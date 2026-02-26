Colombia

Encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez presuntamente se llevaría a cabo el 14 de marzo en Cúcuta

La reunión busca avanzar en proyectos de integración energética y cooperación en seguridad fronteriza entre Colombia y Venezuela, en un contexto de renovadas gestiones diplomáticas y cambios recientes en la política venezolana

Guardar
El encuentro entre Gustavo Petro
El encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez representa un paso significativo en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela - crédito Reuters/Gaby Oraa y Presidencia

El presidente Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, podrían sostener un encuentro el próximo sábado 14 de marzo en la ciudad fronteriza de Cúcuta, según confirmó Caracol Radio con las afirmaciones del periodista Julio Sánchez Cristo, director de W Radio.

Esta cita, anunciada desde hace más de un mes, ha enfrentado varios retrasos debido a asuntos internos de Venezuela, el viaje del presidente colombiano a Washington y la tensión con Ecuador. No obstante, la diplomacia colombiana mantiene las gestiones para concretar el encuentro en los próximos días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pasado 18 de febrero, durante una llamada personal entre Petro y Rodríguez, se reiteró la conveniencia de realizar la reunión. Inicialmente, la Casa de Nariño planteó Bogotá como sede, pero dentro del Gobierno colombiano ha cobrado fuerza la posibilidad de trasladar el encuentro a una ciudad fronteriza, con Cúcuta y San Cristóbal entre las opciones evaluadas.

Mientras las cancillerías de ambos países afinan los detalles logísticos, altos funcionarios avanzan en la definición de la agenda bilateral, que incluiría temas estratégicos de cooperación.

La reunión sería un paso
La reunión sería un paso importante para consolidar la cooperación energética, incluyendo gas natural y suministro de agua para La Guajira. - crédito Europa Press

Avances en materia energética

Dos días después de la llamada entre Petro y Rodríguez, una comitiva liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue recibida por Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Según El Tiempo, la reunión permitió avanzar en asuntos clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica.

En el encuentro participaron también el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, el presidente de Pequiven, Román Maniglia, y los embajadores de Colombia y Venezuela, Milton Rengifo y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, respectivamente.

El medio también mencionó que el embajador Rengifo aseguró en Venevisión que Venezuela ha manifestado su disposición a apoyar a Colombia en seguridad energética, en particular en gas natural, ante las dificultades de acceso que enfrenta el país. Ambos gobiernos trabajan para concretar, desde el próximo mes, la venta de energía a través del corredor Táchira–Norte de Santander, un intercambio simbólico que representa un paso inicial en la integración energética bilateral.

Por su parte, el ministro Palma indicó que Colombia no podría importar gas natural desde Venezuela a través de Ecopetrol debido a la falta de licencia otorgada por la OFAC de Estados Unidos, lo que limitaría temporalmente las transacciones directas.

Los equipos técnicos de Colombia
Los equipos técnicos de Colombia y Venezuela afinan la agenda para abordar energía y seguridad fronteriza en la posible reunión de alto nivel. - crédito EFE/Mario Caicedo

Seguridad fronteriza y cooperación estratégica

De acuerdo con El Tiempo, otro tema clave que podría abordarse durante la reunión es la seguridad fronteriza. El presidente Petro ha insistido en que contar con el régimen venezolano como aliado será fundamental para enfrentar al Eln, grupo que históricamente ha encontrado en Venezuela una retaguardia estratégica, limitando la capacidad de acción del Estado colombiano. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), parte del Comando Central y de la Dirección Nacional del Eln opera en territorio venezolano.

Fuentes diplomáticas señalan que el ascenso de Rodríguez a la cabeza del régimen marca un cambio en la relación bilateral y podría permitir un mayor nivel de diálogo y entendimiento, en contraste con los contactos limitados previos con Nicolás Maduro.

Declaraciones oficiales sobre la reunión

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, afirmó el pasado lunes 23 de febrero que el Gobierno avanza en las gestiones para concretar el encuentro entre Petro y Rodríguez.

Villavicencio destacó que la mayoría de los países recomiendan mantener confidencialidad sobre estos asuntos hasta que todo esté definido. “ Como ustedes comprenderán, hay unas formas, hay un protocolo que no podemos romper en la relación que tenemos con los demás países”, señaló la funcionaria en una rueda de prensa sobre el foro CELAC-África que se desarrollará a finales de marzo.

El diálogo entre Petro y
El diálogo entre Petro y Rodríguez también buscaría fortalecer la seguridad en la frontera y enfrentar la presencia de grupos armados ilegales. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Posibles acuerdos bilaterales

El encuentro también sería clave para avanzar en acuerdos energéticos entre Colombia y Venezuela. El presidente Petro ha mencionado que Colombia podría abastecer de energía solar a Venezuela, mientras que, a cambio, se podría recibir gas importado más económico y agua dulce para La Guajira, consolidando así la cooperación binacional en áreas estratégicas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDelcy RodríguezColombia VenezuelaEncuentro diplomáticoCooperación energéticaSeguridad fronterizaAgenda bilateralColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones 2026 en Colombia: qué significa votar por lista cerrada o lista abierta para Senado y Cámara

El sistema electoral colombiano contempla listas cerradas y listas abiertas para elegir Congreso. Entender la diferencia permite evitar errores en el tarjetón y garantizar que el voto sea válido en las elecciones del 8 de marzo

Elecciones 2026 en Colombia: qué

Del 30 % al 45 % de pérdida de órganos trasplantados estaría ligada a fallas en medicamentos

Especialistas advierten que entre 30 % y 45 % de la pérdida de órganos trasplantados estaría asociada a fallas en el acceso y adherencia a medicamentos inmunosupresores, claves para evitar el rechazo del injerto

Del 30 % al 45

Procuraduría aclara que ingreso de Drogas La Rebaja al sistema de salud sigue en fase preliminar

El ente de control explicó que la posible entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico aún se encuentra en etapa exploratoria. La entidad deberá cumplir requisitos técnicos y legales antes de operar dentro del sistema de salud

Procuraduría aclara que ingreso de

Disidencias del Tren de Aragua: autoridades investigan nuevo grupo criminal tras captura de alias Cucaracho

Disidencias del Tren de Aragua: autoridades investigan nuevo grupo criminal tras captura de alias Cucaracho

Disidencias del Tren de Aragua:

Exportaciones en Colombia de aguacate Hass crecieron 21,3 % en 2025 y Europa se consolidó como principal destino

Las exportaciones colombianas de aguacate Hass crecieron 21,3 % en 2025 y alcanzaron 375 millones de dólares, con Europa como principal mercado y un aumento del 45,6 % en volumen, según cifras analizadas por Analdex

Exportaciones en Colombia de aguacate
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano presumió su

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Alejandra Rosales, novia de Jorge Rausch, respondió con estilo a quienes critican su relación con el jurado de ‘MaesterChef Celebrity’

Juanes olvidó la letra de una de sus canciones y habló de los migrantes latinos en Estados Unidos, antes de su presentación en Viña del Mar

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Deportes

En Argentina destacan a Álvaro

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

Millonarios vs. Pereira: horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Liga BetPlay

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Así quedó la selección Colombia en la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20: dio tremendo salto

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín