de los dos. Frente a Fajardo, Cepeda obtiene 40,6% frente a 25,7%, con 33,7% de indecisos o voto en blanco.

Ante Paloma Valencia, Cepeda alcanza 40,8% frente a 26,4%, con 32,8% de “ninguno”.

De la Espriella, por su parte, no logra superar el 32% frente a Fajardo o Valencia, y el voto en blanco o “ninguno” supera el 50%, indicando que la movilización del electorado será determinante.

Consultas internas: baja participación anticipada

La encuesta indagó sobre la disposición de los votantes a participar en consultas presidenciales el próximo 8 de marzo.

El 26% votaría en “La Gran Consulta por Colombia”, vinculada a sectores de centro-derecha y derecha; 8,6% optaría por la “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación”, de figuras de centro; y 7,4% por el “Frente por la Vida”, de izquierda. Sin embargo, un 58% dijo que no participaría en ninguna de estas consultas, reflejando apatía o indecisión. Entre los resultados por consulta:

En la Consulta de las Soluciones, Claudia López lidera con 89,6%, superando a Leonardo Huerta (10,4%).

En La Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia obtiene 40,6%, seguida de Juan Manuel Galán (11,9%), Vicky Dávila (11,9%) y Juan Daniel Oviedo (11,1%), mientras que otros aspirantes suman entre 2,8% y 6,8%.

En el Frente por la Vida, Daniel Quintero encabeza con 47,6%, seguido de Roy Barreras (32,5%), y los demás candidatos suman 19,9%.

Intención de voto al Congreso: Pacto Histórico domina

Simulación de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, con un margen estrecho y un alto porcentaje de voto en blanco o indecisos - crédito Encuesta Guarumo

En las elecciones al Senado, el Pacto Histórico lidera con 28,7% de intención de voto, seguido por el Centro Democrático (21,9%), Partido Liberal (7,8%), Partido Conservador (7,1%) y Partido de la U (6,2%).

Entre los partidos emergentes, los apoyos varían entre 3,5% y 0,4%. El voto en blanco alcanza 9,5%, reflejando un nivel de insatisfacción frente a la oferta política tradicional.

A medida que se acerca la jornada electoral, el panorama sigue abierto y condicionado por un electorado altamente volátil.

Aunque los dos primeros lugares muestran una ventaja clara frente al resto de aspirantes, el peso de los indecisos y del voto en blanco sugiere que la campaña entrará en una fase decisiva en la que la capacidad de movilización, las alianzas y el discurso hacia los sectores moderados podrían redefinir el rumbo de la contienda.