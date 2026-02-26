Colombia

Ministro de Justicia tomó postura y no firmó la asamblea nacional constituyente que busca Petro: “No acompaño el proceso”

Jorge Iván Cuervo explicó que su postura no implica un enfrentamiento con el presidente, sino que responde a su preferencia por centrarse en la agenda técnica de su cartera

Aunque varios de los ministros cercanos al presidente dieron su apoyo a una asamblea constituyente, el ministro de Justicia se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse en el asunto - crédito @MinjusticiaCo/X

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre su postura frente a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente que el presidente Gustavo Petro impulsó con su firma y la de algunos miembros de su gabinete, durante el Consejo de Ministros que se realizó el 24 de febrero, en Cartagena.

En declaraciones desde la capital de Bolívar, donde se lleva a cabo la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Icarrd+20), el jefe de cartera dejó claro que no suscribió el documento que formaliza la solicitud para convocar a la Constituyente.

Cuervo explicó que la cuestión no debe considerarse un enfrentamiento con el presidente Petro ni con los demás miembros del gabinete; aseguró que es un tema “polémico” y que, por su naturaleza política, prefiere centrarse en su trabajo técnico en el Ministerio de Justicia, apartándose de controversias que no corresponden a su función: “Es algo casi anecdótico. Ya había hablado de esto con el presidente y no lo veo como un conflicto”.

Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, firmaron para la convocatoria de una constituyente - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante el encuentro del gabinete en Cartagena, varios de los jefes de carteras más cercanos a Petro, como el de Minas y Energía (Edwin Palma), Defensa (Pedro Sánchez), Educación (Daniel Rojas Medellín), Vivienda (Helga María Rivas), de las Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Marcela Morales) y Hacienda (Germán Avila), también suscribieron la iniciativa, al respaldar la decisión de llevar el proceso constitucional a otro nivel.

No obstante, Jorge Iván Cuervo dejó claro que no respaldó la propuesta, aunque reconoció que ya había planteado sus observaciones al presidente en su momento.

“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, he manifestado que no acompaño el proceso, pero no es un enfrentamiento”, aseguró ante los micrófonos de Blu Radio.

A pesar de no respaldar la propuesta de la asamblea constituyente, el ministro de Justicia reafirmó su apoyo a las políticas generales del presidente Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

Según el ministro, no existió ninguna orden explícita de firmar el documento. De hecho, explicó que “el ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición, pero no hubo ninguna instrucción de firmar”.

A pesar de no ser parte de la convocatoria, el líder del Ministerio de Justicia aclaró que su posición no implica un desacuerdo fundamental con las políticas del presidente Petro: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas en el gabinete que no estén de acuerdo con todo. En lo que sí tengo plena afinidad con el presidente es en las políticas del Gobierno”.

Para Cuervo, esta postura refleja la diversidad de opiniones que existe dentro del Ejecutivo, algo que, según él, fortalece la capacidad del Ejecutivo para abordar temas complejos.

El ministro de Justicia también se refirió a los obstáculos en el Congreso para la aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria - crédito Ministerio de Justicia

“Se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad. Es una postura que habla bien del Gobierno y del presidente, porque muestra que en un tema tan complejo pueden existir distintas posturas”, añadió. De acuerdo con el ministro, las diferencias de opiniones deben ser vistas como un reflejo de la pluralidad dentro del gabinete, algo que contribuye a una gestión más enriquecedora y respetuosa.

Ministro de Justicia también habló de la Ley de Jurisdicción Agraria

Además, el ministro expresó su preocupación por un “cuello de botella” que podría retrasar la aprobación de la ley, especialmente debido al rol de la Agencia Nacional de Tierras y los jueces que se encargan de clarificar la propiedad de las tierras. Cuervo señaló que el proyecto es fundamental para resolver los problemas de propiedad rural en el país y destacó la necesidad de una solución consensuada en el Congreso.

“Estamos dispuestos a escuchar, a ceder, pero también a exigir que los otros entiendan lo que está en juego. Si la jurisdicción agraria se aprueba, ganará el país”, afirmó el alto funcionario, al hacer un llamado a la colaboración en el legislativo.

