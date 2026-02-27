Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

Kei Linch lanza el EP 'La nena tiene una estrella', fusionando rap en español con sonidos alternativos y experiencias personales - crédito cortesía Paola España

Kei Linch, una de las figuras en ascenso del rap en Colombia, lanzó este viernes 27 de febrero su nuevo EP La nena tiene una estrella, un álbum que fusiona rap en español con sonidos alternativos y que destaca tanto por su propuesta sonora como visual, concebida y presentada desde experiencias personales y a menudo dolorosas.

Esta producción incluye ocho canciones escritas y compuestas por la propia Kei, junto a productores reconocidos como SOG (socio habitual de Ryan Castro y con el que Kei colaboró en el EP Amor y Plata de 2025), The Colombians, Maxi Beatz y Benny Bass, quienes acompañan el recorrido musical de la artista.

El lanzamiento propone una experiencia con una vibra nocturna, de temáticas personales e instrumentales con tonalidades más oscuras, oscilando entre la fragilidad de canciones como Sustancias o la dureza de Calibre 22.

El tema promocional de este lanzamiento, ANAMAU, merece una mención aparte no solo por su caracter ser la canción de mayor carga personal para su autora, sino por el modo en que la presenta a su audiencia, en un híbrido de R&B, dancehall y trap en el que SOG jugó un rol fundamental.

Previo a su estreno en plataformas digitales, Kei congregó a sus fans para un evento exclusivo en la Casa Spotify, teñida de azul y con estrellas como decoración, para interpretar los temas que componen esta producción.

Poco antes de subir a la tarima, Infobae Colombia habló con la artista para conversar sobre la inspiración detrás del disco, el peso y la luz de “su estrella” y el desafío de llevar a buen puerto el proceso creativo en un estreno que, contrario a lo habitual en la industria musical actual, no cuenta con colaboraciones o featurings.

El EP se diferencia de trabajos anteriores por ser un proyecto completamente personal, sin colaboraciones o "featurings" con otros artistas, como venía sucediendo en trabajos anteriores - crédito cortesía Paola España

Infobae Colombia: ¿Cómo surgió La nena tiene una estrella? ¿Qué hay detrás de este concepto?

Kei Linch: Toda mi vida estuvo marcada por una frase que aunque me la decían mucho no la entendía muy bien. Cuando empecé a hacer música, me di cuenta de lo mucho que disfruto hacer música a mi manera y untar mis canciones de eso que solo yo sé ponerle.

Y también entendí que la estrella es muy fuerte, muy grande, que por lo mismo brilla y me ha llevado a lugares visibles y muy merecidos, pero también de tanto que pesa, me ha espichado varias veces. Me ha dolido cargarla o me ha hecho heridas o todo este tipo de cosas. Es lo bueno y lo malo de la estrella. Entonces, cada vez que daba un pasito más adelante o cada vez que lograba algo chimba, la gente decía: “Esa nena tiene una estrella”. Yo copiaba, pero no la entendía.

Luego, cuando realmente me di cuenta de que, pues, cada uno de nosotros somos únicos, parce, y tenemos unas habilidades distintas, unos talentos distintos, dolores distintos; pues me di cuenta que sí, que es real, que esa nena que veían ellos sí tenía una estrella y solo le faltaba reconocerla y pulirla un poquito para que se pusiera a brillar.

La nena tiene una estrella consta de seis canciones, y es llamativo que a diferencia de lanzamientos anteriores esta vez no hay colaboraciones con otros artistas. ¿A qué se debe?

A que es muy mío, a que es un proceso muy personal. La nena tiene una estrella es demasiado... Tuve unos meses difíciles, en donde empecé a notar varios trastornos en mí y empezaron a diagnosticarme con algunas cosas. Entonces, empecé a medicarme y todo este tipo de cosas y se volvió demasiado personal y demasiado significativo ese momento de mi vida en donde empiezo a verla de otra forma, porque químicamente sí pasó algo dentro de mí.

Entonces, empecé a ver la vida de otra forma y así como veía el mundo, me veía a mí misma de otra manera. Empecé a entender que había algo valioso dentro de mí y que solo yo puedo hacer que esa mierda se vaya lejos y trascienda. Nadie más va a ser el encargado de eso si no soy yo.

Entonces, me cerré en esa. Y como es un EP demasiado mío, no siento que le quepan invitados. Siento que en el álbum que viene seguramente sí, pero este concepto fue demasiado pensado en mí, en lo que pasa en mi cabeza y lo que pasa en mi corazón.

Tratándose de un proceso tan personal, hay algo que siempre pasa con los artistas: saben cuándo entrar al estudio, pero no necesariamente saben cuándo salir. Siempre está ese dilema de perfeccionar las grabaciones o de decir basta. ¿Cómo manejó eso en La nena tiene una estrella?

Creo que ha sido el EP que más simple y sencillo me ha salido (risas) porque siempre me pasaba eso. Decía: “Ay, no, esto le falta esto, no estoy contenta con esto, este sonido, esta palabra, esto no lo dije como quería, bla, bla, bla”. Un montón de cosas.

Y en esta oportunidad lo que hice fue ser muy fiel a mí y me metí en mi estudio casero, ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí. Entonces, no forzaba absolutamente nada. Si este beat me hace sentir algo, pues a este le escribo. Y me iba, y cuando volvía y miraba desde afuera decía: “Eso está demasiado sincero. Yo lo voy a dejar así. No quiero ensuciar eso”.

Entonces, ya cuando me metí a grabar, la misma. A mí me gusta mucho tocar ukelele, y cuando me meto al estudio de grabación me imagino que estoy tocando las canciones o grabándolas sobre el ukelele, porque siento que así puedo personalizar mucho más mi voz. Entonces, siento que ese proceso fue demasiado sincero como para entender cuándo entrar y cuándo salir del estudio.

Para este EP eligió ANAMAU como tema promocional ¿A qué se debió y cómo surgió el tema?

Uf, a esa canción le guardo mucho cariño porque la escribí hace mucho tiempo y la guardé mucho. Estaba esperando un momento y no encontré el momento, solo me di cuenta que aquí era, que aquí cabía.

Es una canción que también alguna vez la canté en un live y la gente la grabó y la fue subiendo y se le quedó a la gente un montón. Entonces, también tenía muchas ganas de sacarla, pero cuando me metí al estudio con SOG a hacerla, se creó otro ritmo, se creó otra atmósfera del tema y se volvió mi favorita por eso mismo. Porque transformé ese dolor, porque antes era muy doloroso escucharla y cantarla, en algo que cuando me subo a la tarima siento mío.

Ahora la siento distinto, porque antes extrañaba mi pérdida y ahorita agradezco, no mi pérdida, pero sí cómo lo tomé y lo que me hizo crecer esa pérdida. Entonces, creo que por eso se volvió mi favorita y por eso la elegí, porque siento que se la escribí a mi gato. Entonces, esa luz que acompaña esa canción es demasiado pura, tan pura como el amor que me dio mi gato.

Kei Linch anticipó que se viene su primera gira en solitario presentando las canciones del EP en conciertos en vivo por diferentes ciudades del país - crédito cortesía Paola España

En general todos los temas de La nena tiene una estrellas tienen un aura muy nocturna, pero Sustancias da la impresión de ser la que mejor captura eso. ¿Qué nos puede contar de esa canción?

Uf, es una canción que a veces duele. Es como haber salido de un proceso de intentar amar, de intentar entregar algo a alguien aun sabiendo que uno no está completo, pero quiere darle lo mejor a esa persona porque uno considera que se merece lo mejor, aunque uno no conozca qué es lo mejor.

Es una canción de haber intentado amar y darse cuenta en el proceso que no funcionaba, porque hay muchos errores humanos y muchas irresponsabilidades afectivas. Entonces, sí, esa canción habla de eso.

¿Cómo va a llevar esto a los conciertos en vivo? ¿Ya hay fechas programadas para presentar estas composiciones?

A mí me encanta mucho subirme con banda. Es mi manera favorita de hacer música, de cantar, porque me siento completa, siento que se llena la energía del lugar. Siempre, afortunadamente, estoy muy involucrada en todo, desde la portada hasta los diseños, hasta las letras, hasta el en vivo, todo. Entonces, me emociona mucho presentar de esta forma, porque siento yo que nos orilla muchísimo más a lo que estaba sintiendo yo al escribir cada canción.

Se vienen toques muy chimbas también. Todavía no tengo fechas, pero este año espero pasarme ciudad tras ciudad, porque nunca en mi vida lo he hecho. He acompañado algunas giras, pero algo mío propio no lo he hecho. Entonces, tengo muchas ganas.