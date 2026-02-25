Emiten alerta en municipios ribereños del río Cauca por inusual aumento del caudal: hay riesgo de desbordamiento

Los afluentes y quebradas que desembocan en el río Cauca pueden incrementar el riesgo de desbordamientos en el departamento - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Las comunidades ribereñas del río Cauca en el centro y suroeste del país mantienen la atención ante un aumento sostenido en el nivel del cauce, registrado a las 2:00 p. m. del miércoles 25 de febrero en el municipio de Neira, Caldas.

La situación activó las alarmas en los sistemas de monitoreo, ya que se prevé que la creciente llegue al municipio de La Pintada (Antioquia) en las próximas horas, según estimaciones oficiales del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y reportes en tiempo real.

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama) reportó Alerta Naranja en La Pintada, extendiendo la alerta preventiva hacia otros municipios ribereños, como Bolombolo, Puente Iglesias, Olaya y Puerto Valdivia. Las lluvias recientes sobre la cuenca han mantenido el río Cauca en niveles elevados y los aportes adicionales de quebradas y afluentes menores podrían incrementar aún más el riesgo de desbordamientos en las próximas horas.

Además, la estación pluviométrica del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, ubicada en el río Sucio, sector Pavarandocito, en el municipio de Mutatá, se encuentra en Alerta Roja por precipitación. En la última hora, se registró un acumulado de 50,52 milímetros de lluvia.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), se reforzó la vigilancia de los puntos críticos y se mantiene comunicación constante con los coordinadores municipales de gestión del riesgo. El objetivo es activar protocolos preventivos y garantizar una respuesta oportuna en caso de presentarse emergencias asociadas al incremento del nivel del río.

De acuerdo con las autoridades, la comunidad ribereña debe acatar las recomendaciones emitidas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, permanecer atenta a la evolución del caudal y evitar actividades en zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos. Asimismo, recalcaron la importancia de consultar los canales oficiales para obtener información actualizada y evitar la circulación de rumores e información no verificada.

En caso de detectar cambios bruscos en el nivel del río, sonidos inusuales o presencia de agua fuera del cauce habitual, se recomienda notificar de inmediato a las autoridades locales y seguir las instrucciones de evacuación o resguardo, según lo determinen los protocolos municipales. El monitoreo continuará de manera permanente, mientras se mantiene la inestabilidad climática y el riesgo de crecientes súbitas en la región.

