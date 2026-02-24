Un robo armado en la panadería Romannoti, en cercanías al Concejo de Bogotá, alarma a Teusaquillo: los ladrones irían tras una persona

La irrupción de varios asaltantes en un establecimiento emblemático de la zona dejó a varios clientes y empleados sin pertenencias, según declaraciones recogidas tras el incidente sucedido en la noche del lunes 23 de febrero - crédito Visuales IA

Un robo armado en la panadería Romannoti, ubicada en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, generó alarma entre habitantes y clientes la noche del lunes 23 de febrero.

Cerca de 25 personas estaban en el local cuando, según testimonios recogidos por El Tiempo, un grupo de hombres armados entró al establecimiento, robó a los presentes y se llevó la caja registradora.

Al menos dos de los agresores llevaban capuchas y todos portaban armas, informó una de las víctimas al medio mencionado. Los delincuentes llegaron en motocicletas, buscaron a una persona específica y luego procedieron a robar de manera sistemática a empleados, meseros y clientes.

Relatos de las víctimas indican que los asaltantes se llevaron joyas, celulares, tarjetas de crédito y el dinero de la panadería.

Otro testigo explicó que uno de los ladrones permaneció varios minutos en el local, aparentemente identificando a las posibles víctimas mientras fingía consumir alimentos.

Las personas afectadas informaron que le quitaron una cadena de alto valor a uno de los asistentes, mientras que otros clientes y trabajadores sufrieron la pérdida de diferentes objetos personales. Algunas fuentes consultadas por el medio ya mencionado, señalaron que los ladrones podrían haber estado siguiendo a una persona considerada de alto perfil, aunque esta versión aún no está confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el asalto, investigadores de la Policía de Bogotá acudieron la mañana del martes a la panadería Romannoti para comenzar a recopilar pruebas. Los agentes se llevaron los registros de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del robo y a la posible persona objetivo de los asaltantes.

El proceso de investigación se centra en reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si el delito fue motivado por el seguimiento a un cliente específico.

Hasta ahora, la Policía no ha dado avances en la identificación de los sospechosos.

El asalto ha aumentado la preocupación entre residentes y clientes habituales de la zona, quienes consideraban este sector seguro, tradicionalmente protegido por la cercanía de edificios gubernamentales y religiosos, precisamente, el Concejo de Bogotá y la iglesia de los Milagros.

Varios testimonios reportados por El Tiempo destacan la llegada regular de figuras políticas al local, acompañadas de esquemas de seguridad.

Con esta situación, vecinos y comerciantes advierten sobre la vulnerabilidad de lugares que mantenían una reputación de seguridad.

Un asalto armado en Molinos Norte genera alerta entre los habitantes de Usaquén

Un nuevo asalto armado en el barrio Molinos Norte de Bogotá desató inquietud entre los residentes de Usaquén, luego de que un hombre fuera interceptado por dos individuos en motocicleta la noche del 17 de febrero de 2026.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes amenazaron a la víctima con armas de fuego y la despojaron de sus pertenencias. El asalto ocurrió en una vía bien iluminada y quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales, pero la víctima no presentó denuncia formal, lo que dificultó el inicio de investigaciones inmediatas, según informaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades confirmaron que continúan analizando el material gráfico publicado en redes y buscan identificar a los responsables del robo, acciones que se desarrollan en medio del aumento de casos similares en la zona norte de la capital.

La alcaldía recordó a la población que cualquier víctima de delitos puede reportar los hechos a la línea (601) 3779595, ext. 1137 para recibir acompañamiento del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide): “cualquier víctima de delitos puede llamar a la línea (601) 3779595, ext. 1137 y el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) lo acompañará y orientará en su caso”.