Soldado profesional fue hallado muerto en extrañas circunstancias cerca de su puesto de guardia

Un efectivo con seis años de trayectoria fue encontrado sin vida tras abandonar su turno nocturno - crédito Europa Press

Un soldado profesional del Ejército Nacional fue encontrado muerto en la madrugada del miércoles 25 de febrero de 2026 dentro de la Base Militar Los Bambúes, que se encuentra ubicada en el municipio de Piedecuesta, Santander.

El hallazgo ocurrió luego de que los compañeros notaran la ausencia del uniformado, que fue identificado como Ángelo Javier Campo, que se encontraba adelantando su turno como centinela durante las primeras horas de la jornada. Al ver que no regresaba, decidieron emprender su búsqueda y terminaron localizándolo sin vida en una zona boscosa del complejo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El militar fallecido era oriundo del departamento de Córdoba y tenía 6 años de antigüedad en la institución. Incluso, se dio a conocer que en el momento de su muerte se encontraba en Piedecuesta realizando el curso de guía canino en detección de sustancias, trabajo que adelantaba desde hace más de 4 meses, según detalló un comunicado emitido por la Quinta Brigada y que fue difundido por el medio local Vanguardia.

Sus compañeros emprendieron su búsqueda en cuanto notaron su ausencia - crédito ALAIN UAYKANI / Europa Press

Las primeras informaciones indican que el soldado dejó su puesto alrededor de las 2:30 a. m., para internarse en el área de la Sección de Entrenamiento y Reentrenamiento Canino Bambúes, adscrita al Batallón Caldas, mientras portaba su arma de dotación.

Su cuerpo fue hallado tiempo después cerca de dicha ubicación, junto a su arma reglamentaria por sus compañeros, que dieron aviso de inmediato a sus superiores para reportar el fallecimiento.

La inspección técnica del lugar fue realizada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que buscan recolectar pruebas y determinar las circunstancias exactas de la muerte, según reportó el mencionado medio local.

Del mismo modo, se reveló que el comando del Ejército expresó su pesar por el fallecimiento, además de anunciar la activación de acompañamiento para los familiares y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento del caso.

Y es que las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pues aunque la más fuerte se refiere a un posible suicidio, también se habla de otras líneas de investigación, como un ataque por parte de terceros o un accidente. Así que tanto los familiares como los compañeros de la víctima esperan un reporte final sobre lo sucedido.

Hay alerta por las tragedias ocurridas en las filas del Ejército - crédito Ejército Nacional / X

El Ejército lamentó la partida de otro soldado en medio de un combate

Un soldado profesional colombiano murió durante enfrentamientos armados en la vereda Caño Mosco, jurisdicción rural del municipio de San José del Guaviare. El hecho se registró cuando unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 participaron en operaciones militares contra la Estructura Isaías Carvajal, un grupo armado residual al mando de alias Calarcá.

Como consecuencia de este ataque, uno de los uniformados que cumplía labores de defensa y protección en la zona falleció, la víctima fue identificada como Yeudy Osorio Córdoba, nacido en Victoria (Caldas).

Además, se dio a conocer que otras nueve personas, incluidos dos suboficiales y siete soldados profesionales, sufrieron también lesiones por lo que tuvieron que ser evacuadas de inmediato por vía aérea hasta San José del Guaviare, donde se encuentran ya fuera de peligro bajo observación, según el informe médico.

Las autoridades trabajan por esclarecer cada una de las tragedias ocurridas - crédito Ejército Nacional / X

El Ejército manifestó su solidaridad con la familia de Osorio, resaltando su entrega: “Honramos su memoria, su vocación de servicio y su sacrificio por Colombia, y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare”.

Entre tanto, la Alcaldía Municipal de Victoria se sumó al luto con el siguiente mensaje: “Su partida deja un vacío inmenso en su familia, amigos y en toda la comunidad victoriana. Yeudy Andrés entregó su vida en servicio a la nación”.