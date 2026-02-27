Dividendos récord en la Bolsa de Valores de Colombia: así será el millonario reparto de utilidades

La Bolsa de Valores de Colombia propone distribuir el 100% de las utilidades de 2025 como dividendos para sus accionistas - crédito Luisa González/REUTERS

La Bolsa de Valores de Colombia cerró 2025 con un mensaje claro para sus accionistas, las ganancias del año se entregarán en su totalidad como dividendos. La propuesta será puesta a consideración en la próxima Asamblea General, pero desde ya marca una señal sobre la política financiera de la entidad.

El resultado integral del ejercicio alcanzó los $104.895 millones, un crecimiento de 5,31% frente a 2024, cuando la utilidad fue de $99.321 millones. La cifra refleja una mejora en el desempeño anual y, al mismo tiempo, sustenta la decisión de distribuir el 100% de las utilidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El dividendo propuesto de la Bolsa de Valores de Colombia alcanzaría $1.733 por acción, superando el valor del año anterior - crédito Luisa González/REUTERS

De aprobarse el proyecto, el dividendo ordinario en efectivo será de $1.733 por acción, superior a los $1.641 que se pagaron con cargo al ejercicio anterior. El pago se realizaría en una sola cuota el 14 de abril de 2026, siempre y cuando la Asamblea lo respalde en su sesión prevista para el 27 de marzo.

En términos prácticos, la totalidad del monto a distribuir $104.895 millones se destinará a los accionistas. El número de acciones en circulación se mantiene en 60.513.469 títulos, lo que explica el cálculo del dividendo por papel. Con ello, la bolsa reafirma una política de reparto que privilegia la transferencia directa de resultados.

La estructura accionaria ayuda a entender el alcance de la decisión. El principal accionista es nuam International SPA (antes HBR Colombia SPA), que concentra el 94,9900% de la propiedad. Le sigue Holding Bursátil Regional S.A, con 1,7260%. El resto de participaciones se distribuye entre inversionistas institucionales y personas naturales, ninguno con más del 1% individual.

La asamblea de accionistas, prevista para el 27 de marzo, decidirá sobre la distribución total de los $104.895 millones de utilidad neta de 2025 - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Esta composición es resultado del proceso de integración regional que dio origen a nuam, el holding que articula los mercados de Colombia, Chile y Perú. En ese contexto, la bvc forma parte de una estrategia más amplia de consolidación bursátil en la región andina.

Antes de que los dividendos se hagan efectivos, los accionistas deberán surtir el trámite formal en la Asamblea General. El orden del día incluye puntos clave como la verificación del quórum, la designación del presidente y secretario de la sesión, según lo previsto en el artículo 36 de los estatutos y la aprobación del informe de gestión del Consejo Directivo y del gerente correspondiente a 2025.

También se someterán a consideración los estados financieros separados y consolidados del ejercicio, junto con los dictámenes del revisor fiscal. Entre los puntos centrales figura la “Aprobación del proyecto de distribución de utilidades y liberación de reservas”, que dará luz verde definitiva al reparto anunciado.

El número de acciones en circulación de la Bolsa de Valores de Colombia se mantiene en 60.513.469 títulos en la propuesta de dividendos 2025 - crédito Colprensa

La agenda contempla, además, la aprobación de un protocolo con partes relacionadas y el espacio para proposiciones formales de los accionistas, conforme al artículo 44 de los estatutos sociales vigentes.

El crecimiento de 5,31% en la utilidad frente al año anterior puede parecer moderado en términos nominales, pero adquiere mayor relevancia en un entorno de ajustes en los mercados financieros locales e internacionales y de consolidación corporativa regional. La decisión de distribuir el 100% de las ganancias indica que la entidad considera suficiente y sólida su posición de reservas y capital para atender sus planes operativos y estratégicos de mediano plazo.

Desde la perspectiva de los inversionistas minoritarios, el aumento en el dividendo por acción representa una mejora directa y tangible en la rentabilidad esperada. Para el accionista mayoritario, implica una transferencia significativa de recursos dentro del esquema regional de nuam actualmente en consolidación. La cita del 27 de marzo será, entonces, algo más que un simple trámite corporativo anual. Allí se definirá formalmente si la Bolsa de Valores de Colombia mantiene intacta su propuesta de entregar la totalidad de las utilidades generadas en 2025.