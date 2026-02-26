Mary Méndez recordó que fue víctima de un paseo millonario tras el caso de Diana Ospina en Bogotá

La presentadora contó a través de sus historias de Instagram una experiencia traumática que vivió hace años y pidió acciones de las autoridades - crédito Mary Méndez / Instagram

Mary Méndez es reconocida a nivel nacional por su trabajo como presentadora del programa La Red. Sin embargo, lejos de las noticias sobre famosos también ha tenido experiencias relacionadas con la inseguridad, pues sorprendió a sus seguidores de redes sociales al contarles una impactante situación que vivió en el transporte de Bogotá, debido a que fue víctima de un paseo millonario.

La declaración surgió luego de la desaparición de Diana Ospina, caso que generó preocupación entre la comunidad desde el 22 de febrero de 2026, debido a que la joven abordó un taxi en la calle tras salir de Theatron y fue secuestrada por el conductor y sus cómplices. El relato desató una ola de testimonios similares y volvió a generar debate sobre esta modalidad delictiva en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su narración, la presentadora detalló que el asalto ocurrió después de salir de una fiesta en el momento en el que dos hombres armados la abordaron mientras descendía del vehículo para ingresar a su vivienda.

La famosa y su acompañante permanecieron retenidos por varias horas durante una madrugada de 1999, mientras los delincuentes los obligaban a retirar dinero en diferentes cajeros automáticos y vaciaban sus cuentas bancarias.

Del mismo modo, Mary Méndez explicó que fueron trasladados por distintos sectores de Bogotá y finalmente abandonados en un solar alrededor de las 6:00 a. m. lo que confirmó que se trataba de un paseo millonario. El vehículo fue dejado en el sitio y las llaves arrojadas, lo que impidió que pudieran irse con facilidad.

El caso de Diana Ospina llevó a que la famosa reflexionara sobre las acciones de seguridad implementadas en la ciudad - crédito Mary Méndez / Instagram

El paseo millonario sigue afectando a los capitalinos

El caso revelado por la presentadora recuerda que este delito no es una modalidad nueva, pues se trata de un fenómeno que ha permanecido en la ciudad durante décadas: “Esto no es nuevo, no se ha hecho un carajo”, publicó en redes sociales, refiriéndose a la falta de medidas preventivas y de actuación por parte de las autoridades.

Según su percepción, los delincuentes suelen ser capturados, pero frecuentemente recuperan la libertad más adelante, lo que favorece la reincidencia y la continuidad de los robos bajo esta modalidad.

Mary Méndez puso en primer plano la deficiencia institucional al declarar que las autoridades no han conseguido neutralizar este tipo de asaltos después de tantos años, lo que fomenta la percepción de inseguridad en el transporte público de Bogotá.

Mary Méndez expuso una de las situaciones más complejas que tuvo que pasar en su vida - crédito @marymendez55/Instagram

Al referirse al reciente caso de Diana Ospina, la famosa explicó que la desaparición y la incertidumbre sobre el paradero de la joven la llevaron a revivir la angustia que ella misma padeció, recordando las horas bajo amenaza y la ansiedad que este tipo de situaciones produce tanto a las víctimas como a sus familias.

Méndez afirmó que el transporte en Bogotá, ya sea público o a través de aplicaciones, no debería terminar en un riesgo de tal magnitud para los ciudadanos e instó a que las personas puedan movilizarse sin temor a asaltos de esta naturaleza.

El llamado de atención de la presentadora llevó a que los ciudadanos compartieran sus propias experiencias - crédito Mary Méndez / Instagram

El testimonio difundido por Mary Méndez revivió la discusión pública sobre el delito del paseo millonario y los riesgos para los usuarios del transporte en la capital. Además, los internautas plantearon la necesidad de que se implementen estrategias efectivas por parte de la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana para la prevención y la protección de la ciudadanía ante uno de los esquemas de hurto más frecuentes.

Entre las reacciones de los internautas se encuentra una que resume el sentir de la comunidad: “Que triste que Colombia no avanza porque no se toman medidas drásticas. Es verdad lo que ella dice, los cogen y los sueltan y así con los robos, homicidios, violaciones. Uno debería estar tranquilo si uno coge un taxi, un Uber, como si vamos en cicla”.