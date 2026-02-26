Colombia

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

La presentadora contó cómo han construido, a fuerza de trabajo diario y autenticidad, una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana, confesando cuál es su secreto para que perdure

Cristina Hurtado y José Narváez
Cristina Hurtado y José Narváez celebran casi 23 años juntos y desmitifican la perfección de su relación - crédito @crisshurtado/ Instagram

Durante una entrevista cargada de humor, reflexiones y confesiones sinceras, Cristina Hurtado abrió su corazón para hablar de la relación que ha construido durante más de dos décadas con José Narváez, a quien conoció en el reality Protagonistas de novela.

La conversación se dio en el programa del comediante Suso, el cual destacó la estabilidad de la pareja en medio de un mundo del espectáculo marcado por rupturas constantes.

Desde el inicio del diálogo, Suso resaltó la solidez del matrimonio, comparándolo con monedas fuertes del mercado internacional: “O sea, ni el yen ni el euro es tan estable como ellos dos”, comentó entre risas, recordando que Hurtado y Narváez están a punto de cumplir más de 20 años juntos.

Ante esto, la presentadora confirmó: “Vamos a cumplir veintitrés”, una cifra que, en la farándula colombiana, resulta poco común.

El matrimonio de Cristina Hurtado
El matrimonio de Cristina Hurtado y José Narváez, más fuerte que nunca: “No somos perfectos, somos reales” - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Sin embargo, lejos de alimentar la imagen de una relación idealizada, Cristina Hurtado fue enfática en aclarar que su historia de amor no es perfecta, pero sí real.

En mi país adorado, que amo, nos idealizan mucho, nos ven como la relación perfecta… pero no somos una relación perfecta, somos una relación normal”, explicó, desmontando uno de los mitos más recurrentes alrededor de su matrimonio.

La presentadora profundizó en lo que, según ella, ha sido la clave para que el amor se mantenga intacto con el paso del tiempo.

Cada día decidimos estar con esa persona que nos acompaña”, afirmó, subrayando que la estabilidad no es automática ni se da por sentada. En su relato, dejó claro que la convivencia ha estado marcada por retos, aprendizajes y momentos complejos, como cualquier relación de largo aliento.

Cristina Hurtado revela el verdadero
Cristina Hurtado revela el verdadero secreto detrás de su amor duradero con José Narváez - @cristinahurtado/ Instagram

Hemos recorrido mucho juntos, la hemos luchado, hemos trabajado, hemos criado hijos. O sea, la hemos vivido todas”, señaló Hurtado, al referirse a los distintos procesos que han atravesado como pareja y familia.

Para ella, el secreto no está en evitar los conflictos, sino en elegir, una y otra vez, a la misma persona. “Yo todos los días digo: ‘No, yo quiero estar con él, me siento bien con él, yo decido estar con él’”, agregó.

Otro de los aspectos que destacó fue la manera en la que enfrentan las crisis. Según contó, no han tenido miedo de pedir ayuda cuando las cosas se complican.

Cuando tenemos las crisis, pedimos ayuda, y la ayuda principal es Dios, él es nuestro guía”, aseguró, dejando ver el papel fundamental que la espiritualidad ha tenido en su relación. Incluso, en tono jocoso, añadió: “Ese man ayuda mucho, sí”, provocando la reacción inmediata de Suso, quien remató: “Con Dios como guía, es muy fácil también”.

El matrimonio de Cristina Hurtado,
El matrimonio de Cristina Hurtado, lejos de ideales perfectos - crédito @pdnt_colombia/Instagram

El comediante aprovechó el momento para bromear sobre otras relaciones que parecen no tener el mismo rumbo, a lo que Hurtado respondió con risas, manteniendo el tono relajado de la entrevista. No obstante, el mensaje central fue claro: su matrimonio no se sostiene por fama, apariencia o suerte, sino por decisiones conscientes, trabajo constante y valores compartidos.

La historia de Cristina Hurtado y José Narváez, que comenzó frente a las cámaras de un reality, se transformó con los años en una vida en común marcada por la constancia.

Como resumió Suso al cierre del segmento, Hurtado conoció a su esposo en un programa de televisión, pero hoy él es, sin duda, “el protagonista de su vida”, una frase que encapsula una relación construida lejos de la perfección, pero firme en el compromiso diario.

Como era de esperarse, las declaraciones de Cristina Hurtado no tardaron en tener varias reacciones y comentarios por parte del público que celebraron la unión y el amor de la pareja.

“wow... 23 años y ambos están lindos y enamorados... son una pareja emocionalmente inteligentes y estables“, ”cuando Diso es el centro del hogar y es el primero en todo, es otro nivel de bendición, cordón de tres dobleces no se rompe", “Esa pareja es mi favorita”, “Qué sigan así”, dicen algunos de los comentarios.

