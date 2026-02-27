Habrá ley seca el fin de semana del 8 de marzo: estas son las medidas que anunció el Gobierno para las elecciones

Se anunciaron medidas de seguridad para las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Colprensa

El anuncio de nuevas restricciones para garantizar la seguridad durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 estuvo a cargo del ministro del Interior Armando Benedetti, que puntualizó varias medidas para la jornada electoral entre ellas la ley seca y el tema fronterizo.

En horas de la mañana del 27 de febrero de 2026, Benedetti precisó en su presentación: “La ley seca será desde el 7 de marzo a las seis p.m. hasta el lunes nueve de marzo a las 6 a.m.”, Además, destacó que se avanzan trabajos en el decreto de orden público para incluir otras medidas preventivas.

Al referirse al tránsito fronterizo, el ministro compartió su propuesta: “He propuesto que (el cierre de las fronteras) sea a las 12:00 p.m, pero hay que estudiar, porque si se hace desde las 6 p.m, como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio, hasta el lunes 9 de marzo, 6:00 a.m.”. Esta decisión busca equilibrar las necesidades comerciales y los requerimientos de seguridad, un punto debatido por los habitantes de las zonas limítrofes.

Respecto a las actividades proselitistas, Benedetti informó: “A partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo del 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.

Asimismo, se dispusieron enlaces del Ministerio del Interior en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presentes físicamente a partir del jueves 5 de marzo para la coordinación y acompañamiento de autoridades territoriales durante el proceso electoral.

La agenda electoral incluye la convocatoria a la última Comisión de Seguimiento Electoral: “Hemos citado también para el próximo cuatro de marzo, en la ciudad de Bogotá, la última Comisión de Seguimiento Electoral, para que ustedes ya desde ahora sepan que se va a convocar para ese día”, señaló el titular del despacho.

En el mismo sentido, detalló la creación y puesta en funcionamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU), tanto en territorio nacional como internacional: “Desde el domingo al mediodía estaremos con el señor Procurador y la señora Registradora o sus delegados para montar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes, vamos a montarlo también. Ojalá nos acompañen para la instalación del Puesto de Mando Unificado en la semana que viene”.

El dispositivo de control estaría reforzado desde Bogotá, donde, según Benedetti, “estaremos en Bogotá presto a advertir todos los temas que tengan que ver con seguridad, los cuales, pues nos estamos reuniendo constantemente también con la cúpula militar”.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció el calendario electoral para los comicios legislativos y presidenciales de Colombia en 2026. Las elecciones al Congreso tendrán lugar el 8 de marzo y las de presidente y vicepresidente, el 31 de mayo. Al acto asistieron representantes de organismos de control, la fuerza pública, delegados de embajadas y agencias internacionales.

El funcionario presentó varias innovaciones para estas elecciones, entre ellas el uso ampliado de biometría facial y dactilar en las mesas de votación, pasando de 25.000 a entre 60.000 y 65.000 mesas equipadas con estas tecnologías para prevenir la suplantación de identidad. Además, se digitalizarán todas las actas de votación, permitiendo que los ciudadanos comparen los resultados oficiales con los registrados por los jurados. También se realizarán auditorías integrales a los sistemas de información y al proceso electoral.

Se impulsarán campañas móviles para que los ciudadanos puedan inscribirse en nuevos lugares de votación y se habilitará la inscripción virtual para colombianos en el exterior. La Registraduría prevé aumentar tanto las mesas como los puestos de votación. Para el Congreso se espera pasar de 112.000 a 127.000 mesas y para la presidencia, de 102.000 a cerca de 125.000.

El Registrador destacó la importancia de combatir la abstención y fortalecer la democracia ante el deterioro global evidenciado en el Índice Global de Democracia. Subrayó que el éxito del proceso electoral depende de la acción conjunta de todas las entidades del Estado y de la sociedad.

El calendario para el Congreso establece que la inscripción de ciudadanos se extenderá del 8 de marzo de 2025 al 8 de enero de 2026. El registro de comités inscriptores y la recolección de apoyos se realizará entre el 8 de marzo y el 8 de noviembre de 2025, mientras que la inscripción de candidatos será entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025. La votación en el exterior se realizará del 2 al 8 de marzo de 2026.