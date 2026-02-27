Colombia

Petro ordenó al ministro Jaramillo elaborar un proyecto para que dueños de EPS respondan con su patrimonio personal por deudas con el sector salud

La orden presidencial fue emitida durante un acto en Bogotá, donde se exigió que los propietarios asuman compromisos financieros ante deudas acumuladas por las entidades

La nueva iniciativa será radicada en el Congreso y busca que los dueños de aseguradoras del sistema respondan personalmente por los pasivos, tras años en que el Estado cubrió obligaciones privadas con recursos públicos - crédito @infopresidencia / X

El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentar un proyecto de ley que obligue a los dueños de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a responder con su patrimonio personal por las deudas que estas mantienen con el sistema de salud y sus proveedores.

La instrucción se dio durante el Gran Encuentro Nacional de Salud, realizado en la plaza de Bolívar de Bogotá, donde el mandatario insistió en que el país no debe repetir experiencias anteriores en las que el Estado destinó recursos públicos significativos para cubrir obligaciones de entidades privadas.

Petición directa al Congreso y revisión de la capacidad financiera de las EPS

Durante su intervención, Petro solicitó al ministro Jaramillo que elabore y radique en el Congreso un proyecto de ley para que “los dueños de las EPS sean responsables de las deudas de las EPS con el sistema de salud y con sus proveedores”. El presidente especificó que la iniciativa deberá presentarse en marzo, cuando comiencen nuevamente las sesiones legislativas.

Petro ordena un proyecto de
Petro ordena un proyecto de ley para que los dueños de EPS respondan con su patrimonio por las deudas del sistema de salud - crédito @infopresidencia / X

El jefe de Estado anunció además una revisión exhaustiva de la situación y de la verdadera capacidad de las EPS para cumplir con sus compromisos financieros. Según datos del Ministerio de Salud, a julio de 2025 la deuda total de las EPS alcanzaba los $32,9 billones, resultado de servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos, entre otros actores del sistema.

De acuerdo con la entidad, estos pasivos se distribuyen entre 29 EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y el modelo de intermediación es señalado como uno de los principales factores del colapso financiero.

Críticas a gobiernos anteriores y rechazo al rescate estatal de EPS

Según el mandatario, la decisión busca evitar lo que denominó “errores de gobiernos anteriores”. Petro criticó abiertamente la gestión del expresidente Iván Duque y del exministro Fernando Ruiz, asegurando que durante sus administraciones la Nación pagó deudas de EPS privadas mientras estas continuaban acumulando pasivos.

“No vamos a repetir el error que el señor Ruiz como ministro y el presidente Duque cometieron, dolo, pienso yo que tenían, de pagarle las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este gobierno, aumentar la deuda, pero después de que la Nación pagó 12 billones de pesos del presupuesto”, declaró el presidente en la Plaza de Bolívar.

La instrucción presidencial busca evitar
La instrucción presidencial busca evitar la repetición de rescates estatales a entidades privadas de salud en Colombia - crédito @infopresidencia / X

En este sentido, el Estado no está dispuesto a seguir financiando con el Presupuesto General de la Nación el rescate de entidades privadas que, pese a recibir apoyo público, dejan compromisos pendientes.

Impacto en la prestación de servicios y situación crítica del sistema

El presidente también advirtió que las deudas acumuladas por las EPS impactan de manera directa la operación de clínicas, hospitales y prestadores, afectando así la prestación de servicios a millones de afiliados. Órganos de control advirtieron que los pasivos del sistema podrían alcanzar niveles críticos en 2026 si no se toman medidas estructurales.

De acuerdo con informes recientes de la Contraloría General de la República, la persistencia de deudas amenaza no solo la estabilidad financiera del sector salud, también la continuidad de la atención a los usuarios en todo el país.

Reforma a la salud y llamado a manifestación

En su discurso, Petro reiteró la necesidad de que la Corte Constitucional avance en la aprobación definitiva de la reforma a la salud, uno de los proyectos centrales de su Gobierno. El mandatario aseguró que la propuesta oficial establece un esquema de responsabilidad patrimonial más riguroso y mecanismos de vigilancia que buscan impedir que las EPS sigan acumulando pasivos trasladados posteriormente al Estado.

La deuda total de las
La deuda total de las EPS supera los $32,9 billones, afectando hospitales, clínicas y proveedores del sistema de salud - crédito @infopresidencia / X

Además, el presidente solicitó al Ministerio de Salud organizar una gran manifestación ciudadana en defensa de la reforma, instando a que “por fin lo que ordena la Constitución se cumpla: que la salud sea un derecho”.

Revisión de la supervisión y exigencia de responsabilidad patrimonial

El jefe de Estado anunció una reunión inmediata con el superintendente financiero para evaluar la capacidad real de las EPS de responder por sus obligaciones y garantizar que los recursos públicos destinados a la salud no se pierdan ni financien manejos ineficientes o irregulares.

Petro enfatizó que el objetivo es establecer un modelo en el que quienes administran los recursos del sistema sean los primeros responsables de su manejo. “Los propietarios de las EPS son quienes con su patrimonio personal tienen que pagar las deudas que sus EPS dejaron con el sistema de salud en Colombia”, afirmó el mandatario.

