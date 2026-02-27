Colombia

Golpe a red criminal La Terraza, que vendía droga con foto alusiva a Pablo Escobar, en Medellín: cayeron nueve integrantes

El alcalde de la capital antioqueña confirmó que el operativo logró desmantelar un centro de acopio de drogas blindado, con un millonario golpe a las finanzas del tráfico de drogas

Los capturados tenían drogas, armas, dinero en efectivo y operaban en un centro de acopio de droga blindado - crédito suministrado a Infobae

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó los procesos judiciales preliminares sobre la desarticulación de un centro de acopio de droga operado por el grupo delincuencial organizado La Terraza, que incluyó la captura de nueve personas durante un operativo desarrollado en la capital antioqueña.

La acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió ejecutar cuatro diligencias de registro y allanamiento, con el propósito de combatir las estructuras dedicadas al microtráfico en entornos culturales y barriales.

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a ocho hombres y una mujer en flagrancia. Además, decomisaron 8.000 dosis de marihuana que tenían una fotografía alusiva a Pablo Escobar, 120 de base de coca, 30 cartuchos calibre 5.56 y 10 cartuchos calibre 7.62, junto con la inhabilitación de un expendio —con puertas blindadas— que, según las investigaciones oficiales, operó por varios años y afectaba la tranquilidad de los ciudadanos, informó el alcalde.

Los integrantes operaban en al menos cuatro puntos de distribución de droga, en varios barrios de Medellín - crédito Secretaría de Seguridad de Medellín

El inmueble intervenido contaba con adaptaciones destinadas a dificultar la labor policial y garantizar el funcionamiento clandestino del expendio.

La droga incautada está valorada en aproximadamente 40 millones de pesos colombianos y, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad, su destino era la distribución en las comunas Aranjuez y Manrique.

Las autoridades sostuvieron que el grupo criminal ejercía injerencia criminal en el sector de Lovaina, un área reconocida por su valor cultural y patrimonial, la cual había sido impactada por el tráfico de estupefacientes.

“Cuarenta millones es la afectación inicial, lo que ustedes ven en la mesa. Pues si usted suma eso día a día y lo que hace en todo un año, son miles de millones de pesos en afectación. Si la estructura pudiera seguir trabajando como estaba trabajando, entonces imagine todo lo que generaría”, dijo el burgomaestre antioqueño.

Capturados de la banda criminal
Capturados de la banda criminal organizada La Terraza - crédito suministrado a Infobae

La Secretaría de Seguridad de Medellín reiteró que no existen zonas vedadas para la acción del Estado en la ciudad. El alcalde Gutiérrez aseguró que la ofensiva contra las economías ilícitas continuará mediante inteligencia, investigación criminal y judicialización efectiva.

Las autoridades recalcaron el compromiso de mantener operativos de este tipo para restablecer la tranquilidad en los barrios afectados por el microtráfico.

“Aquí vinimos a resolver problemas, no a tapar realidades. La gente vive ‘mamada’ con las plazas de vicio. Ellos saben dónde están, entonces las autoridades sí que tienen que saber dónde están. No hay excusa para no intervenir. Aquí la instrucción nuestra es: a desmantelar todas las plazas de vicio. Esto no es ir detrás del jíbaro que está en la calle con dos o tres papeletas y lo llevan ante un juez y lo liberan, porque entonces dice que era consumidor y que él lo tenía y que era la dosis mínima. Aquí hay que ir es detrás de la estructura (sic)”, agregó el alcalde Gutiérrez.

La banda se dedicaba a distribuir en drogas a menores, aseguró el alcalde de Medellín

Durante la presentación de resultados, el alcalde Gutiérrez afirmó que “lo que más me duele a mí, lo que hacen estos sinvergüenzas, estos bandidos”, es que “están matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes con las drogas, los están envenenando”.

Con la mesa del material incautado, el mandatario distrital aseguró que la banda distribuía esa cantidad de droga alrededor de los colegios, establecimientos públicos, parques y escenarios deportivos.

Drogas sintéticas que tenían en
Drogas sintéticas que tenían en su poder los integrantes de La Terraza - crédito suministrado a Infobae

“Ojo, papás y mamás, aquí estamos actuando como autoridades, pero yo necesito que las familias de Medellín, que los papás y las mamás nos comprometamos a cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Háblenles de la droga, de los riesgos”, dijo del alcalde.

Además, dedicó unas palabras a los funcionarios públicos que promueven el consumo recreativos de sustancias como el cannabis.

“Mire toda esa marihuana, y en el país hay unas personas que se dedicaron y que muestran como gran gestión romantizar el uso de la marihuana, y que la marihuana es recreativa. ¿Sabe cómo terminan los peores adictos? Arrancan con la marihuana de forma recreativa, siguen de ahí para el bazuco, siguen para la cocaína, siguen para el tusi, siguen para todas las drogas sintéticas que estamos mostrando", concluyó.

