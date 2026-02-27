Colombia

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

Infobae Colombia habló con la rapera previo al lanzamiento del EP ‘La nena tiene su estrella’ su colección de canciones más personal hasta la fecha

Guardar
Kei Linch lanza el EP
Kei Linch lanza el EP 'La nena tiene una estrella', fusionando rap en español con sonidos alternativos y experiencias personales - crédito cortesía Paola España

Kei Linch, una de las figuras en ascenso del rap en Colombia, lanzó este viernes 27 de febrero su nuevo EP La nena tiene una estrella, un álbum que fusiona rap en español con sonidos alternativos y que destaca tanto por su propuesta sonora como visual, concebida y presentada desde experiencias personales y a menudo dolorosas.

Esta producción incluye ocho canciones escritas y compuestas por la propia Kei, junto a productores reconocidos como SOG (socio habitual de Ryan Castro y con el que Kei colaboró en el EP Amor y Plata de 2025), The Colombians, Maxi Beatz y Benny Bass, quienes acompañan el recorrido musical de la artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El lanzamiento propone una experiencia con una vibra nocturna, de temáticas personales e instrumentales con tonalidades más oscuras, oscilando entre la fragilidad de canciones como Sustancias o la dureza de Calibre 22.

El tema promocional de este lanzamiento, ANAMAU, merece una mención aparte no solo por su caracter ser la canción de mayor carga personal para su autora, sino por el modo en que la presenta a su audiencia, en un híbrido de R&B, dancehall y trap en el que SOG jugó un rol fundamental.

Previo a su estreno en plataformas digitales, Kei congregó a sus fans para un evento exclusivo en la Casa Spotify, teñida de azul y con estrellas como decoración, para interpretar los temas que componen esta producción.

Poco antes de subir a la tarima, Infobae Colombia habló con la artista para conversar sobre la inspiración detrás del disco, el peso y la luz de “su estrella” y el desafío de llevar a buen puerto el proceso creativo en un estreno que, contrario a lo habitual en la industria musical actual, no cuenta con colaboraciones o featurings.

El EP se diferencia de
El EP se diferencia de trabajos anteriores por ser un proyecto completamente personal, sin colaboraciones o "featurings" con otros artistas, como venía sucediendo en trabajos anteriores - crédito cortesía Paola España

Infobae Colombia: ¿Cómo surgió La nena tiene una estrella? ¿Qué hay detrás de este concepto?

Kei Linch: Toda mi vida estuvo marcada por una frase que aunque me la decían mucho no la entendía muy bien. Cuando empecé a hacer música, me di cuenta de lo mucho que disfruto hacer música a mi manera y untar mis canciones de eso que solo yo sé ponerle.

Y también entendí que la estrella es muy fuerte, muy grande, que por lo mismo brilla y me ha llevado a lugares visibles y muy merecidos, pero también de tanto que pesa, me ha espichado varias veces. Me ha dolido cargarla o me ha hecho heridas o todo este tipo de cosas. Es lo bueno y lo malo de la estrella. Entonces, cada vez que daba un pasito más adelante o cada vez que lograba algo chimba, la gente decía: “Esa nena tiene una estrella”. Yo copiaba, pero no la entendía.

Luego, cuando realmente me di cuenta de que, pues, cada uno de nosotros somos únicos, parce, y tenemos unas habilidades distintas, unos talentos distintos, dolores distintos; pues me di cuenta que sí, que es real, que esa nena que veían ellos sí tenía una estrella y solo le faltaba reconocerla y pulirla un poquito para que se pusiera a brillar.

La nena tiene una estrella consta de seis canciones, y es llamativo que a diferencia de lanzamientos anteriores esta vez no hay colaboraciones con otros artistas. ¿A qué se debe?

A que es muy mío, a que es un proceso muy personal. La nena tiene una estrella es demasiado... Tuve unos meses difíciles, en donde empecé a notar varios trastornos en mí y empezaron a diagnosticarme con algunas cosas. Entonces, empecé a medicarme y todo este tipo de cosas y se volvió demasiado personal y demasiado significativo ese momento de mi vida en donde empiezo a verla de otra forma, porque químicamente sí pasó algo dentro de mí.

Entonces, empecé a ver la vida de otra forma y así como veía el mundo, me veía a mí misma de otra manera. Empecé a entender que había algo valioso dentro de mí y que solo yo puedo hacer que esa mierda se vaya lejos y trascienda. Nadie más va a ser el encargado de eso si no soy yo.

Entonces, me cerré en esa. Y como es un EP demasiado mío, no siento que le quepan invitados. Siento que en el álbum que viene seguramente sí, pero este concepto fue demasiado pensado en mí, en lo que pasa en mi cabeza y lo que pasa en mi corazón.

Tratándose de un proceso tan personal, hay algo que siempre pasa con los artistas: saben cuándo entrar al estudio, pero no necesariamente saben cuándo salir. Siempre está ese dilema de perfeccionar las grabaciones o de decir basta. ¿Cómo manejó eso en La nena tiene una estrella?

Creo que ha sido el EP que más simple y sencillo me ha salido (risas) porque siempre me pasaba eso. Decía: “Ay, no, esto le falta esto, no estoy contenta con esto, este sonido, esta palabra, esto no lo dije como quería, bla, bla, bla”. Un montón de cosas.

Y en esta oportunidad lo que hice fue ser muy fiel a mí y me metí en mi estudio casero, ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí. Entonces, no forzaba absolutamente nada. Si este beat me hace sentir algo, pues a este le escribo. Y me iba, y cuando volvía y miraba desde afuera decía: “Eso está demasiado sincero. Yo lo voy a dejar así. No quiero ensuciar eso”.

Entonces, ya cuando me metí a grabar, la misma. A mí me gusta mucho tocar ukelele, y cuando me meto al estudio de grabación me imagino que estoy tocando las canciones o grabándolas sobre el ukelele, porque siento que así puedo personalizar mucho más mi voz. Entonces, siento que ese proceso fue demasiado sincero como para entender cuándo entrar y cuándo salir del estudio.

Para este EP eligió ANAMAU como tema promocional ¿A qué se debió y cómo surgió el tema?

Uf, a esa canción le guardo mucho cariño porque la escribí hace mucho tiempo y la guardé mucho. Estaba esperando un momento y no encontré el momento, solo me di cuenta que aquí era, que aquí cabía.

Es una canción que también alguna vez la canté en un live y la gente la grabó y la fue subiendo y se le quedó a la gente un montón. Entonces, también tenía muchas ganas de sacarla, pero cuando me metí al estudio con SOG a hacerla, se creó otro ritmo, se creó otra atmósfera del tema y se volvió mi favorita por eso mismo. Porque transformé ese dolor, porque antes era muy doloroso escucharla y cantarla, en algo que cuando me subo a la tarima siento mío.

Ahora la siento distinto, porque antes extrañaba mi pérdida y ahorita agradezco, no mi pérdida, pero sí cómo lo tomé y lo que me hizo crecer esa pérdida. Entonces, creo que por eso se volvió mi favorita y por eso la elegí, porque siento que se la escribí a mi gato. Entonces, esa luz que acompaña esa canción es demasiado pura, tan pura como el amor que me dio mi gato.

Kei Linch anticipó que se
Kei Linch anticipó que se viene su primera gira en solitario presentando las canciones del EP en conciertos en vivo por diferentes ciudades del país - crédito cortesía Paola España

En general todos los temas de La nena tiene una estrellas tienen un aura muy nocturna, pero Sustancias da la impresión de ser la que mejor captura eso. ¿Qué nos puede contar de esa canción?

Uf, es una canción que a veces duele. Es como haber salido de un proceso de intentar amar, de intentar entregar algo a alguien aun sabiendo que uno no está completo, pero quiere darle lo mejor a esa persona porque uno considera que se merece lo mejor, aunque uno no conozca qué es lo mejor.

Es una canción de haber intentado amar y darse cuenta en el proceso que no funcionaba, porque hay muchos errores humanos y muchas irresponsabilidades afectivas. Entonces, sí, esa canción habla de eso.

¿Cómo va a llevar esto a los conciertos en vivo? ¿Ya hay fechas programadas para presentar estas composiciones?

A mí me encanta mucho subirme con banda. Es mi manera favorita de hacer música, de cantar, porque me siento completa, siento que se llena la energía del lugar. Siempre, afortunadamente, estoy muy involucrada en todo, desde la portada hasta los diseños, hasta las letras, hasta el en vivo, todo. Entonces, me emociona mucho presentar de esta forma, porque siento yo que nos orilla muchísimo más a lo que estaba sintiendo yo al escribir cada canción.

Se vienen toques muy chimbas también. Todavía no tengo fechas, pero este año espero pasarme ciudad tras ciudad, porque nunca en mi vida lo he hecho. He acompañado algunas giras, pero algo mío propio no lo he hecho. Entonces, tengo muchas ganas.

Temas Relacionados

Kei LinchLa nena tiene una estrellaSOGColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de Ricardo Bonilla aseguró que su detención por el caso de la Ungrd “excesiva e injusta”: “Debe ser respetado”

Alejandro Carranza, que representa los intereses del ex jefe de la cartera, aseguró que la libertad de su cliente no puede ser tratada como un asunto trivial

Abogado de Ricardo Bonilla aseguró

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

La modelo y panelista de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ dio detalles de lo ocurrido entre ambas y por qué no habría forma de recuperar su amistad

Karina García habló del final

La Nueva EPS cambió al prestador que atendía a pacientes con hemofilia: 176 pacientes fueron asignados a nuevas instituciones

La entidad promotora aseguró que buscará la manera de que la transición sea ordenada y transparente, sin que se afecte la continuidad de los tratamientos de los afiliados

La Nueva EPS cambió al

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

El colombiano se ha consolidado como uno de los delanteros revelación de la temporada 2025/2026

Luis Suárez podría dar un

Corrupción en la Ungrd: Corte Suprema fijó fecha para audiencia preparatoria de juicio contra Iván Name y Andrés Calle

Ambos excongresistas permanecen privados de la libertad y enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación

Corrupción en la Ungrd: Corte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló del final

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

A pesar de que se busca erradicar la imagen de Pablo Escobar, serie sobre su hijo recibió auxilio tributario en Colombia

Chris Carpentier habló de su nueva vida en Colombia tras su divorcio: “No sé mendigar amor”

Aida Victoria Merlano lanzó su propia ‘campaña política’: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

Chris Carpentier reveló el grave problema de salud que lo alejó de ‘MasterChef’: “No pude seguir”

Deportes

Luis Suárez podría dar un

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

Figura de la selección Colombia reveló que Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para Rusia 2018

Equipos grandes se le revelarían a la Dimayor: meten presión por repartición de los derechos de televisión

Javier Reyes, el colombiano que lleva la bandera de Colombia a la UFC: hora y dónde ver su debut

El exdefensor de la selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció que tiene un nuevo negocio: este es el listado de sus emprendimientos