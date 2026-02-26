Bancolombia anuncia nuevo apagón programado esta noche tras fallas masivas en sus canales digitales

Bancolombia informó que la suspensión temporal de sus plataformas hace parte de un procedimiento técnico para estabilizar sus sistemas.- crédito Cortesía Bancolombia

Bancolombia informó que sus plataformas digitales estarán temporalmente fuera de servicio durante la noche de este miércoles 25 de febrero, como parte de un procedimiento técnico para estabilizar sus sistemas tras las fallas masivas que afectaron a millones de usuarios entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero. La entidad hizo el anuncio a través de sus redes sociales y mediante una carta dirigida a sus clientes, donde reconoció el impacto de los recientes inconvenientes.

Según la comunicación oficial del banco, el nuevo apagón programado responde a labores técnicas necesarias para estabilizar los servicios luego del incidente que ocurrió durante un procedimiento de actualización tecnológica. Bancolombia aclaró que se trata de un proceso de mantenimiento planificado y no de un ciberataque, garantizando que los fondos e información de los clientes permanecen seguros.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, la entidad explicó a los usuarios qué servicios estarán disponibles y cuáles no durante la suspensión:

Servicios disponibles:

Transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia a través de la app Mi Bancolombia.

Retiros en cajeros automáticos.

Pagos con tarjetas débito (físicas o virtuales), con límite de $300.000 por transacción sin contacto. Para montos superiores, se recomienda usar el chip en los datáfonos.

Pagos con tarjetas de crédito (físicas o virtuales) usando solo el cupo disponible.

Servicios no disponibles:

Bolsillos digitales.

Transferencias o recepción de pagos por llaves o a cuentas no inscritas.

Consulta de saldos de tarjeta de crédito o productos de inversión.

Pagos de facturas.

Pagos a través de PSE.

El banco enfatizó que los movimientos realizados con tarjetas débito aparecerán en los estados de cuenta con descripciones específicas como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”, y aclaró cómo se reflejarán los saldos en las cuentas.

Bancolombia informó a través de sus redes sociales sobre la suspensión temporal de varios de sus servicios digitales mientras avanza el proceso de estabilización de sus sistemas. - @Bancolombia/X

Reconocimiento de la falla y disculpas a los clientes

En la carta enviada a sus clientes, Bancolombia reconoció el impacto generado por los fallos y pidió disculpas de manera directa:

“Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran. La promesa de tranquilidad. Y cuando se administra confianza, fallar no es una opción.”

El banco indicó que las fallas se originaron durante un procedimiento de evolución tecnológica programado, parte de un proceso de modernización destinado a hacer los sistemas más ágiles y capaces de soportar más de 80 millones de transacciones diarias.

“Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas. Al identificar que el mantenimiento no estaba cumpliendo con lo esperado, decidimos reversarlo. Sin embargo, la complejidad técnica hizo que el restablecimiento total de los servicios tomara más tiempo del previsto, afectando de manera real a nuestros clientes personas y empresas”, explicó la entidad.

Durante el apagón programado, los usuarios podrán realizar pagos con tarjetas débito y crédito, aunque con algunas condiciones sobre saldos y cupos disponibles. - crédito Bancolombia

Seguridad de los clientes y supervisión regulatoria

Bancolombia aclaró que los fondos y la información de los clientes siempre estuvieron seguros y que la prioridad del banco sigue siendo la protección de los recursos y datos de sus usuarios. Además, informó que la Superintendencia Financiera de Colombia está al tanto del procedimiento y supervisa el proceso de actualización tecnológica.

El banco también reiteró su compromiso con la transparencia y la comunicación directa, informando que mantendrá a los clientes al tanto del avance del proceso:

“Te informaremos cómo avanzamos”, concluyó Bancolombia en su mensaje a los usuarios.

Recomendaciones para los clientes durante el apagón

Para minimizar inconvenientes, Bancolombia aconseja a los usuarios retirar efectivo en cajeros automáticos y planificar compras físicas utilizando las tarjetas de manera segura. También recordó que el saldo disponible para retiros y pagos no incluye el dinero que se tenga en bolsillos digitales, mientras que para transferencias sí se considera.

Bancolombia reconoció las fallas en sus plataformas, pidió disculpas y aseguró que los recursos e información permanecen seguros. - Bancolombia

Impacto y contexto

El apagón se produce pocos días después de las fallas masivas que afectaron las plataformas digitales del banco, generando congestión y retrasos en transacciones para personas y empresas. Este nuevo mantenimiento busca garantizar la estabilidad de los sistemas y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

Bancolombia invita a sus clientes a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, garantizando que los procedimientos de modernización tecnológica fortalecerán la infraestructura y la experiencia digital en el mediano plazo.