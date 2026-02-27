Colombia

Rodrigo Romero, coodirector de Alianza Verde, responde a Benedetti y advierte que la desinformación pone en riesgo las elecciones

Romero advirtió que la desinformación es el principal riesgo para las elecciones y respaldó a la Registraduría, mientras lanzó críticas al Gobierno por el manejo del debate electoral

El codirector del partido Alianza Verde, Rodrigo Romero, reaccionó a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el proceso electoral y aseguró que el principal riesgo para las elecciones no es el sistema en sí, sino la desinformación que se está difundiendo alrededor de los comicios. Sus palabras surgieron en medio del debate político por las garantías electorales y el papel de las instituciones encargadas de organizar la jornada democrática.

Romero cuestionó la manera en que se han planteado algunas inquietudes relacionadas con las elecciones y afirmó que ciertos temas deberían resolverse en espacios institucionales, sin trasladar al escenario público discusiones que, según indicó, pueden generar confusión entre los ciudadanos.

El dirigente político sostuvo que la polémica alrededor del proceso electoral ha terminado afectando la percepción de la ciudadanía, especialmente en regiones apartadas donde circulan versiones que ponen en duda la realización normal de los comicios.

En su pronunciamiento, Romero lanzó una crítica directa al ministro Benedetti al señalar que la discusión pública sobre supuestos riesgos electorales puede terminar debilitando la confianza en las instituciones. Aseguró que la desinformación se ha convertido en el verdadero peligro para la democracia, pues genera incertidumbre en la población y alimenta la idea de que el proceso podría verse afectado por irregularidades, algo que, según él, no corresponde a la realidad institucional.

El dirigente político afirmó que las elecciones se han realizado históricamente bajo reglas claras y que no entiende por qué ahora se está instalando la narrativa de posibles fraudes o problemas estructurales. Desde su punto de vista, insistir en esos mensajes sin pruebas contribuye a aumentar la polarización y pone presión innecesaria sobre los organismos electorales.

Romero también defendió el trabajo de la Registraduría Nacional y expresó confianza en la manera en que se está adelantando la preparación de las elecciones. Señaló que las instituciones deben recibir respaldo cuando cumplen su función y advirtió que atacar su legitimidad puede tener consecuencias negativas para la estabilidad democrática.

En ese sentido, destacó que la ciudadanía necesita recibir mensajes claros que fortalezcan la confianza en el proceso y no afirmaciones que generen dudas sobre la transparencia electoral. Consideró que la responsabilidad de los líderes políticos es contribuir a la tranquilidad de los votantes y evitar declaraciones que puedan interpretarse como cuestionamientos sin fundamento al sistema.

Además de referirse a la polémica con Benedetti, Romero mencionó otros factores que, en su opinión, pueden representar riesgos reales para la jornada electoral. Entre ellos señaló la presencia de grupos armados en algunas regiones del país, donde podrían existir presiones sobre los votantes. Para el dirigente, este tipo de situaciones deben ser abordadas con medidas concretas de seguridad y no con debates que desvíen la atención hacia discusiones políticas.

El codirector de Alianza Verde insistió en que el apoyo institucional es clave para garantizar que las elecciones se desarrollen con normalidad. Resaltó el papel de la Registraduría y del registrador Hernán Penagos, así como el trabajo que han venido adelantando otras entidades del Estado para asegurar que el proceso cuente con las garantías necesarias.

Romero también hizo referencia a la necesidad de que los funcionarios públicos mantengan prudencia durante la campaña electoral. Señaló que la participación política desde cargos oficiales puede generar percepciones negativas y afectar la confianza en la neutralidad del Estado, especialmente en un contexto donde el debate electoral ya está marcado por tensiones.

Finalmente, reiteró que su reacción frente a las declaraciones de Benedetti busca llamar la atención sobre la importancia de cuidar el discurso público alrededor de las elecciones. Según expresó, el país necesita mensajes que fortalezcan la institucionalidad y no que alimenten la desconfianza. En su opinión, la prioridad debe ser garantizar que los ciudadanos acudan a las urnas con tranquilidad y certeza sobre la transparencia del proceso.

