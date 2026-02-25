Colombiano estranguló a su casera en Estados Unidos para no pagarle la renta: se revelaron detalles del caso tras la condena

El joven entró de manera ilegal al país, según lo que comentó la hermana de la víctima a medios locales - crédito @LewMan90/X

Un ciudadano colombiano identificado como Deiby Vidal Carrillo, de 21 años, fue condenado a 22 años y medio de prisión y cinco años de supervisión posterior por el homicidio de Zoraida Leo, su casera en el barrio de East Elmhurst, en Queens, Nueva York, Estados Unidos.

Según informaron las autoridades de ese país, el crimen ocurrió en diciembre de 2023, cuando Vidal, en ese entonces menor de 20 años, atacó y estranguló a Leo, de 55 años, tras una disputa por el no pago del alquiler.

La Corte Suprema de Queens, bajo la jueza Ushir Pandit-Durant, dictó la sentencia después de que Vidal se declarara culpable de homicidio en primer grado, destacó un informe del New York Post.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La fiscal del distrito, Melinda Katz, afirmó que el acusado “atacó brutalmente a Zoraida Leo tras una disputa por el alquiler y la dejó morir en el suelo de su propio hogar”.

Katz agregó en sus declaraciones que “ninguna familia debería soportar la pérdida de un ser querido de una forma tan cruel”.

El joven colombiano, además de no pagar la renta, entró de manera ilegal a Estados Unidos - crédito archivo Colprensa

En consecuencia, la fiscal precisó: “No podemos deshacer el daño causado, pero con esta sentencia hemos ayudado a garantizar justicia para la familia de la señora Leo”.

El hecho fue reportado el 4 de diciembre de 2023. De acuerdo con la acusación, Vidal utilizó sus manos y el cable de una plancha para asfixiar a la víctima, luego de un enfrentamiento relacionado con el impago del arriendo.

La víctima fue hallada sin vida por su hijo en la entrada del baño de la vivienda, luego de que no se presentara a trabajar ni respondiera llamadas.

Cuando la policía llegó al lugar, Vidal permanecía en la casa, llorando y con arañazos en el rostro, según informaron los fiscales.

Producto del arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra Vidal.

La investigación determinó que el joven vivía en el ático de la residencia de la víctima.

En este domicilio en Queen, Nueva York, se reportó el homicidio de Zoraida Leo, a manos del colombiano Deiby Vidal Carrillo, que confesó el crimen a las autoridades estadounidenses - crédito @nypost/X

Mientras tanto, la hermana de Zoraida Leo, María Leo, y que es ciudadana naturalizada de República Dominicana, criticó la reacción de Vidal y cuestionó la política migratoria de las autoridades.

“Es un migrante que cruzó la frontera ilegalmente. ¿Cómo es posible que el gobierno federal haya dejado en libertad a este delincuente, solo para que matara a una mujer inocente, mi hermana? Vidal es un asesino”, expresó María Leo en declaraciones recogidas en noviembre de 2024 por parte del mismo medio local, como parte del seguimiento al proceso judicial.

La sentencia de más de dos décadas se conoció el viernes 20 de febrero de 2026 tras la declaración de culpabilidad de Vidal, que admitió su responsabilidad en el homicidio.

La fiscalía informó que la víctima sufrió una “agresión brutal” y que la familia de Zoraida Leo ha enfrentado un daño irreparable.

El caso generó repercusión en la comunidad de Queens, en especial por el contexto migratorio del acusado y la severidad del crimen, sumado a las redadas que fueron noticia en varias zonas del país durante 2025 e inicios de 2026, y que fueron ordenadas por el presidente Donald Trump.

El proceso judicial incluyó testimonios de familiares y la presentación de pruebas que confirmaron la responsabilidad de Vidal en la muerte de Leo.

Por lo tanto, la fiscal Katz hizo hincapié acerca de la gravedad del delito y reiteró el compromiso de su oficina para que crímenes de esta naturaleza sean sancionados con todo el peso de la ley.

La ciudadana de 55 años, identificada como Zoraida Leo, murió como consecuencia del ataque que sufrió por parte del colombiano Deiby Vidal, luego de que ella le reclamó por el pago del alquiler - crédito @ULTIMAHORAENX/X

El caso cobró relevancia en Estados Unidos a inicios de noviembre de 2024, por cuenta de delitos atribuidos a migrantes en situación irregular en Estados Unidos, y tras conocerse en ese entonces que un ciudadano chileno fue acusado de disparar a su pareja y a dos de sus hijos en Somers, Westchester County, con saldo de un menor fallecido.

Mientras que, en otro hecho, un hondureño fue señalado por la violación de una niña de 5 años en Long Island.

Desde el entorno familiar, la hermana de Zoraida expresó: “Quiero justicia para mi hermana. No sé qué pasa con el caso. Estoy triste y enojada”, además de reclamar: “Quiero que la frontera esté segura. Mucha gente que viene está cometiendo delitos y matando personas”.

La víctima del crimen a manos del colombiano dejó a cuatro hijos y siete hermanos.