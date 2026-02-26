Colombia

Niño fue brutalmente atacado con un machete cuando iba a la tienda, el presunto agresor apareció muerto

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de San Juan Nuevo, en Puerto Libertador, sur de Córdoba, contra el menor de ocho años, que permanece hospitalizado y cuya familia ya habría sido víctima de otro hecho violento reciente

El presunto agresor, conocido como
El presunto agresor, conocido como "Machín", habría sido retenido por habitantes y posteriormente hallado muerto en un paraje cercano - crédito Colprensa

El miércoles 25 de febrero, un ataque violento contra un menor de edad conmocionó al corregimiento de San Juan Nuevo, en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba.

Neymar Lozano, de ocho años, salió de su vivienda para dirigirse a una tienda del sector, aprovechando la suspensión de clases, cuando fue sorprendido y agredido con machete, presuntamente, por un joven conocido en la zona como “Machín”.

Según el relato de los vecinos, Lozano sufrió dos heridas profundas en la cabeza y la amputación de dos dedos de su mano derecha. La oportuna reacción de la comunidad permitió su traslado inmediato al Hospital Divino Niño, donde recibió estabilización de urgencia. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue remitido en ambulancia a Montería, donde permanece bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

El supuesto agresor apareció muerto
El supuesto agresor apareció muerto horas después - crédito Kontenidos.com/Facebook

El destino final del presunto agresor

Pero ahí no habría quedado el lamentable episodio violento, debido a que la comunidad habría identificado al agresor como un joven de aproximadamente 19 años, conocido como Wilmer Echavarría, alias “Machín”.

Versiones recogidas en el sector y citadas por medios locales indicaron que, tras el ataque, varios habitantes persiguieron y retuvieron al presunto responsable. Horas después, el cadáver de “Machín” fue hallado en un paraje cercano al corregimiento.

Las circunstancias en torno a su muerte aún no han sido esclarecidas y las autoridades mantienen la investigación abierta. No existe hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre la captura o muerte del joven señalado, aunque residentes del sector afirman que supuestamente tenía antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas.

El menor iba para la
El menor iba para la tienda cuando fue víctima del brutal ataque - crédito Kontenidos.com/Facebook

Muerte de un supuesto familiar del menor

La familia Lozano ya habría sido víctima de la violencia en este mismo lugar. Edwin Arrieta Araujo, supuesto familiar del menor y miembro de la comunidad indígena Zenú, fue asesinado el 15 de febrero de 2026, cerca de la tienda donde ocurrió el ataque a Neymar.

De acuerdo con la Fiscalía Seccional Córdoba, Julio Miguel Ortiz Tapias, de 65 años, fue imputado por el delito de homicidio agravado tras ser señalado de atacar a Arrieta Araujo con un arma blanca durante una discusión.

Ortiz Tapias se encuentra bajo medida de aseguramiento intramural, mientras que la investigación penal continúa bajo el principio de presunción de inocencia.

El fallecimiento de Arrieta activó protocolos especiales por su pertenencia a la comunidad Zenú. Líderes indígenas entregaron al presunto agresor a las autoridades locales, que ejecutaron la captura el 17 de febrero en cumplimiento de una orden judicial. El proceso judicial sigue en curso y la situación jurídica del imputado será definida por la autoridad competente.

Edwin Arrieta Araújo, de 22
Edwin Arrieta Araújo, de 22 años, habría muerto en medio de una riña - crédito Yorjanin Arrieta/Facebook

Las autoridades han reiterado que mantienen la investigación del caso de Arrieta, mientras que de la agresión contra el menor no hay declaraciones oficiales. Hasta ahora, la situación de Neymar Lozano permanece bajo estricta reserva médica, mientras la comunidad exige esclarecimiento y medidas que garanticen la seguridad tras dos episodios de violencia que enlutan a una misma familia y a la colectividad Zenú.

“También debén poner orden en ese lugar o establecimiento cantina o tienda si es cantina mitad de semana sonando”; “Hoy en día como está este mundo es mejor tener demasiado cuidado con los niños” ; “Qué triste pobre niño al verse sin sus deditos 😭😭😭 lloro yo de tristeza no lo quiero ni imaginar" ; “Que esleque está pasando en este mundo dios tantas cosas quese están viendo padre celestial” ; “Y sería que no tenía familia no se dieron cuenta que ese muchacho tenia problemas en la cara seleve tal ves pudieron evitar que el agrediera al niño por que no lo ayudaron”; “Fuerza a la familia del angelito. Estamos en sociedad enferma que carecen de ausencia de Dios en su alma (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

