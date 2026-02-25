Álvaro Uribe aclaró que archivos de ‘Raúl Reyes’ en los que aparece Ivan Cepeda no fueron manipulados: “La autoridades estadounidenses los usaron”

El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y el candaidato presidencial por le Pacto Histórico, Iván Cepeda- crédito Reuters/Colprensa

Desde la divulgación de los archivos encontrados en el computador de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, en 2008, han surgido controversias en torno a los nombres que aparecen mencionados en estos documentos. Entre los señalados figura el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ha respondido de manera enfática a su inclusión en dichos registros.

Cepeda ha calificado como “pruebas falsas y modificadas” los documentos que lo asocian con el caso.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a hacer énfasis en la figuración del candidato presidencial en los archivos, afirmando que no pudieron ser manipulados, ya que fueron usados, incluso, por el Gobierno de Estados Unidos. Así lo comunicó en una publicación por medio de su cuenta de X.

“Esos mismos documentos fueron utilizados por autoridades estadounidenses en procesos judiciales, entre ellos la acusación formal contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Archivos de “Raúl Reyes” que mencionan a Iván Cepeda no fueron manipulados".

Uribe sobre documentos de alias Raúl Reyes en los que se menciona a Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X