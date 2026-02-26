Colombia

Vicky Dávila revivió decisión de Álvaro Uribe de no aspirar a una vicepresidencia: “Tiene palabra”

La aspirante presidencial respaldó al expresidente en su candidatura al Senado por el partido Centro Democrático, con el objetivo de asegurar la última curul y ganar más escaños en las elecciones de 2026

Guardar
Vicky Dávila expresó su total
Vicky Dávila expresó su total respaldo a la decisión de Álvaro Uribe Vélez de no postularse como candidato vicepresidencial - crédito @VickyDavilaH - @AlvaroUribeVel/X

En un polémico mensaje en sus redes sociales, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila defendió las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que, en julio de 2025, aseguró que no se postularía como candidato vicepresidencial.

Dávila, que actualmente aspira a convertirse en la candidata oficial de la centro-derecha, compite en la Gran Consulta por Colombia, un proceso en el que participan otros ocho candidatos. Esta consulta se llevará a cabo el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, Vicky Dávila reiteró su confianza en el compromiso de Uribe, líder del Centro Democrático, al destacar que, a pesar de las controversias políticas que giran en torno a su figura, el exmandatario ha demostrado ser un hombre de palabra.

La comunicadora afirmó que “el presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será fórmula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería”.

Vicky Dávila destacó que el
Vicky Dávila destacó que el expresidente Álvaro Uribe demostró ser un líder comprometido con Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Con esta declaración, la aspirante presidencial respondió a un mensaje publicado por Uribe, en la fecha mencionada, en el que el expresidente dejó claro que no aceptaría ser parte de ninguna fórmula para la vicepresidencia, al hacer énfasis en su respeto por las instituciones del país.

Dávila señaló en su mensaje que el expresidente cumplió con su palabra en el pasado y por lo mismo no tiene dudas de que el ex jefe de Estado no se prestará para lo que ella considera un “politiqueo innecesario”: “Yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra”.

En sus declaraciones, la aspirante presidencial también expresó su admiración por la figura del expresidente, al afirmar que él sigue siendo una figura clave para muchos colombianos: “Uribe es de millones de colombianos que lo queremos y admiramos”.

Vicky Dávila aseguró que el
Vicky Dávila aseguró que el expresidente Uribe siempre es un hombre de palabra y por eso no tiene dudas de que el exmandatario no se prestará para la "politqequería" - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista aprovechó también para recalcar su respaldo a la postura de Uribe en cuanto a las próximas elecciones, al señalar que “hoy, amando tanto a Colombia, busca llevar la bancada más grande de la oposición para asegurar el Congreso y se listó para ser senador. Vamos a votar por él”.

Vicky Dávila no solo reaccionó a las palabras de Uribe, sino que utilizó su espacio para hacer un llamado a las nuevas generaciones de la política en Colombia. En su mensaje, resaltó la importancia de un liderazgo auténtico y renovador: “Las nuevas generaciones de la política tenemos que tener sello propio, liderazgo propio, ideas propias y carácter. Es nuestro compromiso con los colombianos”.

Esta fue la decisión del expresidente Uribe, que revivió la periodista Dávila

En cuanto a las declaraciones del expresidente, estas fueron realizadas en un mensaje publicado en su cuenta de X el 18 de julio de 2025, en el que Álvaro Uribe aclaró su postura frente a la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones.

En el pasado, el expresidente
En el pasado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró que no considerará la opción de ser candidato vicepresidencial- crédito Colprensa

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, escribió el exmandatario en su mensaje, al hacer referencia a su decisión de no formar parte de una fórmula vicepresidencial.

En esa misma publicación, Uribe aprovechó para señalar las dificultades judiciales que enfrenta, al mencionar el proceso judicial que está atravesando, al que calificó como “injusto” y reflejo de la politización de algunas instituciones del país.

“Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, escribió el expresidente, en lo que parecía ser una crítica directa a algunos actores del sistema judicial colombiano.

El expresidente Álvaro Uribe destacó
El expresidente Álvaro Uribe destacó la politización de su proceso judicial y criticó a algunos actores del sistema judicial colombiano - crédito @AlvaroUribeVel/X

“El ministro Montalegre, presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga (sic)”, expresó el exmandatario, al descalificar lo que considera un entramado de justicia sesgada contra él.

Para esa fecha, el expresidente fue condenado por la justicia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal; sin embargo, tres meses después, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de esos cargos.

Temas Relacionados

Vicky DávilaÁlvaro Uribe VélezGran Consulta por Colombia8 de marzoElecciones legislativasCentro DemocráticoVicepresidenciaExpresidente colombianoColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

Santa Fe vs. Nacional: siga

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

Ministro de Justicia toma postura no firmó la asamblea nacional constituyente que busca Petro: “No acompaño el proceso”

Jorge Iván Cuervo explicó que su postura no implica un enfrentamiento con el presidente, sino que responde a su preferencia por centrarse en la agenda técnica de su cartera

Ministro de Justicia toma postura

De Medellín a Mendoza: así fue la experiencia de una creadora de contenido con la viuda de Pablo Escobar

Un encuentro en el Congreso de la Felicidad mostró la versión íntima de María Isabel Santos y su empeño por mostrar las consecuencias del crimen lejos del glamour televisivo

De Medellín a Mendoza: así

Crisis por inundaciones obliga al Gobierno a expedir cinco decretos y garantizar alimentación a más de un millón de estudiantes

Las medidas, adoptadas bajo el estado de emergencia económica, incluyen un nuevo cobro al sector energético para financiar la recuperación ambiental y asegurar la continuidad del PAE en medio de aulas cerradas y más de 115.000 familias afectadas

Crisis por inundaciones obliga al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su manejo

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Deportes

Richard Ríos destacó en Benfica,

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026