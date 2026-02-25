Distrito aclara si llegada del polvo del Sahara va a impactar o no a Bogotá: estas fueron las recomendaciones

Las autoridades confirmaron que el fenómeno no tendrá un efecto tan impactante en la capital - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió este miércoles un llamado a la población para reforzar precauciones ante la llegada de polvo del Sahara a la ciudad, un fenómeno previsto para los días 25 y 26 de febrero de 2026

Aunque en años anteriores las autoridades emitieron estrategias de prevención un tanto más pronunciadas, en 2026 las condiciones climáticas estarían aplacando el fenómeno en el país.

Según informaron voceros de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por alta nubosidad y lluvias, favorecen la dispersión de partículas y el lavado de la atmósfera. Por este motivo, las autoridades no esperan impactos significativos en la calidad del aire durante la última semana de febrero.

La Red de Calidad del Aire de Bogotá también determinó que las partículas de arena provenientes del norte de África no están teniendo un efecto relevante sobre los niveles de contaminación ambiental.

El fenómeno llega entre el 25 y 26 de febrero a Bogotá - crédito Colprensa

No obstante, las entidades distritales destacaron que la vigilancia se mantiene activa mediante herramientas satelitales y modelos de pronóstico, así como monitoreo permanente de los indicadores ambientales.

Aunque los modelos descartan un deterioro de la calidad del aire, la Secretaría de Salud recomendó a la ciudadanía consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca), para conocer el nivel de riesgo y las sugerencias específicas para cada categoría.

En niveles verdes o amarillos, la población puede realizar actividades al aire libre sin restricciones. Si el índice alcanza nivel naranja o rojo, personas mayores, menores de edad, gestantes y quienes presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben evitar esfuerzos físicos intensos y prolongados, y pueden usar tapabocas tipo N95.

La exposición a material particulado, según explicó la SDA, puede incrementar la morbilidad y mortalidad asociada a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, alteraciones neurológicas infantiles y complicaciones en embarazos, como parto prematuro o bajo peso al nacer. Por ello, la población vulnerable se considera prioritaria para la prevención y consulta de información oficial.

La presencia simultánea de polvo sahariano y frente frío puede producir vientos intensos, aumento del oleaje y cambios en las precipitaciones - crédito X

El subsecretario de salud pública, Julián Fernández, enfatizó en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, fortalecer el lavado de manos y evitar espacios cerrados o poco ventilados, especialmente durante el pico respiratorio, así como utilizar tapabocas en caso de presentar síntomas, sobre todo al convivir con grupos de riesgo.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, el Distrito enfatiza en mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Fernández.

Las autoridades reiteraron que se debe evitar la exposición en zonas de alto tráfico vehicular, áreas industriales o con polvo en suspensión, y recomendaron contribuir a la calidad del aire usando medios de movilidad de cero o bajas emisiones, manteniendo los vehículos en buen estado y evitando prácticas contaminantes como fogatas, chimeneas, pólvora, tabaco o vapeadores.

Ideam continúa con monitoreo nacional del polvo del Sahara

La Dirección General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que, pese a los recientes aumentos de polvo del Sahara observados en el continente africano, Colombia no enfrenta en la actualidad riesgos significativos asociados a este fenómeno.

Hasta el momento, solo se ha registrado el ingreso de ‘’cantidades mínimas’’ de partículas sobre la costa Caribe en los últimos tres días, sin expectativa de mayores impactos hasta, al menos, las próximas 72 horas. Esto responde a una vigilancia técnica continua, cuyo objetivo es anticipar escenarios que podrían incidir sobre la calidad del aire, la visibilidad y la salud pública.

Monitoreo de la llegada del polvo del Sahara a Colombia, según el Ideam - crédito Ideam

Alertando sobre la importancia del monitoreo constante, la subdirectora de Meteorología de Ideam, teniente coronel Carolina Rueda, precisó que el fenómeno tiende a intensificarse a partir de abril, "con un pico principal en julio y agosto, para luego disminuir paulatinamente en septiembre". La funcionaria enfatizó que, en colaboración con entidades nacionales e internacionales, la institución mantendrá la vigilancia científica y comunicará cualquier variación relevante que afecte al territorio nacional.

El polvo del Sahara se genera cuando los vientos alisios elevan partículas minerales, principalmente arena rica en silicatos, desde el desierto homónimo en África. Estas masas de aire seco, conocidas como Capa de Aire Sahariana (SAL), cruzan el Atlántico y llegan hasta el Caribe y regiones de América, transportando cada año millones de toneladas en un proceso con efectos globales.