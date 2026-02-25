Colombia

Capturan en Medellín al exnovio de la ‘influencer’ La Traviesa RP por su presunta responsabilidad en su asesinato

La detención se produjo tras cuatro meses de investigación; las autoridades descartaron un supuesto asalto y señalaron que el ataque habría ocurrido dentro del vehículo en el que ambos se movilizaban

El exnovio de Estefanía Restrepo
El exnovio de Estefanía Restrepo Valencia fue capturado en vía pública en el barrio Robledo Palenque, en Medellín, tras cuatro meses de investigación por el homicidio agravado de la creadora de contenidos conocida como La Traviesa RP - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

El exnovio de Estefanía Restrepo Valencia fue capturado en Medellín por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado de la creadora de contenidos conocida en redes sociales como La Traviesa RP.

La detención del hombre de 31 años se produjo tras cuatro meses de investigación adelantada por las autoridades. El señalado fue aprehendido en vía pública en el barrio Robledo Palenque y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías.

En audiencia preliminar, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Restrepo Valencia, de 26 años, resultó gravemente herida la noche del ataque y fue trasladada a la Clínica Las Vegas, en Medellín, donde ingresó hacia las 10:00 p. m. con cuatro heridas ocasionadas con arma blanca.

A pesar de la atención médica inmediata, falleció antes de ser intervenida quirúrgicamente. El hoy capturado también presentaba una lesión superficial en el brazo izquierdo y fue atendido en un centro asistencial antes de quedar a disposición de las autoridades.

La versión inicial y las inconsistencias

En su declaración inicial, el hombre aseguró que ambos se movilizaban en vehículo hacia el municipio de La Estrella, donde residía la víctima, cuando fueron interceptados por un supuesto asaltante en motocicleta. Según su relato, el agresor atacó a la joven y luego huyó del lugar.

No obstante, las labores de la policía judicial permitieron identificar inconsistencias en esa versión. El análisis de cámaras de seguridad del sector, entrevistas y pruebas técnicas practicadas al vehículo llevaron a descartar la hipótesis de un hurto como móvil principal.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran manchas de sangre en el asiento del copiloto y en el techo del automóvil, lo que sugiere que la agresión habría ocurrido en el interior del vehículo y no en medio de un asalto externo.

Además, fueron incautados dos teléfonos celulares del conductor y el dispositivo móvil de la víctima para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer posibles comunicaciones previas al crimen.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando el material probatorio y no descartan ninguna línea de investigación, aunque la principal hipótesis apunta a un conflicto de carácter pasional.

El caso se registra en un contexto de aumento de asesinatos de mujeres en Antioquia, donde, según cifras de la Policía Nacional divulgadas por el medio Metro, se han reportado 93 casos en lo que va de 2025, diez más que en el mismo periodo de 2024.

Temas Relacionados

La Traviesa RPMuerte de influencerExnovio la TraviesaEstefanía Restrepo ValenciaInfluencer asesinadaPolicía Nacional ColombiaColombia-Noticias

