Colombia Mayor inició entrega de transferencias de los ciclos 1 y 2 de 2026, con prioridad para beneficiarios de Sucre y Córdoba

La iniciativa prioriza a quienes han resultado más vulnerables por las recientes lluvias, con el despliegue de un esquema de pico y cédula para garantizar la organización y seguridad en la entrega de apoyos monetarios

La inversión en los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor asciende a 1,3 billones de pesos y busca ampliar la cobertura hasta 3 millones de beneficiarios - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor inició la entrega de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 de 2026, priorizando la atención en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la población ha sido especialmente afectada por la reciente temporada de lluvias.

Así lo anunció Mauricio Rodríguez Amaya, director de la entidad, que detalló que desde el 28 de febrero los beneficiarios podrán acercarse a los puntos de pago habilitados, siguiendo un esquema de pico y cédula para garantizar el orden y la seguridad en la distribución de los recursos.

En Córdoba y Sucre, la operación contempla la entrega de recursos a 270 mil personas mayores, quienes recibirán el apoyo económico tras cumplir con el proceso operativo establecido para cada ciclo del programa.

A partir del 2 de marzo, la entrega se extenderá al resto del país, permitiendo que más de 2,8 millones de adultos mayores accedan a la transferencia monetaria que busca mejorar su bienestar y calidad de vida.

El cronograma del programa Colombia Mayor establece que desde el 28 de febrero los beneficiarios pueden acudir a los puntos de pago habilitados - crédito Prosperidad Social

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, afirmó el director Rodríguez Amaya, subrayando la importancia de la iniciativa en el actual contexto social y económico.

La inversión para estos dos ciclos asciende a 1,3 billones de pesos, destinados a cubrir la totalidad de los beneficiarios que cumplieron con los requisitos del programa. En línea con la Resolución 0460 del 24 de febrero de 2025, el gobierno nacional avanza en la meta de ampliar la cobertura del programa y llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el territorio.

Uno de los avances más destacados en la nueva fase del programa es el incremento en la población indígena beneficiaria, que pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un crecimiento del 114%. Este aumento se reflejó con la inclusión étnica y territorial, garantizando que las transferencias lleguen a comunidades históricamente marginadas.

Más de 2,8 millones de adultos mayores en el país accederán a transferencias económicas para mejorar bienestar y calidad de vida en 2026 - crédito Prosperidad Social

En Bogotá, el número de beneficiarios liquidados también muestra un crecimiento significativo: de 51.000 a 108.000 personas mayores, lo que equivale a un incremento del 111%. La expansión responde al objetivo de cerrar brechas de cobertura y asegurar el acceso de la población capitalina a los apoyos económicos del programa Colombia Mayor.

Para la vigencia 2026, la Unión Temporal de Pago Postal, compuesta por Matrix-Sured y Supergiros, será responsable de la operación logística y financiera de las transferencias monetarias. Este operador, ganador de la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026, garantizará el acceso a los recursos a través de más de 31.800 puntos de pago habilitados en todo el país.

Entre ambos socios, la cobertura abarca 1.108 municipios en los 32 departamentos, con especial atención a la población no bancarizada o con acceso limitado a servicios financieros.

El director Rodríguez indicó que el nuevo esquema busca fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de fondos públicos, asegurando que la totalidad de los recursos llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan. La modalidad de giro se mantiene como un complemento para quienes no tengan acceso a cuentas bancarias, ampliando el alcance y la efectividad del programa en las zonas rurales y apartadas.

La Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y Supergiros, garantizará la operación de pagos a través de 31.800 puntos en 32 departamentos - crédito Prosperidad Social

Para recibir las transferencias, los beneficiarios deben acercarse a los puntos de pago oficiales, presentando su cédula de ciudadanía y siguiendo las instrucciones del operador asignado.

En Córdoba y Sucre, la entrega bajo el sistema de pico y cédula permitirá organizar los flujos de atención y evitar aglomeraciones en los puntos de pago. En el resto del país, la población adulta mayor podrá acceder al beneficio a partir del 2 de marzo, conforme al calendario oficial publicado por Prosperidad Social.

La entidad recuerda a la ciudadanía que todos los trámites ante los programas de Prosperidad Social son gratuitos y no requieren de intermediarios. Los canales oficiales para consultas, peticiones, quejas, reclamos o solicitudes incluyen la página web (www.prosperidadsocial.gov.co), el canal de WhatsApp (https://onx.la/chwp) y las gerencias regionales (prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/).

