Colombia

Habrá ley seca el fin de semana del 8 de marzo: estas son las medidas que anunció el Gobierno para las elecciones

Respecto a las actividades proselitistas, Benedetti informó que a partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo del 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados

Guardar
Se anunciaron medidas de seguridad
Se anunciaron medidas de seguridad para las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Colprensa

El anuncio de nuevas restricciones para garantizar la seguridad durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 estuvo a cargo del ministro del Interior Armando Benedetti, que puntualizó varias medidas para la jornada electoral entre ellas la ley seca y el tema fronterizo.

En horas de la mañana del 27 de febrero de 2026, Benedetti precisó en su presentación: “La ley seca será desde el 7 de marzo a las seis p.m. hasta el lunes nueve de marzo a las 6 a.m.”, Además, destacó que se avanzan trabajos en el decreto de orden público para incluir otras medidas preventivas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse al tránsito fronterizo, el ministro compartió su propuesta: “He propuesto que (el cierre de las fronteras) sea a las 12:00 p.m, pero hay que estudiar, porque si se hace desde las 6 p.m, como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio, hasta el lunes 9 de marzo, 6:00 a.m.”. Esta decisión busca equilibrar las necesidades comerciales y los requerimientos de seguridad, un punto debatido por los habitantes de las zonas limítrofes.

Respecto a las actividades proselitistas, Benedetti informó: “A partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo del 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.

Asimismo, se dispusieron enlaces del Ministerio del Interior en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presentes físicamente a partir del jueves 5 de marzo para la coordinación y acompañamiento de autoridades territoriales durante el proceso electoral.

estuvo a cargo del ministro
estuvo a cargo del ministro del Interior Armando Benedetti, que puntualizó varias medidas para la jornada electoral entre ellas la ley seca y el tema fronterizo - crédito Colprensa

La agenda electoral incluye la convocatoria a la última Comisión de Seguimiento Electoral: “Hemos citado también para el próximo cuatro de marzo, en la ciudad de Bogotá, la última Comisión de Seguimiento Electoral, para que ustedes ya desde ahora sepan que se va a convocar para ese día”, señaló el titular del despacho.

En el mismo sentido, detalló la creación y puesta en funcionamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU), tanto en territorio nacional como internacional: “Desde el domingo al mediodía estaremos con el señor Procurador y la señora Registradora o sus delegados para montar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes, vamos a montarlo también. Ojalá nos acompañen para la instalación del Puesto de Mando Unificado en la semana que viene”.

El dispositivo de control estaría reforzado desde Bogotá, donde, según Benedetti, “estaremos en Bogotá presto a advertir todos los temas que tengan que ver con seguridad, los cuales, pues nos estamos reuniendo constantemente también con la cúpula militar”.

Registrador Nacional presentó el calendario electoral para las elecciones al Congreso y presidencia

El registrador nacional, Hernán Penagos
El registrador nacional, Hernán Penagos explica cómo queda la tarjeta electoral para Senado - crédito Registraduría

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció el calendario electoral para los comicios legislativos y presidenciales de Colombia en 2026. Las elecciones al Congreso tendrán lugar el 8 de marzo y las de presidente y vicepresidente, el 31 de mayo. Al acto asistieron representantes de organismos de control, la fuerza pública, delegados de embajadas y agencias internacionales.

El funcionario presentó varias innovaciones para estas elecciones, entre ellas el uso ampliado de biometría facial y dactilar en las mesas de votación, pasando de 25.000 a entre 60.000 y 65.000 mesas equipadas con estas tecnologías para prevenir la suplantación de identidad. Además, se digitalizarán todas las actas de votación, permitiendo que los ciudadanos comparen los resultados oficiales con los registrados por los jurados. También se realizarán auditorías integrales a los sistemas de información y al proceso electoral.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirma
Hernán Penagos, registrador nacional, afirma que no existe mecanismo jurídico para cancelar los comicios, ni siquiera ante una Asamblea Constituyente - crédito Colprensa

Se impulsarán campañas móviles para que los ciudadanos puedan inscribirse en nuevos lugares de votación y se habilitará la inscripción virtual para colombianos en el exterior. La Registraduría prevé aumentar tanto las mesas como los puestos de votación. Para el Congreso se espera pasar de 112.000 a 127.000 mesas y para la presidencia, de 102.000 a cerca de 125.000.

El Registrador destacó la importancia de combatir la abstención y fortalecer la democracia ante el deterioro global evidenciado en el Índice Global de Democracia. Subrayó que el éxito del proceso electoral depende de la acción conjunta de todas las entidades del Estado y de la sociedad.

El calendario para el Congreso establece que la inscripción de ciudadanos se extenderá del 8 de marzo de 2025 al 8 de enero de 2026. El registro de comités inscriptores y la recolección de apoyos se realizará entre el 8 de marzo y el 8 de noviembre de 2025, mientras que la inscripción de candidatos será entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025. La votación en el exterior se realizará del 2 al 8 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

Medidas de seguridadLey secaCierres fronterisosArmando Benedetti8 de marzoMinistro del InteriorColombia-Noticias

Más Noticias

Chris Carpentier habló de su nueva vida en Colombia tras su divorcio: “No sé mendigar amor”

El exjurado de ‘MasterChef Celebrity’ relató cómo su separación coincidió con su llegada a Bogotá para fundar iLatina, su casa cultural y gastronómica

Chris Carpentier habló de su

Aida Victoria Merlano lanzó su propia “campaña política”: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

La influencer barranquillera causó revuelo al simular una campaña electoral irónica en Instagram, exigiendo más compromiso paterno y poniendo en el centro del debate los retos de las madres ante separaciones difíciles

Aida Victoria Merlano lanzó su

Multas de hasta $1,3 millones: estas son las modificaciones vehiculares que pueden salirle más caras a los conductores en Colombia

Las autoridades de tránsito contemplan sanciones económicas y medidas como la inmovilización para quienes realicen cambios no autorizados en carros y motos, desde alteraciones en el color hasta modificaciones en luces, placas o sistemas de escape

Multas de hasta $1,3 millones:

Chris Carpentier reveló el grave problema de salud que lo alejó de ‘MasterChef’: “No pude seguir”

El reconocido chef chileno contó en el pódcast Sinceramente Cris que enfrenta serios problemas de salud en su columna vertebral, consecuencia de años de trabajo y lesiones deportivas. Las dolencias lo obligaron a rechazar nuevas propuestas para regresar a MasterChef

Chris Carpentier reveló el grave

Gustavo Petro respondió petición de Organización de las Naciones Unidas de publicar el informe de cultivos ilícitos de 2024: “Usan un método burdo”

El mandatario defendió la decisión de aplazar la divulgación hasta que se ajusten los criterios técnicos de medición y anunció que se reunirá en Viena con instancias internacionales para revisar la metodología utilizada

Gustavo Petro respondió petición de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano lanzó su

Aida Victoria Merlano lanzó su propia “campaña política”: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

Chris Carpentier reveló el grave problema de salud que lo alejó de ‘MasterChef’: “No pude seguir”

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

El padre Diego Jaramillo, director de ‘El Minuto de Dios’, habló de los sacerdotes que lo reemplazarían en caso de su muerte: “Hay varios”

Deportes

El exdefensor de la selección

El exdefensor de la selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció que tiene un nuevo negocio: este es el listado de sus emprendimientos

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”