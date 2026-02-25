Colombia

‘Matador’ arremetió contra Rodrigo Lara tras afirmar que votará por Abelardo de la Espriella: “Apoya la candidatura de un abogado de narcos”

La publicación del caricaturista, que ahora aspira a un cargo en el Congreso por el partido Pacto Histórico, provocó reacciones divididas al señalar supuestas contradicciones entre el legado del exministro Lara Bonilla y la postura política actual de su hijo

Caricaturista Matador cuestionó apoyo de
Caricaturista Matador cuestionó apoyo de Rodrigo Lara Restrepo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa-Luisa Gonzalez/REUTERS/Montaje Infobae

El exsenador Rodrigo Lara anunció su respaldo al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella para las elecciones de Colombia previstas para el 31 de mayo de 2026.

Esta decisión se da tras la publicación de una columna de opinión en la que expresó: “Mi voto será por Abelardo de la Espriella”.

El Debate de Semana incluyó la advertencia de Lara sobre el panorama político actual. El exsenador afirmó: “El Gobierno del presidente Gustavo Petro parece decidido a impulsar la elección de Iván Cepeda a la Presidencia de la República” y anticipó la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente.

Según Lara, la combinación de un nuevo Ejecutivo encabezado por Iván Cepeda y la implementación de una constituyente desde el primer año de gestión representa una amenaza directa al Estado de derecho. “No quiero asumir riesgos y por eso mi voto será por Abelardo de la Espriella”, declaró en la entrevista.

Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato logra mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 21 de junio del mismo año y el vencedor asumirá el 7 de agosto.

Lara argumentó que el país enfrenta “un desafío constitucional y democrático” debido a los cambios propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro.

Explicó: “El reto fundamental es esta propuesta de reformar completamente la Constitución, alterando el equilibrio del poder y facilitando la incorporación de grupos irregulares al proceso constituyente y electoral”.

El exsenador destacó encuestas recientes, como la de Atlas Intel, para fundamentar su respaldo.

“De la Espriella derrotaría a Cepeda en una segunda vuelta”, indicó, subrayando que el candidato supera a su rival en Bogotá y alcanza un empate técnico en la Costa Caribe. “Lo ideal sería ganar en primera vuelta”, añadió.

Tras lo anterior, el caricaturista Matador se pronunció en la red social X frente al respaldo de Rodrigo Lara Restrepo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. En su mensaje, evocó la historia de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por órdenes de Pablo Escobar en 1984, recordando su lucha contra el narcotráfico.

“El papá lo mató Pablo Escobar, porque desde su posición política Rodrigo Lara Bonilla sabía la desgracia que era para Colombia el narcotráfico”, escribió Matador.

El artista cuestionó la decisión del exsenador de apoyar a De la Espriella, a quien señaló como “abogado de narcos y paramilitares que descuartizaban campesinos”.

Su comentario generó reacciones en la plataforma, aludiendo a contradicciones entre el legado del exministro Lara Bonilla y la postura actual de su hijo.

Matador cerró su mensaje con una frase provocadora: “Qué falta le hizo tener condón ese día a don Rodrigo Lara”.

La publicación intensificó el debate en redes sociales sobre las alianzas políticas en la antesala de la campaña electoral, que analizaron el impacto de las figuras públicas en la definición del panorama para los comicios presidenciales de 2026.

