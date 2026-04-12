Colombia

Juan Daniel Oviedo siguió tirándole a Gustavo Petro por bloqueos tras aumentos en los avalúos catastrales: “El Gobierno se declara víctima”

El economista señaló que los cambios en el catastro rural han provocado cierres en distintas regiones y responsabilizó al Ejecutivo por el manejo de la crisis

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Juan Daniel Oviedo pidió al presidente reconocer los factores que llevaron a la reducción en la tasa de inflación en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia Colombia
Juan Daniel Oviedo señaló a la administración de Gustavo Petro por crisis en las vías tras protestas de campesinos - crédito Colprensa/Presidencia Colombia

Un video publicado por Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, expuso las dificultades que enfrenta su equipo de campaña tras una serie de bloqueos en diversas regiones de Colombia.

Según el testimonio difundido en la red social X, el grupo político reportó interrupciones en La Línea, Lebrija y el retorno de Tona durante los últimos tres días, lo que ha obstaculizado la movilidad de simpatizantes y afectado la dinámica de los recorridos electorales.

En su declaración, Oviedo denunció que la situación se relaciona con la reciente actualización del valor catastral de millones de predios rurales en el país. Este ajuste, provocó incrementos que llegan a alcanzar el 2.500.000%, según describió el también economista.

La decisión generó protestas de sectores campesinos, quienes manifiestan su descontento por las nuevas cargas fiscales. “Estamos de acuerdo con el inconformismo de los campesinos alrededor de esta situación”, afirmó Oviedo.

Juan Daniel Oviedo denunció bloqueos y criticó la respuesta del Gobierno tras aumento catastral rural - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo denunció bloqueos y criticó la respuesta del Gobierno tras aumento catastral rural - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Dane subrayó su rechazo a los bloqueos como medida de presión y apuntó contra el Gobierno nacional. “Lo que no podemos permitir es que las vías públicas se bloqueen simplemente como un mecanismo de chantaje y de extorsión”, sostuvo, al tiempo que calificó la gestión oficial como improvisada.

Oviedo enfatizó que la administración de Gustavo Petro atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a los concejos municipales, luego de que el presidente se pronunciara sobre el tema el pasado 26 de marzo.

En el mensaje que acompañó la publicación, Oviedo expresó: “El país se detiene, los campesinos protestan con razones válidas y el Gobierno se declara víctima”. Además, lanzó una serie de críticas dirigidas al Ejecutivo, al que denominó el Gobierno de los “nunca”.

Según su interpretación, la administración actual “nunca tiene la culpa, nunca asume responsabilidades, nunca deja de defender a los corruptos, nunca piensa en todo el país”.

La controversia en torno a la actualización del catastro rural ha generado un clima de tensión social, con efectos directos sobre la movilidad y la cotidianidad en distintas zonas del país. El incremento de los avalúos catastrales afecta a numerosos propietarios rurales, lo que ha desencadenado protestas y bloqueos en vías estratégicas.

Protestas campesinas por avalúo catastral frenan campaña de Juan Daniel Oviedo y generan tensión en rutas clave - crédito @JDOviedoAr/X

El reclamo campesino se centra en la magnitud de los aumentos y en la falta de consulta oportuna, mientras que el gobierno nacional busca deslindar responsabilidades y señala a los organismos locales como responsables de la actualización.

Por último, Juan Daniel Oviedo señaló que la situación “afecta la tranquilidad de miles de personas”, reiterando su postura a favor del derecho a la protesta, pero rechazando los métodos que implican el cierre de vías y la afectación de terceros.

Juan Daniel Oviedo atrapado en bloqueos viales

Las carreteras de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca registran al menos 42 bloqueos organizados en el paro nacional contra la implementación del catastro multipropósito, según voceros de los manifestantes.

Filas de automóviles y camiones obstaculizan el paso en rutas clave, afectando a particulares, vehículos de transporte público y de carga, con demoras que superan las cuatro horas.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia aseguró que el impuesto, en algunos casos, incrementó su valor en el 2.500.000% - crédito @JDOviedoAr/X
La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia aseguró que el impuesto, en algunos casos, incrementó su valor en el 2.500.000% - crédito @JDOviedoAr/X

Los bloqueos, que cumplen más de dos días en puntos como La Curva de Los Adioses, La Laguna, Cucutilla, la entrada a Chitagá, Pamplonita y La Lejía, incrementaron la preocupación social ante el riesgo de un alza en los precios de alimentos, resultado de la interrupción en el traslado de productos.

Entre los afectados figura Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y compañero vicepresidencial de Paloma Valencia, que el 11 de abril de 2026 quedó detenido junto a su equipo en Tona, Santander.

Oviedo explicó en X que, por el cierre, debió modificar su agenda y sumó retrasos por obstrucciones sucesivas en Berlín, La Laguna y Pamplona.

Desde el lugar, Oviedo afirmó que los “incrementos confiscatorios del impuesto predial” resultan de “la improvisación del Gobierno Petro” y la aplicación de una fórmula automática que, según sus palabras, llevó a subas de “hasta 2.500.000%”. También criticó el uso de bloqueos como “mecanismo de chantaje y extorsión”.

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