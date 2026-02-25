JEP negó excluir testimonios en juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán por falsos positivos en Antioquia

El coronel (r) David Herley Guzmán comparece ante los magistrados durante la segunda sesión del juicio adversarial. - crédito JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud presentada por la defensa del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez para excluir varios testimonios dentro del juicio adversarial que se adelanta en su contra por presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre 2004 y 2005 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en Antioquia.

La decisión se conoció durante la segunda sesión del juicio adversarial, en la que el oficial retirado compareció ante los magistrados del tribunal de paz. En este proceso se investigan hechos que, según la acusación, habrían dejado 18 víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, en el marco de operaciones militares desarrolladas en esa subregión del departamento.

En la audiencia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentó como testigo a Isaías Montes Hernández, alias Junior, exsegundo comandante militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante el interrogatorio dirigido por la fiscal Sandra Ramírez, el exparamilitar afirmó que sostuvo comunicaciones frecuentes con el entonces mayor Guzmán en el segundo semestre de 2004, cuando este se encontraba en el corregimiento de Santa Rita.

“Si era la coordinación entre el Mayor Guzmán y mi persona, era una comunicación excelente”, declaró Montes ante los magistrados de acuerdo a El Tiempo. Según su versión, esas comunicaciones se realizaban a través de radio y eran diarias. También aseguró que informaba sobre sus movimientos en la zona y que ello le permitía tener “libre movimiento”.

Montes sostuvo que, por orden del entonces oficial del Ejército, retuvieron a dos civiles en un campamento provisional ubicado en el sector del Alto del Oso. Indicó que permanecieron allí “varios días”, bajo una carpa, con cobijas y esposados de las manos.

Magistrados de la JEP escucharon los testimonios presentados durante la jornada judicial. - crédito JEP

Asimismo, señaló que posteriormente recibió la instrucción de liberar a uno de los retenidos y de entregar al otro a miembros del Ejército que se encontraban a unos tres kilómetros del campamento. En su relato inicial afirmó que uno de los civiles fue entregado vestido con camuflado.

El testigo también manifestó que, según su percepción, las autoridades militares conocían la existencia del campamento paramilitar y que no se realizó ninguna acción para impedir su funcionamiento. Estas afirmaciones hacen parte de su declaración y serán valoradas por los magistrados dentro del proceso.

Testimonio del padre de un joven retenido

En la misma audiencia declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes que, según su relato, fue retenido en noviembre de 2004.

Ante los magistrados, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, expresó durante su intervención afirmó Blu Radio.

Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán y que, tras tomar un radio de comunicación, el oficial le habría confirmado que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso. Según el testimonio, el joven permaneció en cautiverio entre ocho y diez días y regresó en condiciones que su padre describió como “bastante acabado”.

De acuerdo con su relato, tiempo después la familia decidió desplazarse del corregimiento debido a la situación de violencia en la zona.

La Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas se opusieron a la petición de excluir declaraciones del expediente. - crédito Fiscalía General de la Nación

La solicitud de exclusión y la respuesta del tribunal

En horas de la tarde, cuando se reanudó la audiencia, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas.

El argumento expuesto por la defensa fue que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria, por lo que, en su criterio, no debía ser incorporado dentro del análisis del tribunal de paz.

La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas se opusieron a la solicitud y pidieron que dichos testimonios permanecieran dentro del proceso.

Tras escuchar a las partes, los magistrados de la JEP resolvieron negar la solicitud de exclusión, por lo que los testimonios continuarán haciendo parte del acervo probatorio que será valorado en el juicio.

Luego de la decisión, el abogado del oficial retirado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación. Debido a ello, la diligencia fue suspendida y continuará el 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y nuevos testimonios.

La audiencia se desarrolló en el marco del proceso por hechos ocurridos en Dabeiba e Ituango. - crédito JEP

Un proceso en etapa adversarial

El juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se desarrolla en la etapa adversarial ante la JEP, escenario en el que la Unidad de Investigación y Acusación actúa como ente investigador y acusador.

En este proceso, el tribunal deberá valorar los testimonios, pruebas documentales y demás elementos presentados por las partes para determinar si existe responsabilidad penal individual por los hechos investigados.