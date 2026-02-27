Colombia

Sicarios asesinaron a estudiante del Sena de 17 años en su propia casa en Barranquilla: la familia se pronunció

La joven había llegado a su domicilio desde sus clases y no había transcurrido ni media hora cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego

Luzdaris Maickell Guerrero Corro fue
Luzdaris Maickell Guerrero Corro fue asesinada en el interior de su casa, en el barrio Las Américas, en Barranquilla - crédito Google Maps y redes sociales/Facebook

En el barrio Las Américas de Barranquilla, la familia de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 17 años, llora su partida, sin conocer las razones que llevaron a dos sujetos armados entraron a su casa para asesinar a la joven con cuatro disparos, el 25 de febrero de 2026, a plena luz del día.

Guerrero Corro era estudiante de programa de Diseño Gráfico del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la capital del Atlántico, y era una aficionada a la música. Le gustaba cantar vallenatos para que sus vecinos la oyeran.

Tras ser atacada, murió de manera inmediata en el inmueble, aproximadamente a la 1:00 p. m., minutos después de que la joven llegara a su domicilio. Luego de atacar a la joven, los agresores huyeron y hasta ahora no han sido identificados.

La menor residía con su
La menor residía con su familia en el barrio Las Américas, en el sur de Barranquilla - crédito Google Maps

Luzdaris Maickell no estaba sola en su casa. El relato de Jair Orozco, tío de la menor, en diálogo con el diario barranquillero El Heraldo, indicó que “ella estaba en la casa con el papá, el hermano y el novio, ya que estaban haciendo una cerca en el patio. En un momento salieron a buscar unos listones de madera y ella quedó sola, fue ahí cuando estas personas ingresaron a la vivienda, violentaron la puerta y le hicieron lo que le hicieron a mi sobrina”.

Aseguró que la menor “no se metía con nadie. Le cortaron sus sueños (...) y Era una niña que al cantar alegraba los corazones de su padre y de toda nuestra familia. Hoy unos cobardes le han quitado la vida sin darnos siquiera una explicación, sin decirnos el porqué”.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla avanza con las investigaciones, para esclarecer el caso para determinar las causas del crimen, en especial, si existen grupos armados detrás del asesinato.

Tan solo unas horas antes, ocurrió otro homicidio cerca. Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, falleció en la madrugada de ese mismo día, luego de permanecer hospitalizada por heridas de arma de fuego tras un atentado ocurrido la noche anterior en el barrio Villa Paraíso, en el municipio de Soledad.

Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de
Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, falleció tras ser atacada con arma de fuego en Soledad, Atlántico - crédito @currucuteando/X

La madre de Rodríguez Ariza declaró ante el medio barranquillero que el núcleo familiar habría sido amenazado por la organización Los Costeños, declaración que es objeto de investigación. De hecho, vecinos de la zona señalaron presuntos vínculos de la joven y su familia con el grupo delictivo Los Pepes, información que es también evaluada por los investigadores.

Mataron a menor de 17 años que salía del colegio, en Palmira

Un adolescente de 17 años identificado como Juan Pablo Salazar fue asesinado a plena luz del día al salir de su colegio en Palmira, Valle del Cauca, al parecer, a manos de integrantes de estructuras criminales que disputan el control de actividades ilegales. Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió el 24 de febrero de 2026.

La Policía Nacional del Valle del Cauca informó que, tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Policía reportó el asesinato de un menor de edad a manos de dos sicarios en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle del Cauca

El ataque sucedió en la comuna 2 del barrio Campestre, exactamente cuando el joven abandonaba la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso. De acuerdo con los datos policiales, los responsables, dos sicarios, se movilizaban en motocicleta, actuaron de manera directa y dispararon varias veces ante la presencia de otros dos jóvenes.

La investigación iniciada por la Policía Nacional busca esclarecer el motivo detrás del asesinato y capturar a los responsables. De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, el menor, identificado como el menor de cuatro hermanos, cursaba séptimo y octavo grado en ciclo acelerado, modalidad que había elegido para avanzar en su formación.

