Petro lanzó duras pullas a María Corina Machado por regalarle la medalla del Nobel a Donald Trump: ”No necesitamos de rodilleras"

Con pullas que causaron múltiples comentarios, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó a la lideresa venezolana María Corina Machado, Nobel de Paz, al considerar innecesaria la entrega de la medalla recibida por este galardón al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Para el jefe de Estado, este fue una especie de “arrodillamiento” de la política opositora frente al gobernante foráneo, que él no tendría necesidad de hacer.

En su intervención en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se llevó a cabo en Cartagena (Bolívar), el mandatario vinculó las actuales tensiones globales con el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, enfatizó en la urgencia de una nueva aproximación internacional basada en el reconocimiento de la diversidad y el entendimiento mutuo y, de paso, de forma indirecta, apuntó hacia Machado.

Petro aludió al episodio en el que la dirigente opositora venezolana regaló el galardón recibido en Oslo al expresidente estadounidense, tras su visita a Washington. “No necesitamos de rodilleras, no necesitamos ofrecer premios que nos hemos ganado o no, solamente mirarnos a los ojos y decir: ‘Tú eres y yo soy, y somos diferentes, pero podemos entendernos’”, declaró el jefe de Estado en referencia a la entrega simbólica efectuada por Machado a Trump-

De esta manera, el presidente -que también se reunió con su par norteamericano, el 3 de febrero- habló de la coyuntura internacional y la amenaza de conflicto entre Irán y Estados Unidos. “Si hay guerra, pues es una guerra también para nosotros, para el mundo entero, para la humanidad, porque estaríamos muy cerca, como ya venimos viéndolo en los últimos días de estos años, el acercamiento de una Tercera Guerra Mundial”, afirmó el primer mandatario.

El llamado de Gustavo llamado a “superar el conflicto” mediante el diálogo entre civilizaciones

Para Petro, la raíz del conflicto radica en la persistencia de una lógica de acumulación basada en combustibles fósiles, asociada a la codicia y la falta de diálogo entre civilizaciones. “Cuando se liga esa idea de una alianza occidental con la idea de mantener el consumo del capital fósil y mantener la acumulación codiciosa, nos acercamos es a la extinción de la humanidad y de la vida”, indicó el gobernante en su discurso en la referida conferencia internacional.

De esta manera, el jefe de Estado agregó que la salida consiste en un “diálogo de civilizaciones”, en el que América Latina y el Caribe deben reconocerse a sí mismos como una civilización diversa y capaz de contribuir a un encuentro pacífico entre los pueblos. A su vez, Petro enumeró salidas posibles a las tensiones geopolíticas actuales e incluyó como ejemplo las elecciones en Israel y Palestina, que a su juicio “serían una solución” a los conflictos que podrían desatarse.

A juicio del mandatario, la región latinoamericana representa una oportunidad para el diálogo global, frente al riesgo de uniformidad impuesto por el poder hegemónico y la exclusión de las voces diversas. “Lo que nos vamos encontrando en el mundo, y no se necesita guerra, es la existencia de una diversidad humana que tiene que encontrarse pacíficamente, dialogadamente”, dijo el presidente, que sostuvo que los problemas pueden resolverse sin recurrir al enfrentamiento.

Finalmente, propuso una agenda basada en la eliminación de armas nucleares y el reconocimiento de diferencias como condiciones para la paz global. “Por ejemplo, si nos juntamos al tema de que cese el arma nuclear, no solo en un país, sino en el mundo”, concluyó Petro, que además de la presencia en este evento, también lideró un nuevo Consejo de Ministros, en el que se anunciaron medidas económicas como el cobro del impuesto al patrimonio a las empresas.