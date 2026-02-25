Ciudadano en Barranquilla se hizo viral por su creatividad para rebuscarse trabajo con los aguaceros y charcos: “Ahí está la plata”

El ciudadano vio en la temporada de lluvias su oportunidad de negocio - crédito @PropositoyVida/X

Un ciudadano en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video grabado entre la noche del martes 24 y la mañana del miércoles 25 de febrero de 2026, donde aparece en uno de los cruces peatonales de una de las calles de la ciudad conocida como La Puerta de Oro de Colombia.

El detalle que provocó su irrupción inesperada en X fue por cuenta de la acción que estaba realizando, y que el mismo protagonista convirtió en una forma de emprendimiento para rebuscarse unos pesos como ingreso diario.

Así lo presentó el mismo ciudadano que grabó con su celular el “trabajo” que se inventó el protagonista, y con la ola invernal y las lluvias que afectan a la región Caribe como aliada.

El caso se conoció en redes sociales el 24 de febrero de 2026 - crédito @PropositoyVida/X

“Este es el nuevo sistema de transporte aquí en Barranquilla. Cuando se da el tema de las inundaciones en las calles miren, cómo se rebusca este señor aquí, con la condición que hay de todas maneras (...) miren eso, Barranquilla city”, señala el usuario.

En la grabación se puede observar como el ciudadano que, pese a no contar con un empleo forma, si tiene el deseo de salir adelante, y para ello vio en un problema cotidiano la oportunidad de hacerse un ingreso mientras pasa la primera ola invernal que ha azotado a la región Caribe con lluvias e inundaciones.

El emprendedor improvisado ofrece su servicio para cruzar la calle a las personas que, por cuenta de los charcos y riachuelos que se forman en los costados de los cruces peatonales, provoca que muchos no puedan hacerlo, o en el caso de que sí lo efectúan, terminan salpicados e incluso con su calzado mojado por completo.

Por tal motivo el ciudadano en Barranquilla se las ingenió y adaptó una silla a la que le anexó varias ruedas, similares a las que llevan los puestos ambulantes, para así poder mover desde un punto al otro en el cruce vial, y así los transeúntes puede llegar al otro lado de la vía secos y sin salpicaduras.

El emprendedor cobra $500 por cruzar a los ciudadanos en la capital del Atlántico, por cuenta de la ola invernal que afectó a la región Caribe - crédito @PropositoyVida/X

Esto llevó a que en el mensaje que acompaña la grabación en X, recalcara que “el que no emprende es porque no quiere”. Sumado a esto, el usuario que grabó sentenció: “La plata está hecha”.

“La plata está hecha. Miren eso. Ahí está. Quinientas barras por cada persona (es decir $500) que pase. Quinientas barritas, el pase de la calle. Así que, si estás desempleado, ahí tienes una forma, mira”, cerró el ciudadano barranquillero que hizo famoso a su coterráneo en redes sociales.

El hecho genero debate virtual entre los internautas, porque mientras una parte celebró la acción del ciudadano, otros reprocharon que con las ruedas podía deteriorar la pintura del cruce peatonal.

El cruce queda ubicado en este punto del barrio El Prado, y cerca al estadio Romelio Martínez: