Roy Barreras aseguró que no está de acuerdo con la Constituyente convocada por Gustavo Petro: “Me parece un riesgo”

Roy Barreras en desacuerdo con la Asamble Cosntituyente del Gobierno de Gustavo Petro- crédito Lina Gasca/Colprensa

Desde Valledupar, el aspirante presidencial Roy Barreras dejó en claro su posición ante la reciente solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia impulsada por el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Por medio de su equipo de prensa le hizo saber a los colombianos lo que en su criterio, le haría al páis la implemtación de esta nueva propuesta.

“Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad, certezas, y el debate sobre una constituyente generaría aún más inestabilidad, más incertidumbre y riesgos”, manifestó Barreras.

En ese mismo pronunciamiento, el candidato reconoció la fuente del malestar en el Ejecutivo. Afirmó: “Entiendo la frustración del presidente Petro porque el Congreso no ha aprobado las demás reformas sociales, que son justas”, mostrando su apoyo a la agenda social rechazada por el Congreso y aludiendo directamente al mandatario con énfasis en el contenido propuesto.

Barreras diferenció su postura indicando cómo actuaría en un futuro. Dijo: “Yo las haré aprobar, yo no necesito una constituyente”, comprometiéndose a buscar apoyo legislativo para las reformas sin convocar una asamblea de este tipo.

Al explicar los riesgos de modificar la actual Carta Magna, el candidato advirtió sobre la posibilidad de perder avances: “Me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia, abrir un debate sobre una constituyente que podría echar atrás logros progresistas que logramos en la Constitución del 91, la tutela, por ejemplo”.

Petro y su gabinete firmaron solicitud para convocar a una asamblea nacional constituyente

En el marco de un Consejo de Ministros en Cartagena, el presidente Gustavo Petro selló con su firma un paso clave: la aprobación oficial de la iniciativa ciudadana que busca convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia. Este acto, que también contó con el respaldo de buena parte del gabinete, coincide con una coyuntura política marcada por debates sobre el rumbo de las reformas y por la proximidad de un intenso calendario electoral.

La sesión, celebrada el martes 24 de febrero, no solo abordó la crisis climática generada por el frente frío en varias regiones, sino que sirvió como escenario para que la administración presidencial hiciera pública su apuesta por una transformación constitucional.

Según comunicó la Presidencia de la República, figuras como Nhora Mondragón Ortiz (directora del Dapre), José Raúl Morneo (jefe de despacho) y los ministros de Minas, Educación, Vivienda, Culturas, Comercio y Hacienda suscribieron el documento junto al presidente.

Petro firmó la solicitud para una asamblea nacional constituyente - crédito Presidencia de la República

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se ha erigido como uno de los más firmes defensores de la convocatoria. En el acto de inscripción del comité ante la Registraduría Nacional, Sanguino subrayó que la propuesta cuenta con el acompañamiento del “Gobierno del Cambio”. La intención oficial es que, una vez instalado el nuevo Congreso, se avance formalmente en el trámite legislativo necesario para la constituyente.

El comité ciudadano a cargo de la recolección de apoyos recibió el visto bueno de la Registraduría el 30 de enero, lo que habilitó el inicio del proceso de recopilación de firmas. Para que la propuesta prospere, se requiere al menos el 5% del censo electoral nacional, cifra que se traduce en alrededor de 2 millones 50 mil firmas.

Sin embargo, los promotores han fijado como meta inmediata tres millones de apoyos, mientras que el presidente Petro ha planteado un objetivo mucho más ambicioso: llegar hasta 10 millones de firmas.

En el segundo punto de la piedra de mármol se observa que el presidente había dicho que No convocaré a una Asamblea Constituyente - crédito @petrogustavo/X

El presidente ha insistido en que la asamblea constituyente responde a una necesidad de superar lo que califica como un “bloqueo institucional” que, según su visión, frena las reformas sociales. Petro ha destacado que el proceso debe ser de iniciativa popular, permitiendo que cualquier ciudadano presente sus propuestas, las cuales serán finalmente evaluadas por el comité ciudadano.