Colombia

Un robo armado en la panadería Romannoti, en cercanías al Concejo de Bogotá, alarma a Teusaquillo: los ladrones irían tras una persona

El episodio dejó a comerciantes y residentes preocupados por la vulnerabilidad de sitios tradicionalmente considerados seguros en la capital

Guardar
La irrupción de varios asaltantes
La irrupción de varios asaltantes en un establecimiento emblemático de la zona dejó a varios clientes y empleados sin pertenencias, según declaraciones recogidas tras el incidente sucedido en la noche del lunes 23 de febrero - crédito Visuales IA

Un robo armado en la panadería Romannoti, ubicada en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, generó alarma entre habitantes y clientes la noche del lunes 23 de febrero.

Cerca de 25 personas estaban en el local cuando, según testimonios recogidos por El Tiempo, un grupo de hombres armados entró al establecimiento, robó a los presentes y se llevó la caja registradora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al menos dos de los agresores llevaban capuchas y todos portaban armas, informó una de las víctimas al medio mencionado. Los delincuentes llegaron en motocicletas, buscaron a una persona específica y luego procedieron a robar de manera sistemática a empleados, meseros y clientes.

Relatos de las víctimas indican que los asaltantes se llevaron joyas, celulares, tarjetas de crédito y el dinero de la panadería.

Otro testigo explicó que uno de los ladrones permaneció varios minutos en el local, aparentemente identificando a las posibles víctimas mientras fingía consumir alimentos.

Las personas afectadas informaron que le quitaron una cadena de alto valor a uno de los asistentes, mientras que otros clientes y trabajadores sufrieron la pérdida de diferentes objetos personales. Algunas fuentes consultadas por el medio ya mencionado, señalaron que los ladrones podrían haber estado siguiendo a una persona considerada de alto perfil, aunque esta versión aún no está confirmada oficialmente por las autoridades.

Las autoridades analizan registros de
Las autoridades analizan registros de cámaras de seguridad tras el ataque, mientras residentes y comerciantes expresan temor por la seguridad en un sector frecuentado por figuras públicas y ubicado cerca de edificios oficiales - crédito @ConcejoDeBogota/X

Tras el asalto, investigadores de la Policía de Bogotá acudieron la mañana del martes a la panadería Romannoti para comenzar a recopilar pruebas. Los agentes se llevaron los registros de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del robo y a la posible persona objetivo de los asaltantes.

El proceso de investigación se centra en reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si el delito fue motivado por el seguimiento a un cliente específico.

Hasta ahora, la Policía no ha dado avances en la identificación de los sospechosos.

El asalto ha aumentado la preocupación entre residentes y clientes habituales de la zona, quienes consideraban este sector seguro, tradicionalmente protegido por la cercanía de edificios gubernamentales y religiosos, precisamente, el Concejo de Bogotá y la iglesia de los Milagros.

Varios testimonios reportados por El Tiempo destacan la llegada regular de figuras políticas al local, acompañadas de esquemas de seguridad.

Con esta situación, vecinos y comerciantes advierten sobre la vulnerabilidad de lugares que mantenían una reputación de seguridad.

Un asalto armado en Molinos Norte genera alerta entre los habitantes de Usaquén

Un nuevo asalto armado en el barrio Molinos Norte de Bogotá desató inquietud entre los residentes de Usaquén, luego de que un hombre fuera interceptado por dos individuos en motocicleta la noche del 17 de febrero de 2026.

El hombre debió entregar sus pertenencias, cuando iba de camino a su casa, en el norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes amenazaron a la víctima con armas de fuego y la despojaron de sus pertenencias. El asalto ocurrió en una vía bien iluminada y quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales, pero la víctima no presentó denuncia formal, lo que dificultó el inicio de investigaciones inmediatas, según informaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades confirmaron que continúan analizando el material gráfico publicado en redes y buscan identificar a los responsables del robo, acciones que se desarrollan en medio del aumento de casos similares en la zona norte de la capital.

Una mujer que estaba justo
Una mujer que estaba justo al lado del la víctima alcanzó a correr para evadir el atraco a mano armada, en el norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La alcaldía recordó a la población que cualquier víctima de delitos puede reportar los hechos a la línea (601) 3779595, ext. 1137 para recibir acompañamiento del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide): “cualquier víctima de delitos puede llamar a la línea (601) 3779595, ext. 1137 y el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) lo acompañará y orientará en su caso”.

Temas Relacionados

Panadería RomannotiTeusaquilloPolicía de BogotáInseguridad UrbanaSeguridad Ciudadanainseguridad en BogotáColombia-NoticiasConcejo de Bogotá

Más Noticias

Así fue el operativo encubierto que dio con el paradero de falsa médica colombiana en Miami: la acusan de realizar intervenciones estéticas ilegales

La joven originaria de Manizales, identificada como Mayling Maya Giraldo, ofrecía sus servicios a través de redes sociales, según establecieron las autoridades estatales

Así fue el operativo encubierto

Colombiano compartió su historia en el ‘Honorable consejo de hombres’ y recibió el apoyo de más de 36 mil personas: “Hoy es mi primer día de trabajo”

El fenómeno viral mostró cómo la solidaridad digital estimula el crecimiento personal y la confianza de quienes empiezan nuevos desafíos

Colombiano compartió su historia en

Apareció Uriel Andrés Barreto, presunto responsable de estafa de más de $16.000 millones: había “desaparecido” tras salir de un centro comercial en Bogotá

Familias afectadas esperan respuestas mientras la Fiscalía evalúa la responsabilidad penal y la recuperación de los recursos perdidos

Apareció Uriel Andrés Barreto, presunto

El perreo ya es tema de doctorado: la investigación que llevó el reguetón al más alto nivel académico

Luisa Fernanda Espinal presentó en la Universidad EAFIT un trabajo doctoral que examina el perreo como práctica cultural y espacio de construcción identitaria para las mujeres. El Colombiano recogió apartes de sus declaraciones

El perreo ya es tema

Pese a la captura de Nicolás Maduro, venezolanos residentes en Colombia aún no piensan regresar a su país: “Ya tengo mi vida acá”

El cambio de escenario político y la captura del exdictador venezolano tienen escaso impacto en la disposición de quienes se establecieron en territorio colombiano, donde la integración laboral y familiar representa un arraigo considerable

Pese a la captura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reveló los beneficios

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a la celebración

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Maluma cambió de look y sorprendió a todos con su nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia dijo que peleará por un puesto en el Mundial 2026: “No se las dejaré fácil”

Jhon Jader Durán, el villano en la película sobre la carrera de Luis Díaz: esto dijo el colombiano en una nueva dinámica del Bayern Múnich

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Impresionante ascenso del Harold Tejada en el ranking de la UCI tras el UAE Tour: así van los colombianos

Este es el motivo por el que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estarán en Barranquilla