Sigue la extorsión en Soacha: comercios son baleados y conductores se graban pagando la “vacuna”

Los transportadores se grabaron reuniendo el dinero de la extorsión que les exige una banda delincuencial por dejarlos trabajar - crédito Veracidad Urbana

En febrero de 2026, fue noticia en Cundinamarca y Bogotá una manifestación que se prolongó durante tres días por parte de los conductores del transporte público en Soacha, municipio que colinda con la capital.

Los conductores de bus protestaron al afirmar que estaban cansados de los cobros extorsivos por parte de las estructuras criminales que tienen presencia en el municipio, lo que afectó a miles de ciudadanos que padecieron durante las jornadas que el transporte público no funcionó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que, aunque en Soacha hay servicio de TransMilenio, este llega hasta el sector de San Mateo, haciendo que las personas que viven en las comunas del sur deban tomar un bus adicional para llegar a la primera estación.

La protesta comenzó dos jornadas después de que fue asesinado un conductor que se negó a pagar la “vacuna” exigida por los criminales; además, en medio de la manifestación se registró el homicidio de un “calibrador”.

Conductores han tenido que pagar "vacunas" para salir a trabajar - crédito Colprensa

A pesar de las denuncias, los conductores afirmaron que la Alcaldía de Soacha no los ayudó con las exigencias de seguridad y se vieron obligados a retomar con sus labores, lo que incluye abonar el dinero que les piden las bandas delincuenciales.

Precisamente, en un video que fue publicado por el medio local Veracidad Urbana, un grupo de conductores grabó el momento en que recolectaron el dinero que luego pagaron a la estructura criminal.

“Reuniendo la plata para pagar la extorsión para poder trabajar, entre todos reuniendo la plata. Todos reunidos, no nos compramos un par de medias, pero nos tocó pagar”, es parte del diálogo que se escucha en el video que ha sido difundido en el municipio.

Negocios han sido baleados luego de que sus dueños se negaran a pagar "vacunas" - crédito Periodismo Público

Sumado a la problemática ligada a los conductores de transporte público, en el sector de Prado Vegas, en el que fue asesinado el transportador mencionado, comerciantes han denunciado que han comenzado a ser extorsionados.

Debido a que algunos comercios se negaron a pagar el dinero pedido, presuntamente por personas de nacionalidad venezolana, hombres en moto han pasado por los negocios y disparando contra las instalaciones de los mismos para amedrentar a sus propietarios.

En diálogo con Infobae Colombia, miembros del gremio de los transportadores habían denunciado abandono de la administración municipal, que tras la protesta afirmó que la manifestación había sido por operativos sobre transporte ilegal y no como consecuencia de las amenazas recibidas por la ciudadanía.

Los audios que recibieron los conductores de bus

En el audio, "Moisés" exige el pago semanal de 100.000 pesos por bus que funcione en el municipio - crédito Colprensa/Vectezy

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serían víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

A pesar de que no es la primera vez que se registran este tipo de denuncias en Soacha, la alcaldía sigue sin anunciar medidas para impedir que los criminales sigan amedrentando a la ciudadanía.