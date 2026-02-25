Colombia

Derrumbe mantiene cerrada la vía Medellín–Bogotá en San Luis: bloqueo podría extenderse por cinco días

Invías y la alcaldía de San Luis mantienen monitoreo permanente y solicitan acatar todas las recomendaciones de las autoridades de emergencia

El proceso de limpieza se
El proceso de limpieza se prolongará debido al volumen del material y la inestabilidad del terreno en San Luis, Antioquia - crédito Invías

Un deslizamiento de grandes proporciones mantiene cerrado el corredor vial Santuario – Caño Alegre, en jurisdicción de San Luis, Antioquia, tras la caída de cerca de 40.000 metros cúbicos de material sobre la autopista Medellín–Bogotá.

La emergencia, ocurrida en la mañana del martes 24 de febrero, obligó al cierre total de la vía y movilizó de inmediato a los equipos técnicos de Invías, que atienden la remoción y evaluación de la zona afectada.

Las autoridades locales, tras descartar la presencia de personas atrapadas bajo el derrumbe, señalaron que la magnitud del deslizamiento podría prolongar el cierre entre tres y cinco días, mientras se llevan a cabo las labores necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la movilidad. El proceso de remoción del material se estima que tomará más de cuatro días, debido al volumen y la inestabilidad del terreno.

Como ruta alterna, se recomienda a los viajeros y transportadores utilizar el trayecto Medellín – Cisneros – Puerto Berrío – Caño Alegre, mientras persista la emergencia. La Alcaldía de San Luis advirtió que solo se reabrirá el paso cuando existan condiciones óptimas de seguridad, tras una evaluación técnica integral del terreno.

Invías envió equipos técnicos para
Invías envió equipos técnicos para la remoción de escombros y evaluación de la zona afectada por el deslizamiento - crédito Invías

El cierre de este corredor vial, clave para la conexión del oriente antioqueño con el centro del país, impacta el flujo de pasajeros y carga, y obliga a modificar los itinerarios previstos en rutas intermunicipales y de carga pesada. Las autoridades insisten en la importancia de consultar canales oficiales para actualizaciones sobre el avance de las obras y el restablecimiento del tránsito vehicular.

Invías y la administración municipal mantienen la vigilancia constante de la zona y exhortan a los ciudadanos a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia, evitando acercarse al área afectada para prevenir incidentes adicionales durante el proceso de remoción y estabilización de la vía.

